1. Dilip on Canning Murder Case: ক্যানিংয়ে খুনের তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যাবে, মত দিলীপের

সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় কালীমন্দিরে পুজো দেন ৷ বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ ৷ তার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তোপ দাগেন তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) বিরুদ্ধে ৷ সরব হন ক্যানিংয়ের খুনের ঘটনা নিয়ে (Canning Murder Case) ৷

2. Sealdah Metro Inauguration: শিয়ালদা মেট্রো উদ্বোধনের আমন্ত্রণ পত্রে নাম নেই মুখ্যমন্ত্রীর, যাচ্ছেন না তৃণমূল নেতারা

নামকেওয়াস্তে আমন্ত্রণ ! শিয়ালদা মেট্রো উদ্বোধনের আমন্ত্রণ (Sealdah Metro Inauguration) পত্রে নাম নেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলাকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের (TMC leaders to skip Sealdah Metro inauguration)৷ আর সে কারণে কার্যত এই অনুষ্ঠান বয়কটই করছে তৃণমূল ।

3. Sentinel Survey: রাজ্যে বাড়ছে উপসর্গহীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, লাল তালিকায় কলকাতা

সেন্টিনেল সমীক্ষার (Sentinel Survey) চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট ৷ রাজ্যে ক্রমশ বাড়ছে উপসর্গহীন করোনা আক্রান্তের (Asymptomatic Corona Patient) সংখ্যা ৷ আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ৷

4. AIADMK tussle: এআইএডিএমকে-র নতুন নেতা পালানিস্বামী, বহিষ্কৃত ওপিএস ! সংঘর্ষে 2 গোষ্ঠী

এআইএডিএমকে (AIADMK)-এর নতুন একক নেতা হলেন এডাপ্পাডি কে পালানিস্বামী (Edappadi K Palaniswami) বা ইপিএস (EPS) ৷ অন্যদিকে, দল থেকে বহিষ্কার করা হল ও পনীরসেলভম (Ottakarathevar Panneerselvam) বা ওপিএস-কে (OPS) ৷

5. Kolkata Metro: মেট্রোয় ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা মহিলার, সাময়িক বন্ধের পর ফের চালু পরিষেবা

কলকাতা মেট্রোয় ঝাঁপ দিয়ে ফের আত্মহত্যার চেষ্টা করা হল (Kolkata Metro) ৷ এ দিন বেলা 12.35 নাগাদ গিরীশ পার্ক মেট্রো স্টেশনের ডাউন লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন এক মহিলা (Woman jumps in front of Metro at Girish park)।

6. 21 July TMC rally: একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে গেলে নিতে হবে ছুটি, নির্দেশিকা তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনগুলির

একুশে জুলাই তৃণমূলের সমাবেশে যোগ দিতে হলে শিক্ষকদের ছুটি নিতে হবে (21 July TMC rally)৷ তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনগুলি এই নির্দেশিকা জারি করেছে (Instructions for teachers)৷

7. Sri Lanka Crisis: গোতাবায়ার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, জানাল প্রধানমন্ত্রীর দফতর

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট (Sri Lanka President) পদ থেকে গোতাবায়া রাজাপক্ষ (Gotabaya Rajapaksa) পদত্য়াগ করছেনই ৷ বিবৃতি প্রকাশ করে একথা জানাল প্রধানমন্ত্রীর দফতর (Prime Minister's Office) ৷

8. Vijay Mallya: বিজয় মালিয়ার 4 মাসের হাজতবাস, 2000 টাকা জরিমানা; সাজা সুপ্রিম কোর্টের

আদালত অবমাননার অভিযোগে চার মাসের হাজতবাস হল বিজয় মালিয়ার (Vijay Mallya)৷ তাঁকে 2000 টাকা জরিমানাও করেছে সুপ্রিম কোর্ট (Vijay Mallya sentenced to four months prison)৷

9. Sealdah Metro: উদ্বোধনের আগে এক ঝলকে শিয়ালদা-সহ কলকাতা মেট্রোর খুঁটিনাটি

আজ উদ্বোধন হবে শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনের(Sealdah Metro)৷ উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়, কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ আরও অনেকে ৷ তবে কলকাতা মেট্রোর পথচলা কেমন ছিল ? শিয়ালদা মেট্রোতেই বা কী কী বিশেষত্ব থাকছে ? পরিষেবা চালু হলে কতজন সুবিধা পাবে ?

10. Vaani on Katrina : 'ঠাগস অফ হিন্দোস্তান'-এ ক্যাটের সঙ্গে 'শামশেরা'-র চরিত্রের তুলনা, যা বললেন বাণী

'শামশেরা' ছবিতে তাঁর সোনা চরিত্রটিকে ক্যাটরিনা কাইফের অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করায় এবার মুখ খুললেন বাণী কাপুর ৷ দেখে নিন কী বললেন তিনি?