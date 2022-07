1. Vice Chancellor Recruitment Case: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিয়োগের বৈধতা নিয়ে মামলার রায় স্থগিত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Calcutta University Vice Chancellor) নিয়োগ অবৈধ বলে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে ৷ মামলার শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রাখল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ৷

2. Primary Recruitment Scam: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় একক বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে সওয়াল আইনজীবীদের

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে ক্ষোভ উগরে দিলেন মানিকবাবুর আইনজীবী (Primary Recruitment Scam)। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় একক বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে সওয়াল করলেন আইনজীবীরা ৷

3. Ind vs Eng 1st ODI: ওভালে বুমরা ম্যাজিক, 26 রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে ইংল্যান্ড

কেনিংটন ওভালে প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে মুখোমুখি ভারত-ইংল্যান্ড ৷ টস জিতে বোলিং নিলেন রোহিত শর্মা (India chose to field against England) ৷

4. Skeleton Donation: বাংলায় প্রথম কঙ্কাল দানের নজির, ইতিহাসের সাক্ষী আরজি কর হাসপাতাল

বাইক দুর্ঘটনায় আহত হাবড়ার মঞ্জুবালা ভক্তের ব্রেন ডেথ হয় ৷ তার পর তাঁর অঙ্গদান (Organ Donation) করা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ৷ তার পর আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কঙ্কাল দান করা হয় (First Skeleton Donation at RG Kar Medical College and Hospital) ৷

5. Unique Health Card: রোগীদের ডিজিটাল তথ্য ভাণ্ডার তৈরিতে এবার হেলথ কার্ড আনছে স্বাস্থ্য দফতর

সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় প্রত্যেক রোগীর হেলথ কার্ড (Unique Health Card) তৈরি করা হবে ৷ যে কার্ডের নম্বরের ভিত্তিতে ডিজিটাল তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা হবে রোগীদের ৷ এর পর প্রেসক্রিপশন হারিয়ে গেলেও হেলথ কার্ডের সাহায্যে রোগীর পুরনো তথ্য পাবেন তিনি ৷

6. Rahul Foreign Trip: আবারও বিদেশ সফরে রাহুল, থাকবেন না দলের সাংগঠনিক নির্বাচনে

গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক নির্বাচনের আগে মঙ্গলবার বিদেশ সফরে গেলেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi is in foreign trip)। কংগ্রেস সূত্রে খবর, রবিবার দেশে ফিরে আসবেন তিনি। সেক্ষেত্রে সোমবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন তিনি। কিন্তু তার আগে 'ভারত জড়ো যাত্রা' এবং দলের সাংগঠনিক নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না সাংসদ।

7. Youth Congress Membership: যুব কংগ্রেসে সদস্য হতে দেড় লাখ আবেদন ! কারচুপির অভিযোগ হাইকম্যান্ডের কাছে

কংগ্রেসে যুব সদস্য হতে আবেদন জমা পড়ল দেড় লাখ ! এই সদস্য সংগ্রহ অভিযানের মাধ্যমেই আগামীতে হবে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন (Youth Congress Membership)৷ ফলে ফলস ভোটিংয়ের অভিযোগ এনে হাইকম্যান্ডের কাছে তদন্তের দাবি জানালেন দলেরই কয়েকজন নেতা ৷

8. CM Mamata Banerjee: ফুচকা বানালেন মুখ্যমন্ত্রী, শিখিয়ে দিলেন আলুমাখার রেসিপিও ! দেখুন ভিডিয়ো

চার দিনের পাহাড় সফরে সোমবারই দার্জিলিং পৌঁছেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার তাঁর এই সফরের দ্বিতীয় দিনে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই জনসংযোগ করতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (CM Mamata Banerjee in Darjeeling)।

9. Mamata on Darjeeling Development: জিটিএ-র শপথে পাহাড়ে আইটি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব তৈরির প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর

মঙ্গলবার জিটিএ (GTA)-র নতুন বোর্ডের শপথগ্রহণ হল ৷ চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিলেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (BGPM) অনিত থাপা ৷ সেখানে বক্তৃতা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তখনই তিনি পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন (Mamata Banerjee Announces Various Development Project for Darjeeling) ৷

10. IND VS ENG ODI Series Trivia: 1974 সালে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড ওয়ান ডে মহারণ, রোহিতদের যুদ্ধ শুরুর আগে জেনে নিন কিছু আকর্ষণীয় ট্রিভিয়া

ভারত-ইংল্যান্ড টি-20 মহারণে ইতিমধ্যেই 2-1 সিরিজ পকেটে পুরেছে ভারত ৷ টিম ইন্ডিয়ার এবারের লক্ষ্য ইংল্যান্ডের মাটিতে 50 ওভারের যুদ্ধে ব্রিটিশবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করা ৷ আজ ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মাঠে নামবে টিম ইন্ডিয়া ৷ ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার নেতৃত্বে এই লড়াই শুরুর আগে আসুন চোখ রাখি ইতিহাসের পাতায় ৷