1. Heavy Rain in Telangana: নাগাড়ে ভারী বৃষ্টির জের, আজ থেকে 3 দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ তেলাঙ্গানায়

টানা 10 দিনেরও বেশি সূর্যের মুখ দেখেনি তেলাঙ্গানা(Telangana)৷ ক্রমাগত বৃষ্টিতে জলমগ্ন একাধিক জেলা ৷ লাল সতর্কতা জারি হয়েছে রাজধানী হায়দরাবাদ-সহ বিভিন্ন শহর এবং জেলায় ৷

2. Droupadi Murmu: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারে আজ রাজ্যে আসছেন এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু

আজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যে আসছেন এনডি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু (NDA Presidential Candidate Droupadi Murmu is Coming to West Bengal for Campaign) ৷ মঙ্গলবার থেকে তিনি প্রচার কর্মসূচিতে যোগ দেবেন ৷ দিনভর কলকাতায় তাঁর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে ৷

3. Corona Update in India: দৈনিক সংক্রমণ কমে 16 হাজারে, কমল মৃত্যুও

সামান্য স্বস্তি দিয়ে দেশে কমল দৈনিক করোনা সংক্রমণ(Corona Update in India)৷ একদিনে প্রায় 2 হাজার কমে সংক্রমণ পৌঁছল 16 হাজারে ৷ তবে গতদিনের তুলনায় বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণের হার ৷

4. Cyber crime: শহরে ফের সাইবার প্রতারণা, সিআইএসএফ কর্মী সেজে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে টাকা লুট

শহরে ফের সাইবার প্রতারণার ঘটনা (CISF jawan dupes man)৷ সিআইএসএফ কর্মী সেজে ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে বেলেঘাটার এক ব্যক্তির টাকা লুট করল প্রতারক (Fraudster impersonating as CISF)৷

5. Prince George at Wimbledon: জকোভিচের খেতাব পরখ, উইম্বলডন আত্মপ্রকাশে চর্চায় খুদে রাজকুমার জর্জ

উইম্বলডন আত্মপ্রকাশে ছোট্ট রাজকুমার এদিন সেন্টার কোর্টের দর্শকাসনে বসেছিল মা-বাবার সঙ্গেই । কোর্টের লড়াই ছেড়ে ক্যামেরা বারবার তাক করল সেদিকেই । সবমিলিয়ে জোকার-নিকের থ্রিলার ছাপিয়ে রবিবাসরীয় উইম্বলডনে চর্চার শিরোনামে প্রিন্স উইলিয়ামস এবং কেট মিডলটনের প্রথম সন্তান (Prince George makes headlines at his Wimbledon debut) ।

6. Women's Hockey WC: স্পেনের কাছে হেরে কোয়ার্টারের স্বপ্নভঙ্গ ভারতের মেয়েদের

মরণ-বাঁচন ক্রসওভার ম্যাচে স্পেনের কাছে হেরে হকি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল ভারতের মেয়েরা । গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারীদের কাছে ভারত হারল নামমাত্র গোলে। ম্যাচের অন্তিম তথা চতুর্থ কোয়ার্টারে স্প্যানিশ আর্মাডার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন মার্তা সেগু (Marta Segu scores for Spain) ।

7. Madhya Pradesh News: অমিল সেবাযান, মৃত ভাইকে কোলে নিয়ে ঠায় বসে একরত্তি; মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ কমল নাথের

বাবা গিয়েছেন কম টাকায় গাড়ির খোঁজ করতে ৷ মৃত ভাইয়ের দেহ কোলে ঘণ্টা পর ঘণ্টা বসে রইল আট বছরের বালক ৷ মধ্যপ্রদেশের এই ঘটনায়(Madhya Pradesh News)সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা কমল নাথ কটাক্ষ করেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে ৷

8. West Bengal Weather Update: অস্বস্তি জারি দক্ষিণে, নিম্নচাপের জেরে বঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস আগামী কয়েকদিন

আকাশের মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ালেও আপাতত দক্ষিণবঙ্গের কপালে বৃষ্টি নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস(West Bengal Weather Update)৷ বর্ষাকালেও তীব্র গরমে পুড়বে দক্ষিণবঙ্গ ৷

9. Kolkata Market Price: বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন মাছ, মাংস, সবজি ও অন্যান্য জিনিসের দাম

সপ্তাহের শুরুতে কীসের দাম বাড়ল ? কমল কি ডিমের দাম ? যাওয়ার আগে দেখে নিন আজকের বাজারদর(Kolkata Market Price)৷

10. Bollywood Divas Stunning Looks: 'ঘায়েল হ্যায় তেরা দিওয়ানা'...20টি এমন লুক যখন নেটপাড়ার হৃদয় জখম করেছেন বলি সুন্দরীরা

বলিউড ডিভারা প্রায়ই তাঁদের নতুন নতুন লুক দিয়ে নেটিজেনদের চোখ ধাঁধিয়ে দেন... দেখে নিন কুড়িটি এমন ঝলক যখন ফ্যানেদের ঘায়েল করেছেন রূপোলি পর্দার সুন্দরীরা...