বুধবার মেদিনীপুর শহরের বটতলা কালীমন্দিরে পুজো দেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (BJP MP Dilip Ghosh) ৷ তার পর বিভিন্ন ইস্য়ুতে কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের সরকার (Mamata Banerjee Government) ও তৃণমূল কংগ্রকে (Trinamool Congress) ৷

2. Laxman Vyas: কীভাবে রূপ পেল অশোক স্তম্ভ ? ইটিভি ভারতকে জানালেন স্থপতি লক্ষ্মণ ব্যাস

অশোক স্তম্ভের (Ashok Stambh) প্রতিরূপ তৈরি করে শিরোনামে জয়পুরের স্থপতি তথা ভাস্কর লক্ষ্মণ ব্য়াস (Laxman Vyas) ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রকল্প রূপায়ণের 'কাহিনি' শোনালেন তিনি ৷

3. Mamata Meets Dhankhar: দার্জিলিংয়ের রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করলেন মমতা, ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রীও

দার্জিলিংয়ের রাজভবনে টানা তিন ঘণ্টা রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata meets governor) ৷ উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও ৷

4. Emergency landing: জ্বালানি শেষ, কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ ইম্ফলগামী বিমানের

খারাপ আবহাওয়া, তার ওপর জ্বালানি প্রায় শেষ ৷ সেই কারণে ইম্ফলগামী বিমানের জরুরি অবতরণ করানো হল কলকাতা বিমানবন্দরে (Emergency Landing) ৷

5. Corona Update in Bengal: রাজ্যে বাড়ল দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, একদিনে মৃত 4

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 255 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 59 হাজার 264 জন ৷ গত চব্বিশ ঘণ্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে 16 হাজার 27 জনের ৷

6. Arms Recovered: দিল্লির বিমানবন্দরে বহু আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার ভিয়েতনাম ফেরত ভারতীয় দম্পতি

উদ্ধার হয়েছে 45টি বন্দুক ও 22 লক্ষ টাকা ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে ওই দম্পতিকে ৷ তদন্ত চলছে (Indian couple from Vietnam arrested with 45 guns at Delhi Airport) ৷

7. Rafale Fighter Aircraft : লাদাখ সীমান্তে রাফাল মোতায়েন, চিনকে কড়া বার্তা ভারতের

লে (Leh)-এর কুশোক বকুলা রিম্পোচি বিমানবন্দরে (Kushok Bakula Rimpochee Airport) রাফাল যুদ্ধবিমান (Rafale Fighter Aircraft) মোতায়েন করেছে ভারত ৷ লাদাখে (Ladakh) চিনকে কড়া বার্তা দিতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে ৷

8. Partha on President Election 2022: দ্রৌপদী মুর্মু রাজ্যে এলেও কেন তৃণমূলের কাছে ভোট চাইলেন না, প্রশ্ন তুললেন পার্থ

আগামী 18 জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (President Election 2022) ৷ এনডিএ-র প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু (NDA Presidential Candidate Droupadi Murmu) ৷

9. Belur Math Guru Purnima: দু’বছর পর ভক্তদের উপস্থিতিতে গুরু পূর্ণিমার উৎসব পালন বেলুরমঠে

আজ গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বেলুরমঠে বৈদিক শাস্ত্র মেনে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় ৷ গত দু’বছরে কোভিডের কারণে ভক্তদের জন্য বন্ধ ছিল মঠ ৷

10. Time Magazine List: বিশ্বের সেরা পর্যটন কেন্দ্রের তালিকায় জায়গা করে নিল আমেদাবাদ, কেরল

টাইমসের বিচারে সেরার তালিকায় নাম উঠল আমেদাবাদ ও কেরলের ৷ বিশ্বের সেরা 50টি ঘোরার জায়গার মধ্যে দেশের এই দুটি জায়গাকে স্থান দেওয়া হয়েছে (Ahmedabad and Kerala find place among top tourist places) ৷ ভারত ছাড়া আরব থেকে শুরু করে স্পেন এবং অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি জায়গাও স্থান করে নিয়েছে এই তালিকায় ৷