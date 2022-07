1. Gotabaya Rajapaksa Flees: আজ ইস্তফা ? শ্রীলঙ্কা থেকে পালালেন সস্ত্রীক-গোতাবায়া রাজাপক্ষে

দেশে নেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, খাবার, জ্বালানি ৷ যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তার দামও আকাশছোঁয়া ৷ বিদেশি মুদ্রার অভাবে শ্রীলঙ্কা সরকার অন্য কোনও দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চালাতে পারছে না ৷ দেশবাসীকে দুর্দশায় রেখেই মালদ্বীপে গেলেন প্রেসিডেন্ট (Gotabaya Rajapaksa Flees) ৷

2. Corona Update in India: সংক্রমণের ওঠানামা চলছেই, দেশে ফের 17 হাজার ছুঁই ছুঁই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

করোনা গ্রাফ ওঠানামা করছে ৷ মাঝে মাঝে সংক্রমণের ব্যবধান অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে ৷ যদিও মৃতের সংখ্যা বেশ কিছুটা কম (Corona Update in India) ৷

3. Musk Tweets over Twitter Sues: চুক্তিভঙ্গের মামলা! ব্যঙ্গাত্মক টুইটে সংস্থাকে পালটা বিঁধলেন মাস্ক

ইলন মাস্ক টুইটার কিনবেন না, জানিয়ে দিয়েছেন ৷ তাতে চটেছে মাইক্রোব্লগিং সংস্থাটি ৷ চুক্তি লঙ্ঘন করার অভিযোগে ধনকুবেরের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নামছে সংস্থাটি ৷ তাতে কী বললেন ফসকে-যাওয়া টুইটার কর্তা (Musk Tweets over Twitter Sues) ?

4. GTA Meeting: চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যান বাছতে 14 জুলাই বৈঠক জিটিএ-র নির্বাচিত সদস্যদের

জিটিএ এর চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়াম্যানের নাম ঠিক করতে 14 জুলাই বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসছেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা (First GTA Meeting on July 14 to Select Chairman and Vice-Chairman) ৷

5. Rohit-Dhawan Partnership Record: বুমরার হাফডজনের পাশে উজ্জ্বল রোহিত-ধাওয়ান, প্রবেশ করলেন সচিন-সৌরভের এলিট ক্লাবে

অবিভক্ত জুটিতে দলকে ম্যাচ জেতানোর দিনে এক অনন্য নজির গড়ে ফেললেন দুই অভিজ্ঞ ব্যাটার । সচিন তেন্ডুলকর এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জুটির পর দেশের দ্বিতীয় ওপেনিং জুটি হিসেবে ওডিআই-তে 5 হাজার রানের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করল এই জুটি (Rohit Sharma and Shikhar Dhawan entered in 5000 runs elite list as opening pair)।

6. West Bengal Weather Update: নিম্নচাপের ভ্রুকুটি সত্ত্বেও বৃষ্টি থেকে দূরে দক্ষিণবঙ্গ, চাষের ক্ষতিতে দুশ্চিন্তায় হাওয়া অফিস

ওড়িশা উপকূলে একটি নিম্নচাপ তৈরি হলেও দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক জুলাই, বলা যায় ৷ উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি কমে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ জুন-জুলাইয়ে বৃষ্টি কম হওয়ায় চাষবাস ঠিকমতো হবে না, আশঙ্কা হাওয়া অফিসের (West Bengal Weather Update) ৷

7. Smriti Irani On TMC: অশোকস্তম্ভ নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ, বঙ্গ সফরের শেষবেলায় পালটা দিলেন স্মৃতি

যে লোকেরা দেশের সংবিধানকে পায়ের তলায় পিষেছে ও দেশের সাংবিধানিক পরম্পরাকে ধ্বংস করেছে, তাঁরা আজকে দেশের সংবিধানের স্মারককে ভয় পাচ্ছে ৷ সদ্য উদ্বোধন হওয়া সেন্ট্রাল ভিস্তার উপরের অশোক স্তম্ভ নিয়ে এমটাই মন্তব্য স্মৃতি ইরানির (Smriti Irani slams oppositions on national emblem issue)৷

8. East Bengal: দলগঠন করতে দ্রুত ইমামির সঙ্গে চুক্তি সইয়ে জোর ইস্টবেঙ্গলের

ইমামি গ্রুপের সঙ্গে দ্রুত চুক্তি স্বাক্ষর করতে জোর দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব (East Bengal Insists Investor Emami for Final Agreement) ৷ আর এ নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, চুক্তির বিষয়টি নিয়ে দ্রুত কাজ করছে লগ্নিকারী সংস্থা ৷

9. Madan Mitra In Radhuni: ওহ লাভলি ! শ্রীতমার সঙ্গে এবার রাঁধুনি অবতারে মদন

বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় রান্নার শো 'রাঁধুনি'। আর এ বার এই শোয়ের নয়া অতিথি কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র (Madan Mitra Will Take a Part In Radhuni)।

10. Kolkata Market Price: মাংসের দাম স্থিতিশীল, মাছ এবং ডিমের দামে পরিবর্তন; জেনে নিন বাজারদর

আজকের বাজারে বেশ কিছু সবজির দাম পরিবর্তন হয়েছে ৷ কতটা বাড়ল বা কতটা কমল তা জেনে নিন বাজারে যাওয়ার আগে ৷ আপনার জন্য রইল ইটিভি ভারতে আজকের বাজারদর(Kolkata Market Price)৷