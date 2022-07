1.Madhya Pradesh News: অমিল সেবাযান, মৃত ভাইকে কোলে নিয়ে ঠাঁই বসে একরত্তি; মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ কমল নাথের

বাবা গিয়েছেন কম টাকায় গাড়ির খোঁজ করতে ৷ মৃত ভাইয়ের দেহ কোলে ঘণ্টা পর ঘণ্টা বসে রইল আট বছরের বালক ৷ মধ্যপ্রদেশের এই ঘটনায়(Madhya Pradesh News)সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা কমল নাথ কটাক্ষ করেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে ৷

2.Prince George at Wimbledon: জকোভিচের খেতাব পরখ করে উইম্বলডন আত্মপ্রকাশে চর্চায় খুদে রাজকুমার জর্জ

উইম্বলডন আত্মপ্রকাশে ছোট্ট রাজকুমার এদিন সেন্টার কোর্টের দর্শকাসনে বসেছিল মা-বাবার সঙ্গেই । কোর্টের লড়াই ছেড়ে ক্যামেরা বারবার তাক করল সেদিকেই । সবমিলিয়ে জোকার-নিকের থ্রিলার ছাপিয়ে রবিবাসরীয় উইম্বলডনে চর্চার শিরোনামে প্রিন্স উইলিয়ামস এবং কেট মিডলটনের প্রথম সন্তান (Prince George makes headlines at his Wimbledon debut) ।

3.West Bengal Weather Update: অস্বস্তি জারি দক্ষিণে, নিম্নচাপের জেরে বঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস আগামী কয়েকদিন

আকাশের মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ালেও আপাতত দক্ষিণবঙ্গের কপালে বৃষ্টি নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস(West Bengal Weather Update)৷ বর্ষাকালেও তীব্র গরমে পুড়বে দক্ষিণবঙ্গ ৷

4.Kolkata Market Price: বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন মাছ, মাংস, সবজি ও অন্যান্য জিনিসের দাম

সপ্তাহের শুরুতে কীসের দাম বাড়ল ? কমল কি ডিমের দাম ? যাওয়ার আগে দেখে নিন আজকের বাজারদর(Kolkata Market Price)৷

5.Wimbledon 2022: ঘাসের কোর্টে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন, উইম্বলডন জোকারের

উইম্বলডনে ইতিহাস জোকারের । গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের সংখ্যায় ফেডেরারকে টপকে গেলেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা । গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নিরিখে ব্যবধান কমিয়ে ফেললেন রাফায়েল নাদালের সঙ্গেও (Novak Djokovic clinches Wimbledon 2022 ) ।

6.Narendra Modi: মোদির মুখে বাঙালির কালীভজন ! তুলনা টেনে মহুয়া-মমতাকে কটাক্ষ বিজেপি নেতার

'কালী' পোস্টার বিতর্কের (Kaali Poster Row) মধ্যেই বাঙালির কালীভজনার উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ! তাঁর সঙ্গে তুলনা টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) এবং মহুয়া মৈত্রকে (Mahua Moitra) নিশানা করলেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য (Amit Malviya) ৷

7.Amarnath Cloud Burst: পুলওয়ামাতে আটকে রয়েছেন হাওড়ার বাসিন্দা, ভিডিয়ো বার্তায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আর্জি

অমরনাথ যাত্রায় পুলওয়ামাতে আটকে রয়েছেন হাওড়ার বালির বাসিন্দা শ্রাবন্তী ও তাঁর পরিবার। ভিডিয়ো বার্তায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন পরিবারের (Several Devotees Still Stuck in Amarnath After Cloud Burst Happen)।

8.NEWS TODAY: আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

9.IND vs ENG 3rd T20I: ব্যর্থ কোহলি-রোহিত, সূর্যকুমার ঝড়েও জয় হাতছাড়া ভারতের

আগেই সিরিজ পকেটে পুরেছিল ভারত । নিয়মরক্ষার ম্যাচে বাইশ গজে দাপালেন সূর্যকুমার যাদব । তাও জয়ের কাছাকাছি এসেও তৃতীয় টি-20তে জয় পেল না 'মেন ইন ব্লু' (England beat India in 3rd T-20I match)।

10.Corona Update in Bengal: রাজ্যে ফের বাড়ল করোনা সংক্রমণের হার, একদিনে মৃত্যু 4 জনের

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 243 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 51 হাজার 711 জন ৷ রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার দাঁড়িয়েছে 17.36 শতাংশ ৷