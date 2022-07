দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে উদ্বোধন হল শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনের ৷ সোমবার হাওড়া ময়দান থেকে এই স্টেশনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি (Union Minister Smriti Irani inaugurates Sealdah Metro Station) ৷ তবে এদিনই এই স্টেশনে শুরু হচ্ছে না পরিষেবা ৷

2. CM Security Breach: মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি থেকে ধৃত হাফিজুলের সঙ্গে জঙ্গিযোগ রয়েছে কি, তদন্তে লালবাজারের সিট

মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে বিনা অনুমতি প্রবেশের অভিযোগ ওঠে হাফিজুলের বিরুদ্ধে (Hafijul Mollah Allegedly Trespass Mamata Banerjee House) ৷

3. Bhagwani Devi Dagar: 94 বছরে ওয়ার্ল্ড মাস্টার অ্যাথলেটিক্সে 1টি সোনা ও 2টি ব্রোঞ্জ জয় ভগবাণী দেবীর

94 বছর বয়সে ওয়ার্ল্ড মাস্টার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতলেন ভারতের ভগবাণী দেবী ডাগর (94 Year Old Bhagwani Devi Dagar Won Gold and Bronze for India at World Masters Athletics championships 2022) ৷ শুধু তাই নয়, তিনি 2টি ব্রোঞ্জ পদকও জিতেছেন ৷

4. ED Summons Sonia Gandhi: ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ফের সোনিয়াকে সমন ইডি'র, 21 জুলাই হাজিরার নির্দেশ

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আগামী 21 জুলাই সোনিয়া গান্ধিকে ইডি দফতরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (ED Summons Sonia Gandhi on National Herald Case) ৷

5. Sudip Banerjee Suitcase Theft Case: সুদীপের সুটকেস নিখোঁজ রহস্যের তদন্তে লালবাজার, গ্রেফতার 3

জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সুটকেসের তদন্তে নেমে 3 জনকে গ্রেফতার করলেন লালবাজারের গোয়েন্দারা (Police Arrests Three Persons for Sudip Banerjee Suitcase Theft Case) ৷

6. Bagtui Massacre: পুনর্বাসন পাচ্ছেন বগটুইয়ের ঘরছাড়ারা, হাইকোর্টে জানালেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল

বগটুইয়ের ঘটনায় ঘরহারাদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে (Families who lost their home in Bagtui Massacre getting rehabilitation) ।

7. Smriti Irani: 'কালী' মন্তব্যের জন্য শাস্তি হওয়া উচিত ছিল মহুয়ার, তোপ স্মৃতির

'কালী' পোস্টার বিতর্কের (Kaali Poster Row) মধ্যেই মহুয়া মৈত্রের (Mahua Moitra) মন্তব্য নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে ৷ কিন্তু, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ এর জন্য রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি (Smriti Irani) ৷

8. Jihad Word Controversy: 'জেহাদ' মন্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে, মামলা রুজু আইনজীবীর

মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) করা 'জেহাদ' মন্তব্য প্রত্যাহারের (Jihad Word Controversy) দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা রুজু করলেন বিজেপি-র আইনজীবী সংগঠনের এক সদস্য ৷

9. Royal Bengal Tiger: চলে গেল রাজা, শেষ বিদায় জানাতে ছুটে গেলেন জেলাশাসক

চলে গেল রাজা । রাজাকে শেষ বিদায় জানাতে ছুটে গেলেন জেলাশাসক । মৃত্যুকালে রাজার বয়স হয়েছিল 25 বছর 10 মাস (King Died and District Magistrate Came to bid Farewell) ।

10. PM unveiled National Emblem: উচ্চতা 6.5 মিটার! নয়া সংসদ ভবনের ছাদে জাতীয় প্রতীক উন্মোচন প্রধানমন্ত্রীর

মোট ওজন 9500 কেজি, উচ্চতা 6.5 মিটার । নতুন সংসদ ভবনের ছাদে জাতীয় প্রতীক উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi unveiled bronze National Emblem cast in New Parliament Building)।