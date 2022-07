1.CM Mamata Banerjee: ফুচকা বানালেন মুখ্যমন্ত্রী, শিখিয়ে দিলেন আলুমাখার রেসিপিও ! দেখুন ভিডিয়ো

চার দিনের পাহাড় সফরে সোমবারই দার্জিলিং পৌঁছেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার তাঁর এই সফরের দ্বিতীয় দিনে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই জনসংযোগ করতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (CM Mamata Banerjee in Darjeeling)।

2.IND VS ENG ODI Series Trivia: 1974 সালে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড ওয়ান ডে মহারণ, রোহিতদের যুদ্ধ শুরুর আগে জেনে নিন কিছু আকর্ষণীয় ট্রিভিয়া

ভারত-ইংল্যান্ড টি-20 মহারণে ইতিমধ্যেই 2-1 সিরিজ পকেটে পুরেছে ভারত ৷ টিম ইন্ডিয়ার এবারের লক্ষ্য ইংল্যান্ডের মাটিতে 50 ওভারের যুদ্ধে ব্রিটিশবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করা ৷ আজ ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মাঠে নামবে টিম ইন্ডিয়া ৷ ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার নেতৃত্বে এই লড়াই শুরুর আগে আসুন চোখ রাখি ইতিহাসের পাতায় ৷

3.Mamata on Darjeeling Development: জিটিএ-র শপথে পাহাড়ে আইটি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব তৈরির প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর

মঙ্গলবার জিটিএ (GTA)-র নতুন বোর্ডের শপথগ্রহণ হল ৷ চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিলেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (BGPM) অনিত থাপা ৷ সেখানে বক্তৃতা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তখনই তিনি পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন (Mamata Banerjee Announces Various Development Project for Darjeeling) ৷

4.Mamata at Darjeeling: দার্জিলিং কফি হাউসের আড্ডায় মমতা, সুর মেলালেন সাহেবের গানে

দার্জিলিঙে কফি হাউজে একেবারে ঘরোয়া আড্ডায় মজলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । টলিউড অভিনেতা ও গায়ক সাহেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গলা মেলালেন তিনি । গাইলেন আলোকের এই ঝরনা ধারা গানটি (CM Mamata Banerjee sing with actor Saheb in Darjeeling coffee house)৷

5.Communal Harmony: কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে টালা পার্কের শিব মন্দির সংস্কার হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধদের

টালা পার্কের 55 বছর পুরনো শিব মন্দির সংস্কারে হাত লাগালেন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ(Communal Harmony) ৷ তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রায় 25 লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দির সংস্কার হয়েছে ৷

6.Skeleton Donation: বাংলায় প্রথম কঙ্কাল দানের নজির, ইতিহাসের সাক্ষী আরজি কর হাসপাতাল

বাইক দুর্ঘটনায় আহত হাবড়ার মঞ্জুবালা ভক্তের ব্রেন ডেথ হয় ৷ তার পর তাঁর অঙ্গদান (Organ Donation) করা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ৷ তার পর আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কঙ্কাল দান করা হয় (First Skeleton Donation at RG Kar Medical College and Hospital) ৷

7.TMC slams Dilip Ghosh: যশবন্তকে অপদস্ত করা হচ্ছে ! দিলীপের অভিযোগ খারিজ করে পাল্টা তৃণমূলের

যশবন্ত সিনহাকে (Yashwant Sinha) অপদস্ত করছে তৃণমূল (TMC slams Dilip Ghosh)৷ দিলীপ ঘোষের এই অভিযোগকে খারিজ করে পাল্টা তোপ দাগল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৷

8.Mamata in GTA Oath taking: ধান্দাবাজদের পাহাড়ে অশান্তি করতে দেবেন না, পাহাড়বাসীকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

ধান্দাবাজদের কথা শুনে পাহাড়ে অশান্তি করতে দেবেন না (Mamata Banerjee in Darjeeling)। জিটিএ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পাহাড়বাসীকে এই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata in GTA Oath taking)।

9.TET Case: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মামলা গ্রহণযোগ্য, রাজ্যের আর্জি খারিজ হাইকোর্টে

2014 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি (TET Case) সংক্রান্ত মামলা গ্রহণযোগ্য বলে নির্দেশ দিল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ (Calcutta High Court dismisses West Bengal appeal)৷

10.Sri Lanka Crisis: কলম্বো বিমানবন্দরে টানটান নাটক! অভিবাসন আধিকারিকদের তৎপরতায় দেশ ছাড়তে ব্যর্থ প্রাক্তন মন্ত্রী

সোমবার শেষ রাতে কলম্বোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি টার্মিনালের বাইরে আসতেই বাসিল রাজাপক্ষকে চিনে ফেলেন অভিবাসন দফতরের আধিকারিকরা (Basil Rajapaksa attempts to flee from Colombo airport) ৷ সূত্রের খবর, এই প্রাক্তন মন্ত্রী দুবাই পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন ৷ কিন্তু শেষ রক্ষা হল না ৷