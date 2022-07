1.Sealdah Metro Inauguration: শিয়ালদা মেট্রোর উদ্বোধনে আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপাল, থাকবেন মেয়রও

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিয়ালদা মেট্রোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ (Kolkata Metro Rail Invites CM Mamata Banerjee in Inauguration Programme of Sealdah Metro) ৷ আজ মেট্রো রেল সূত্রে এ কথা জানানো হয়েছে ৷

2.Modi on Swami Atmasthananda: "বাংলায় মা কালীর চেতনার দেখা মেলে", স্বামী আত্মস্থানন্দের একশো বছরে মোদি

স্বামী আত্মস্থানন্দকে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর কাছে থেকেছেন ৷ তাঁর একশো বছর উপলক্ষ্যে একটি ভিডিয়ো বার্তায় মোদি জানালেন, ভারতের সর্বকালের সন্ন্যাসীরা জানিয়ে গিয়েছেন 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' ৷ জানালেন মা কালী আসলে চেতনা (Modi on Swami Atmasthananda) ৷

3.Asansol District Hospital: শিশুমৃত্যুকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা, ভাঙচুর আসানসোল জেলা হাসপাতালে

শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র উত্তেজনা ছড়াল আসানসোল জেলা হাসপাতালে । ইমারজেন্সি বিভাগে ভাঙচুর চালালো পরিবারের লোকজন (People vandalized Asansol District Hospital) ৷

4.Babul thanks Mamata: তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র বাবুল, নয়া দায়িত্ব পেয়ে ধন্যবাদ মমতাকে

তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেলেন বাবুল সুপ্রিয় (Babul thanks Mamata)৷ তিনি ছাড়াও কীর্তি আজাদ ও মুকুল সাংমাকেও এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে (TMC national spokesperson)৷ নয়া দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাবুল ৷

5.Sri Lanka Crisis: পলাতক গোতাবায়ার বাসভবন থেকে উদ্ধার রাশি রাশি নগদ !

প্রবল অর্থসঙ্কটের (Sri Lanka Crisis) মধ্যেই পালিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে (Gotabaya Rajapaksa) ৷ তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে রাশি রাশি নগদ অর্থ উদ্ধার করলেন বিদ্রোহীরা ৷

6.Communal Harmony: ঈদে ওয়াসিমদের সমস্যায় পাশে দাঁড়াতে এলাকায় টহল রুদ্রেন্দুদের

ঈদের ধর্মাচার পালনে যাতে এলাকার মুসলিমদের যাতে অসুবিধায় পড়তে না হয়, তাই সকাল থেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এলাকায় নামলেন হিন্দুরা (Communal Harmony)। দেশের বিভিন্ন অংশে যখন ধর্মের নামে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে চলেছে, তখন ঈদের দিনে কলকাতার পঞ্চাননতলা নজির গড়ল ।

7.Sujit Bose Hospitalised: হঠাৎ অসুস্থ, মাঝরাতে হাসপাতালে ভর্তি মন্ত্রী সুজিত বসু

পেটে তীব্র ব্যাথা নিয়ে মাঝরাতে হঠাৎ হাসপাতালে ভর্তি হলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু (Sujit Bose Hospitalised)৷ তাঁর অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা (Stomach pain)৷

8.Johannesburg Firing: জোহানেসবার্গে বন্দুকবাজের হামলা, মৃত কমপক্ষে 14

জোহানেসবার্গের এক পানশালায় একদল বন্দুকবাজের হামলায় মৃত্যু হল 14 জনের (Johannesburg Firing) ৷ গুরুতর আহত 3 ৷

9.Amarnath Cloud Burst : অমরনাথের ঘটনায় আহত বারাসতের ব্যবসায়ী, উৎকণ্ঠায় পরিবার

অমরনাথে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বারাসতের ব‍্যবসায়ী রাজীব হালদারের আহত হওয়ার ঘটনায় ইটিভি ভারতের সামনে নিজের উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করলেন তাঁর স্ত্রী তাপসী হালদার (Amarnath Cloud Burst) ।

10.Child Body Recovered in Durgapur: অণ্ডালে 5 দিন পর বাড়ির পাশেই মিলল নিখোঁজ শিশুর ক্ষতবিক্ষত দেহ

নিখোঁজ থাকার 5দিন পর উদ্ধার হল 7 বছরের শিশুর দেহ (Child Body Recovered After Five Days of Missing in Durgapur) ৷ অণ্ডালের মাধবপুর কয়লাখনি অঞ্চলের ঘটনায় এ দিন সকালে সাড়ে এগারোটা নাগাদ শিশুটির দেহ উদ্ধার হয় ৷ পুলিশ কুকুর নামিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ৷