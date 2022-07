Dilip Slams Mamata Govt: শ্রীলঙ্কার মতো অবস্থা হবে বাংলারও, কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

বুধবার মেদিনীপুর শহরের বটতলা কালীমন্দিরে পুজো দেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (BJP MP Dilip Ghosh) ৷ তার পর বিভিন্ন ইস্য়ুতে কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের সরকার (Mamata Banerjee Government) ও তৃণমূল কংগ্রকে (Trinamool Congress) ৷

2. Partha on President Election 2022: দ্রৌপদী মুর্মু রাজ্যে এলেও কেন তৃণমূলের কাছে ভোট চাইলেন না, প্রশ্ন তুললেন পার্থ

আগামী 18 জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (President Election 2022) ৷ এনডিএ-র প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু (NDA Presidential Candidate Droupadi Murmu) ৷ বিরোধীদের তরফে প্রার্থী হয়েছেন যশবন্ত সিনহা (Opposition Presidential Candidate Yashwant Sinha) ৷

3. Two Housewives Beaten: সমপ্রেমী ! দুই গৃহবধূকে খুঁটিতে বেঁধে পেটাল জনতা

তাঁরা নাকি সমপ্রেমী ৷ শুধুমাত্র এই অভিযোগ তুলেই দুই গৃহবধূকে খুঁটিতে বেঁধে পেটালেন প্রতিবেশীরা (Two Housewives Beaten) ! ভাইরাল হল ভিডিয়ো ৷ মুর্শিদাবাদের (Murshidabad) সুতি (Suti) থানা এলাকার ঘটনা ৷

4. Free Booster Dose: 15 জুলাই থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের বিনামূল্যে কোভিড বুস্টার ডোজ, ঘোষণা কেন্দ্রের

আগামী 15 জুলাই থেকে 18 বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেকে নাগরিককে বিনামূল্যে কোভিড বুস্টার ডোজ দেওয়া হবে (free covid booster dose for all citizens above 18 years) ৷ তবে 75 দিনের জন্য এই সুবিধা মিলবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র ৷

5. Allegation of Rape: স্ত্রী'র সহযোগিতায় পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ শ্বশুরের বিরুদ্ধে

পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল শ্বশুরের বিরুদ্ধে। এমনকী সেই কথা স্বীকারও করে নিয়েছে গুণধর শ্বশুর (Daughter in Law Allegedly Raped by her Father in Law) ৷

6. Supermoon of The Year: গুরু পূর্ণিমায় ভারতের আকাশে বছরের সেরা ‘সুপার মুন’

আজ ভারত সহ বিশ্বের একাধিক দেশ থেকে দেখা যাবে সুপার মুন (Supermoon of The Year will See Today Mid Night It Visible from India too) ৷ গুরু পূর্ণিমার দিনের এই সুপার মুনকে ‘বাক মুন’ বলা হচ্ছে ৷ এটি 2022 সালের দ্বিতীয় সুপার মুন ৷ এর আগের সুপার মুন জুন মাসে হয়েছিল ৷ আজকের সুপার মুন তাঁর থেকেই বড় ৷

7. Murshidabad Man Death: স্ত্রীর দুই প্রেমিকের ছবি গলায় ঝুলিয়ে 'আত্মঘাতী' স্বামী ! আটক স্ত্রী

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন সেলিম (Man died by suicide in Murshidabad) ৷ যদিও তাঁর পরিবারের দাবি স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের জেরেই খুন হতে হয়েছে সেলিমকে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করে স্ত্রী দিলরুবা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ ৷

8. TMCs 21 July Rally: তৃণমূলের শহিদ দিবসের কর্মসূচির জন্য ধর্মতলায় খুঁটিপুজো

প্রতি বছর 21 জুলাই ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে শহিদ দিবস পালন করে তৃণমূল কংগ্রেস (TMCs 21 July Rally) ৷ বুধবার এবারের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হল (TMCs 21 July Rally Preparation Starts from Today) ৷ রাজ্যনেতাদের উপস্থিতিতে খুঁটিপুজো হয় ৷

9. Droupadi Murmu: দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের অশুভ দর্শনের প্রতিনিধি ! কংগ্রেস নেতার মন্তব্যে বিতর্ক

এনডিএ (NDA)-এর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে (Droupadi Murmu) ভারতের অশুভ দর্শনের (Evil Philosophy of India) প্রতিনিধি বলে কটাক্ষ কংগ্রেস নেতা অজয় কুমারের (Ajoy Kumar) ৷ প্রতিবাদে সরব বিজেপি ৷

10. Woman Mauled By Pet Pit Bull: ছাদে ঘোরার সময় হঠাৎ হামলা পোষ্য পিটবুলের, মৃত অশীতিপর বৃদ্ধা

পোষ্যের হামলায় মৃত্যু হল 82 বছরের এক বৃদ্ধার ৷ বাড়ির ছাদে পোষ্যের সঙ্গে হাঁটার সময় এই ঘটনা ঘটে (Old Woman Dead After Being Attacked by Pet Pit Bull in Lucknow) ৷ লখনউয়ের কাইসরবাগের বাঙালিতলা এলাকার ঘটনায় পৌরনিগমের তরফে পিটবুল প্রজাতির ওই কুকুর পোষার লাইসেন্স ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷