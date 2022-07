1.Narendra Modi: মোদির মুখে বাঙালির কালীভজন ! তুলনা টেনে মহুয়া-মমতাকে কটাক্ষ বিজেপি নেতার

'কালী' পোস্টার বিতর্কের (Kaali Poster Row) মধ্যেই বাঙালির কালীভজনার উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ! তাঁর সঙ্গে তুলনা টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) এবং মহুয়া মৈত্রকে (Mahua Moitra) নিশানা করলেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য (Amit Malviya) ৷

2.S Jaishankar: শ্রীলঙ্কায় সঙ্কট বাড়লেও ভারতের সামনে উদ্বাস্তু সমস্যা এখনও তৈরি হয়নি, দাবি বিদেশমন্ত্রীর

শ্রীলঙ্কায় ক্রমশ আরও জটিল হচ্ছে পরিস্থিতি (Sri Lanka Crisis) ৷ তবুও এখনও পর্যন্ত ভারতের সামনে উদ্বাস্তু সংক্রান্ত (Refugee Problem) কোনও সমস্য়া তৈরি হয়নি বলেই দাবি করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (S Jaishankar) ৷

3.Sealdah Metro Inauguration: শিয়ালদা মেট্রোর উদ্বোধনে আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপাল, থাকবেন মেয়রও

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিয়ালদা মেট্রোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ (Kolkata Metro Rail Invites CM Mamata Banerjee in Inauguration Programme of Sealdah Metro) ৷ আজ মেট্রো রেল সূত্রে এ কথা জানানো হয়েছে ৷

4.Gujarat Accident: গিরিখাতে উলটে গেল মহিলা যাত্রীবোঝাই বাস, মৃত 2

মহিলা যাত্রীবোঝাই বাস উলটে প্রাণ গেল দু'জনের ৷ জখম আরও অন্তত 46 জন ৷ গুজরাতের ড্যাং জেলার ঘটনা (Gujarat Accident) ৷

5.Bisakh to Join Google: ফেসবুক নয়, লন্ডনে গুগলের অফিসেই যোগ দেবেন বিশাখ

ফেসবুক, গুগলে চাকরির অফার পেয়েছিলেন যাদবপুরের ছাত্র বিশাখ মণ্ডল ৷ প্রথমে ফেসবুকে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও লন্ডনে গুগলের যোগ দেবেন বিশাখ (Bisakh Mondal Join Google) ৷

6.Man Dresses Up As Lord Shiva: কালী-বিতর্কের মাঝেই শিব সেজে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ, অসমে গ্রেফতার যুবক

পথনাটিকায় শিবের বেশ ধরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করায় অসমে গ্রেফতার করা হল এক যুবককে (Assam man arrested for dressing up as Shiva)৷ তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার করার অভিযোগ আনা হয়েছে (Man Dresses Up As Lord Shiva)৷

7.Hilsa Fish: ভরা মরশুমেও দেখা নেই ইলিশের, শ্রাবণের অপেক্ষায় দিন গুনছেন মৎস্যজীবীরা

ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ইলিশের মরশুম । কিন্তু ভরা আষাঢ়েও দেখা মিলছে না মাছের রানির । অন্য বছর এই সময়ে বাজার ঝাঁকে-ঝাঁকে রুপোলি শস্যে ভরা থাকলেও এবার ঠিক তার উলটো ছবি (Even in the Peak Season Hilsa Goes Missing from Bengals Bazar)।

8.Coronavirus: বাড়ছে করোনার প্রকোপ, 24 ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্য়ালে মৃত 2

আবারও বাড়ছে করোনার (Coronavirus) প্রকোপ ৷ শিলিগুড়িতে বাড়ছে সংক্রমণের হার ৷ গত 24 ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু দুই করোনা আক্রান্তের ৷

9.Patashpur Bull Fight : হঠাৎ মাঝ রাস্তায় শুরু ষাঁড়ের লড়াই, থমকে গেল যান চলাচল

চলছে দুই ষাঁড়ের লড়াই ৷ আর তার জেরেই থমকে গিয়েছে যান চলাচল, বন্ধ হয়ে গিয়েছে দোকান ৷ রবিবার এমন দৃশ্যেরই সাক্ষী থাকল পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানার মঙ্গলামাড়ো আমগাছিয়া এলাকা ৷ এদিন রাস্তার উপরেই শুরু হয়ে যায় ষাঁড়ের লড়াই (traffic was disrupted for Bull Fighting)। ফলে এদিন বেশ কিছুটা সময় রাজ্য সড়কের ওপরে যান চলাচল বিঘ্নিত হয় । এমনকী সাধারণ মানুষের যাতায়াতেও অসুবিধা হয় । রাস্তার পাশে থাকা দুটি সাইকেলকে একেবারেই দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে দেয় ষাঁড় ।

10.Modi on Swami Atmasthananda: "বাংলায় মা কালীর চেতনার দেখা মেলে", স্বামী আত্মস্থানন্দের একশো বছরে মোদি

স্বামী আত্মস্থানন্দকে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর কাছে থেকেছেন ৷ তাঁর একশো বছর উপলক্ষ্যে একটি ভিডিয়ো বার্তায় মোদি জানালেন, ভারতের সর্বকালের সন্ন্যাসীরা জানিয়ে গিয়েছেন 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' ৷ জানালেন মা কালী আসলে চেতনা (Modi on Swami Atmasthananda) ৷