1.Vijay Mallya: বিজয় মালিয়ার 4 মাসের হাজতবাস, 2000 টাকা জরিমানা; সাজা সুপ্রিম কোর্টের

আদালত অবমাননার অভিযোগে চার মাসের হাজতবাস হল বিজয় মালিয়ার (Vijay Mallya)৷ তাঁকে 2000 টাকা জরিমানাও করেছে সুপ্রিম কোর্ট (Vijay Mallya sentenced to four months prison)৷

2.Goa Politics: বিজেপিতে যোগ দিলেই 40 কোটি ! গোয়ায় কংগ্রেসের ভাঙনে তৎপর সোনিয়া

বিজেপিতে যোগ দিলেই মিলবে 40 কোটি টাকা (Rs 40 crore to join BJP)! গোয়ায় (Goa Politics) কংগ্রেস বিধায়কদের এমনই প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল (Goa Congress)৷ এ দিকে রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় মুকুল ওয়াসনিককে গোয়ায় পাঠালেন সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi sends Mukul Wasnik)৷

3.Amarnath Yatra 2022: বিপর্যয় কাটিয়ে শুরু হল অমরনাথ যাত্রা, বালটাল বেস ক্যাম্প থেকে রওনা হচ্ছেন পুণ্যার্থীরা

মেঘ ভাঙা বৃষ্টির রেশ কাটেনি পুরোপুরি । তবে কাটিয়ে সোমবার থেকে ফের শুরু হল অমরনাথ যাত্রা(Amarnath Yatra 2022)৷ যে সমস্ত পুণ্যার্থীরা বেস ক্যাম্পে আটকে ছিলেন তাঁরা আজ থেকে ফের অমরনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে পারবেন ৷

4.Students Protest at Bagdogra Airport: বিমান সংস্থার ভুলে দেশের প্রতিনিধিত্ব করায় বাধা, বাগডোগরা বিমানবন্দরে ধরনা পড়ুয়াদের

বিমান সংস্থার ভুলের কারণে সময়ে সুইৎজারল্যান্ড পৌঁছতে পারলেন না কালিম্পঙের কুমুদিনী হোমস হাইস্কুলের ব্যান্ডের সদস্যরা (Protest at Bagdogra Airport by Kalimpong School Band Members Due to Cancellation of Flight) ৷ প্রতিবাদে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ধরনায় বসেন তাঁরা ৷ সুইৎজারল্যান্ডে ব্যাসেল ট্যাটু মিলিটারি ব্যান্ড ডিসপ্লে প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে কুমুদিনী হোমস হাইস্কুলের ব্যান্ড ৷ পরে দার্জিলিঙের সাংসদের হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হয় ৷

5.Droupadi Murmu: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারে আজ রাজ্যে আসছেন এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু

আজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যে আসছেন এনডি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু (NDA Presidential Candidate Droupadi Murmu is Coming to West Bengal for Campaign) ৷ মঙ্গলবার থেকে তিনি প্রচার কর্মসূচিতে যোগ দেবেন ৷ দিনভর কলকাতায় তাঁর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে ৷

6.Heavy Rain in Telangana: নাগাড়ে ভারী বৃষ্টির জের, আজ থেকে 3 দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ তেলাঙ্গানায়

টানা 10 দিনেরও বেশি সূর্যের মুখ দেখেনি তেলাঙ্গানা(Telangana)৷ ক্রমাগত বৃষ্টিতে জলমগ্ন একাধিক জেলা ৷ লাল সতর্কতা জারি হয়েছে রাজধানী হায়দরাবাদ-সহ বিভিন্ন শহর এবং জেলায় ৷

7.Corona Update in India: দৈনিক সংক্রমণ কমে 16 হাজারে, কমল মৃত্যুও

সামান্য স্বস্তি দিয়ে দেশে কমল দৈনিক করোনা সংক্রমণ(Corona Update in India)৷ একদিনে প্রায় 2 হাজার কমে সংক্রমণ পৌঁছল 16 হাজারে ৷ তবে গতদিনের তুলনায় বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণের হার ৷

8.Ranveer to Become SRK Neighbour: কিং খানের পড়শি হতে 119 কোটি খরচ করলেন রণবীর সিং!

কিং খানের প্রতিবেশী হতে মন্নতের পাশেই 119 কোটি খরচ করে বাড়ি কিনে ফেললেন রণবীর সিং (Ranveer Singh Purchases Quadruplex for Rs 119 cr)৷ সম্প্রতি এই নির্মীয়মাণ কোয়াড্রুপ্লেক্স বিল্ডিংটি কিনেছেন রণবীর এবং তাঁর বাবা জগজিৎ সুন্দর সিং ভাবনানির সংস্থা ও ফাইফ ও মিডিয়া ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড ৷

9.Women's Hockey WC: স্পেনের কাছে হেরে কোয়ার্টারের স্বপ্নভঙ্গ ভারতের মেয়েদের

মরণ-বাঁচন ক্রসওভার ম্যাচে স্পেনের কাছে হেরে হকি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল ভারতের মেয়েরা । গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারীদের কাছে ভারত হারল নামমাত্র গোলে। ম্যাচের অন্তিম তথা চতুর্থ কোয়ার্টারে স্প্যানিশ আর্মাডার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন মার্তা সেগু (Marta Segu scores for Spain) ।

10.Cyber crime: শহরে ফের সাইবার প্রতারণা, সিআইএসএফ কর্মী সেজে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে টাকা লুট

শহরে ফের সাইবার প্রতারণার ঘটনা (CISF jawan dupes man)৷ সিআইএসএফ কর্মী সেজে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে বেলেঘাটার এক ব্যক্তির টাকা লুট করল প্রতারক (Fraudster impersonating as CISF)৷