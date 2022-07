1. Free Booster Dose: 15 জুলাই থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের বিনামূল্যে কোভিড বুস্টার ডোজ, ঘোষণা কেন্দ্রের

আগামী 15 জুলাই থেকে 18 বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেকে নাগরিককে বিনামূল্যে কোভিড বুস্টার ডোজ দেওয়া হবে (free covid booster dose for all citizens above 18 years) ৷

2. Droupadi Murmu: দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের অশুভ দর্শনের প্রতিনিধি ! কংগ্রেস নেতার মন্তব্যে বিতর্ক

এনডিএ (NDA)-এর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকে (Droupadi Murmu) ভারতের অশুভ দর্শনের (Evil Philosophy of India) প্রতিনিধি বলে কটাক্ষ কংগ্রেস নেতা অজয় কুমারের (Ajoy Kumar) ৷ প্রতিবাদে সরব বিজেপি ৷

3. TMCs 21 July Rally: তৃণমূলের শহিদ দিবসের কর্মসূচির জন্য ধর্মতলায় খুঁটিপুজো

প্রতি বছর 21 জুলাই ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে শহিদ দিবস পালন করে তৃণমূল কংগ্রেস (TMCs 21 July Rally) ৷ বুধবার এবারের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হল (TMCs 21 July Rally Preparation Starts from Today) ৷ রাজ্যনেতাদের উপস্থিতিতে খুঁটিপুজো হয় ৷

4. India over Gotabaya Flee: রাজাপক্ষের পালানোয় মদত জোগায়নি তারা, জানাল ভারতের হাইকমিশন

প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষে আজ ইস্তফা না দিয়েই দেশ ছেড়ে মালদ্বীপের মালেতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ এতে ভারত সরকার সাহায্য করেছে ৷ এরকম খবর সংবাদমাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ তাকে 'ভিত্তিহীন ও গুজব' বলল মোদি সরকার (India over Gotabaya Flee) ৷

5. Mamata Banerjee: ভানুভক্তের জন্মদিনকে সামনে রেখে পাহাড়ের উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

ভানুভক্তের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভেদাভেদ ভুলে পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসার বার্তা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Celebrates Bhanubhakta's Birthday)।

6. Covid Far From Over: এখনই পিছু ছাড়ছে না করোনা, উদ্বেগ বাড়িয়ে দাবি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

করোনা নিয়ে নতুন করে আশঙ্কার কথা শোনাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৷ বলা হল, এখনই করোনা পর্বের সমাপ্তি হচ্ছে না (COVID far from over) ৷ অতিমারীর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে আরও বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে ৷ পাশাপাশি হু-এর দাবি গত দু'সপ্তাহে গোটা পৃথিবীতে সংক্রমণ বেড়েছে 30 শতাংশ ৷ পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও৷

7. Woman Mauled By Pet Pit Bull: ছাদে ঘোরার সময় হঠাৎ হামলা পোষ্য পিটবুলের, মৃত অশীতিপর বৃদ্ধা

পোষ্যের হামলায় মৃত্যু হল 82 বছরের এক বৃদ্ধার ৷ বাড়ির ছাদে পোষ্যের সঙ্গে হাঁটার সময় এই ঘটনা ঘটে (Old Woman Dead After Being Attacked by Pet Pit Bull in Lucknow) ৷ লখনউয়ের কাইসরবাগের বাঙালিতলা এলাকার ঘটনায় পৌরনিগমের তরফে পিটবুল প্রজাতির ওই কুকুর পোষার লাইসেন্স ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷

8. Owaisi Slams Yogi: মুসলিমরা গর্ভনিরোধক ব্যবহার করছে, যোগীকে পালটা জবাব ওয়াইসির

রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী বছরই জনসংখ্যার নিরিখে শীর্ষস্থানে চলে যাবে ভারত ৷ এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা (Population Control Controversy) ৷ এই নিয়ে এর আগে মুখ খুলেছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (UP CM Yogi Adityanath) ৷ এবার যোগীকে পালটা জবাব দিলেন এআইএমআইএম (AIMIM)-এর প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি (Asaduddin Owaisi) ৷

9. Swasthya Sathi Card: স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে এবার বড় ভাবনা রাজ্য সরকারের

স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে এ বার বড় ভাবনা রাজ্য সরকারের (Swasthya Sathi Card)৷ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে জটিলতা কাটাতে এ বার থেকে ইনশিয়োরেন্স মোডকে বাদ দেওয়া হচ্ছে (Mamata Banerjee)৷

10. Tribal Protest in Malda: গরম থেকে বাঁচাতে আদিবাসী বিক্ষোভকারীদের জল-বাতাসা খাওয়াল পুলিশ

পুরাতন মালদায় পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ৷ আর সেই পুলিশই বিক্ষোভকারীদের গরম থেকে বাঁচাতে জল ও বাতাসা বিতরণ করল (Police Distributes Water and Batasa to Tribal Protesters in Old Malda) ৷ মালদা থানার সামনে একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে এসে, পুলিশের এই ভূমিকায় অবাক আদিবাসী বিক্ষোভকারীরা ৷