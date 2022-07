1.India over Gotabaya Flee: রাজাপক্ষের পালানোয় মদত জোগায়নি তারা, জানাল ভারতের হাইকমিশন

প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষে আজ ইস্তফা না দিয়েই দেশ ছেড়ে মালদ্বীপের মালেতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ এতে ভারত সরকার সাহায্য করেছে ৷ এরকম খবর সংবাদমাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ তাকে 'ভিত্তিহীন ও গুজব' বলল মোদি সরকার (India over Gotabaya Flee) ৷

2.Corvid Far From Over: এখনই পিছু ছাড়ছে না করোনা, উদ্বেগ বাড়িয়ে দাবি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

করোনা নিয়ে নতুন করে আশঙ্কার কথা শোনাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৷ বলা হল, এখনই করোনা পর্বের সমাপ্তি হচ্ছে না (COVID far from over) ৷ অতিমারীর হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে আরও বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে ৷ পাশাপাশি হু-এর দাবি গত দু'সপ্তাহে গোটা পৃথিবীতে সংক্রমণ বেড়েছে 30 শতাংশ ৷ পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও ৷

3.Sri Lanka Crisis: জ্বলছে শ্রীলঙ্কা ! রাজাপক্ষে দেশ ছাড়তেই জারি জরুরি অবস্থা, কার্যনির্বাহী প্রেসিডেন্ট বিক্রমসিংহে

ইস্তফা ঘোষণা করার দিনেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে (Gotabaya Rajapaksa) ৷ তিনি মালদ্বীপে (Maldives) আশ্রয় নিতেই দেশে জরুরি অবস্থা (Emergency in Sri Lanka) কার্যকর করেছে শ্রীলঙ্কা প্রশাসন ৷ গোতাবায়ার এই আচরণে বাড়ছে ক্ষোভ (Sri Lanka Crisis) ৷ প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিংহেকে (Ranil Wickremesinghe) কার্যনির্বাহী প্রেসিডেন্ট পদের নিযুক্ত করেছেন পার্লামেন্টের স্পিকার ৷

4.Mamata Banerjee: পাহাড়ে জনসংযোগ মমতার, শিশুদের দিলেন চকলেট

পাহাড় সফরের তৃতীয় দিনেও জনসংযোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee on third day of her Darjeeling tour)। বুধবার সকালে রিচমন্ড হিল থেকে বেরিয়ে ম্যালের আশেপাশে ঘোরেন তিনি । এরপর ম্যাল সংলগ্ন বাজারে যান ।

5.Dhankhar Criticises Mamata Govt: রাজ্যের প্রশাসন ও আমলাতন্ত্র শাসকদলের কড়া নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, অভিযোগ রাজ্যপালের

বুধবার কলকাতা থেকে দার্জিলিংয়ে পৌঁছান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ বৃহস্পতিবার জিটিএ (GTA) চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের শপথ গ্রহণ করাবেন তিনি ৷ এদিন বাগডোগরা পৌঁছে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকার ও শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সমালোচনা করেন তিনি ৷

6.Binoy Mishra: বাংলা থেকে প্রথম অর্থনৈতিক অপরাধী ঘোষণার চেষ্টা, বিনয় মিশ্রকে নিয়ে তৎপরতা ইডি-র

বাংলা থেকে প্রথম অর্থনৈতিক অপরাধী ঘোষণার চেষ্টা শুরু হল ৷ কয়লা পাচার কাণ্ডে ফেরার বিনয় মিশ্রকে (Binoy Mishra) অর্থনৈতিক অপরাধী বলে ঘোষণা করা নিয়ে তৎপর ইডি (First Economic Criminal from Bengal)৷

7.Jharkhand Mudslide: ধানবাদে রেলের নির্মীয়মাণ আন্ডারপাসে ধস, মৃত 4 শ্রমিক

মঙ্গলবার রাতে ধস নামে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে প্রধানখান্তা রেলস্টেশনের কাছে ৷ চাপা পড়ে যান 6 জন শ্রমিক ৷ এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী মারা গিয়েছেন 4 জন (Jharkhand Mudslide) ৷

8.Laal Singh Chaddha Shooting Stories: হাঁটুর চোটেও শ্যুটিং চালিয়ে গিয়েছেন আমির, সামনে এল 'লাল সিং চাড্ডা'-র অজানা গল্প

'লাল সিং চাড্ডা' ছবির একটি লম্বা দৌড়ের সিকোয়েন্স চলাকালীন হাঁটুতে চোট পান আমির (Aamir Khan knee injury during Laal Singh Chaddha shoot )৷ তবে তাও শ্যুটিং বন্ধ করতে দেননি আমির ৷ সামনে এল সুপারস্টারের অদ্ভুত দৃঢ়তার কাহিনি ৷

9.Tidal Wave In Digha: দিঘার সমুদ্রে প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখতে ভিড় পর্যটকদের

পূর্ণিমার জোয়ারে দিঘায় উত্তাল সমুদ্রে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসে ভাসল সৈকত শহর-সহ দোকানপাট (Tidal Wave In Digha)। সেই জলচ্ছ্বাস দেখতে সৈকতে ভিড় জমান পর্যটকরা । বুধবার সকাল থেকেই দিঘার সৈকতে ব্যাপক হারে জলোচ্ছ্বাস শুরু হয় ।

10.TMC Leaders Murder at Canning: ক্যানিংয়ে তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেফতার আরও 1

পরিকল্পনা করেই খুন করা হয়েছিল 3 তৃণমূল কর্মীকে ৷ তদন্তে নেমে আবারও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল ক্যানিং পুলিশ (TMC Leaders Murder at Canning)৷ এখনও পর্যন্ত এই খুনের ঘটনায় 2 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ঘটনার তদন্তে গঠিত হয়েছে 5 সদস্যের সিট ৷