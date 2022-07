1. Sealdah Metro Inauguration: শিয়ালদা মেট্রোর উদ্বোধনে আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপাল, থাকবেন মেয়রও

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিয়ালদা মেট্রোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ (Kolkata Metro Rail Invites CM Mamata Banerjee in Inauguration Programme of Sealdah Metro) ৷ আজ মেট্রো রেল সূত্রে এ কথা জানানো হয়েছে ৷

2. Bisakh to Join Google: ফেসবুক নয়, লন্ডনে গুগলের অফিসেই যোগ দেবেন বিশাখ

ফেসবুক, গুগলে চাকরির অফার পেয়েছিলেন যাদবপুরের ছাত্র বিশাখ মণ্ডল ৷ প্রথমে ফেসবুকে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও লন্ডনে গুগলের যোগ দেবেন বিশাখ (Bisakh Mondal Join Google) ৷

3. Man Dresses Up As Lord Shiva: কালী-বিতর্কের মাঝেই শিব সেজে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ, অসমে গ্রেফতার যুবক

পথনাটিকায় শিবের বেশ ধরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করায় অসমে গ্রেফতার করা হল এক যুবককে (Assam man arrested for dressing up as Shiva)৷ তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার করার অভিযোগ আনা হয়েছে (Man Dresses Up As Lord Shiva)৷

4. Coronavirus: বাড়ছে করোনার প্রকোপ, 24 ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্য়ালে মৃত 2

আবারও বাড়ছে করোনার (Coronavirus) প্রকোপ ৷ শিলিগুড়িতে বাড়ছে সংক্রমণের হার ৷ গত 24 ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু দুই করোনা আক্রান্তের ৷

5. Modi on Swami Atmasthananda: "বাংলায় মা কালীর চেতনার দেখা মেলে", স্বামী আত্মস্থানন্দের একশো বছরে মোদি

স্বামী আত্মস্থানন্দকে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর কাছে থেকেছেন ৷ তাঁর একশো বছর উপলক্ষ্যে একটি ভিডিয়ো বার্তায় মোদি জানালেন, ভারতের সর্বকালের সন্ন্যাসীরা জানিয়ে গিয়েছেন 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' ৷ জানালেন মা কালী আসলে চেতনা (Modi on Swami Atmasthananda) ৷

6. Shantiniketan Poush Mela: 2 বছর পর ফের পৌষমেলার উদ্যোগ বিশ্বভারতীর, সহযোগিতা চেয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি উপাচার্যের

সংক্রমণের জেরে গত দু’বছরে পৌষমেলা হয়নি শান্তিনিকেতনে ৷ এ বার পৌষমেলা করতে চেয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি দিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (Visva-Bharati VC Bidyut Chakrabarty Writes Letter to Home Secretary for Poush Mela) ৷ রাজ্য সরকারের কাছেও সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতন ট্রাস্টকেও প্রস্তুতির আর্জি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে বিশ্বভারতী কর্মী-পরিষদ ৷

7. Eid Namaz: ধর্না মঞ্চেই ঈদের নমাজ পড়লেন এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা

রবিবার ধর্না মঞ্চেই ঈদের নমাজ (Eid Namaz) পড়লেন বিক্ষোভরত এসএলএসটি (State Level Selection Test) চাকরিপ্রার্থীরা ৷ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ তুললেন আন্দোলনকারীরা ৷

8. Asansol District Hospital: শিশুমৃত্যুকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা, ভাঙচুর আসানসোল জেলা হাসপাতালে

শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র উত্তেজনা ছড়াল আসানসোল জেলা হাসপাতালে । ইমারজেন্সি বিভাগে ভাঙচুর চালালো পরিবারের লোকজন (People vandalized Asansol District Hospital) ৷

9. Babul thanks Mamata: তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র বাবুল, নয়া দায়িত্ব পেয়ে ধন্যবাদ মমতাকে

তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেলেন বাবুল সুপ্রিয় (Babul thanks Mamata)৷ তিনি ছাড়াও কীর্তি আজাদ ও মুকুল সাংমাকেও এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে (TMC national spokesperson)৷ নয়া দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাবুল ৷

10. Sri Lanka Crisis: পলাতক গোতাবায়ার বাসভবন থেকে উদ্ধার রাশি রাশি নগদ !

প্রবল অর্থসঙ্কটের (Sri Lanka Crisis) মধ্যেই পালিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে (Gotabaya Rajapaksa) ৷ তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে রাশি রাশি নগদ অর্থ উদ্ধার করলেন বিদ্রোহীরা ৷