1. Eid-ul-Adha: আত্তারি-ওয়াঘা সীমান্তে মিষ্টি বিনিময়, দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর-রাষ্ট্রপতির

আজ বিশ্বজুড়ে পবিত্র ঈদ উৎসব পালিত হচ্ছে ৷ দেশবাসীকে শুভকামনা জানিয়ে টুইট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, রাহুল গান্ধি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Eid ul Adha) ৷

2. Forcible Marriage at Khejuri: বিজেপি নেতার সঙ্গে জোর করে 2 মহিলার বিয়ে, গ্রাম ঘোরানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

জোর করে এক বিজেপি নেতার সঙ্গে দুই মহিলার বিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে(Forcible Marriage at Khejuri)৷ অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে ৷

3. Sri Lanka Crisis: বুধে পদত্যাগ করবেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া, ইস্তফা দুই মন্ত্রীর

বিপুল জনরোষের কাছে হার মানলেন প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষে গোতাবায়া, প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিংহে ৷ অর্থনৈতিক সংকট দিনে দিনে বেড়েই চলেছে ৷ গতকাল সকালে পুলিশকে টপকে রাষ্ট্রপতির বাড়িতে ঢোকে সাধারণ মানুষ ৷ জ্বালিয়ে দেয় প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি (Sri Lanka Crisis) ৷

4. Inauguration of Sealdah Metro: মুখ্য়মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ না-জানিয়ে ঠিক করেছে কেন্দ্র, শিয়ালদা মেট্রোর উদ্বোধন নিয়ে মত দিলীপের

কেন্দ্রীয় সরকার মুখ্যমন্ত্রীকে শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনের উদ্বোধনে আমন্ত্রণ না-জানিয়ে সঠিক কাজ করেছে ৷ এমনকি ভবিষ্যতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প উদ্বোধনে যেন তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো না হয় ৷ এভাবেই তৃণমূল ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh says Center did Right Thing by Not Inviting Mamata at Sealdah Metro Inauguration) ৷

5. RSS On Udaipur Incident : উদয়পুর-কাণ্ডে মুসলিম সম্প্রদায়েরও উচিৎ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে সামিল হওয়া: আরএসএস

রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে অখিল ভারতীয় প্রান্ত প্রচারকদের তিন দিনের বৈঠকের গতকাল শেষ দিন ছিল ৷ সম্প্রতি নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যকে সমর্থন করায় খুন হন দর্জি কানহাইয়া লাল ৷ এর বিরুদ্ধে মুসলিমদের এগিয়ে আসার বার্তা দিলেন আরএসএস মুখপাত্র (RSS On Udaipur Incident) ৷

6. Son And Father Murder: পুরুলিয়ায় দুষ্কৃতীদের হাতে খুন পেট্রল পাম্প ব্যবসায়ী বাবা-ছেলে

পুরুলিয়ায় দুষ্কৃতীদের হাতে খুন বাবা ও ছেলে ৷ নিহতরা পেট্রেল পাম্প ব্যবসায়ী ৷ শনিবার রাতে তাদের উপর চড়াও হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা ৷ ঘটনাপর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ (Businessman Murdered in Purulia) ৷

7. Corona Update in India: কমেও 18 হাজারে দৈনিক সংক্রমণ, বাড়ল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা

দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ৷ বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবারের রিপোর্টে আক্রান্তের সংখ্যা 19 হাজারের কাছাকাছি ছিল ৷ আজকের রিপোর্টে কিছুটা কমেছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা ৷ যদিও মৃত্যুর সংখ্যা তেমন একটা উল্লেখযোগ্য নয় (Corona Update in India) ৷

8. Kapil Dev on Virat Kohli: 'অশ্বিন বাদ পড়লে বিরাট নয় কেন', প্রশ্ন তুললেন কপিল

ফর্ম না-থাকা সত্ত্বেও লাগাতার ভারতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছেন বিরাট কোহলি ৷ বিশেষ করে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ৷ যেখানে ব্যাটে রান করেও বাইরে বসে দীপক হুডা এবং শ্রেয়স আইয়ার ৷ সেই সঙ্গে টেস্ট দল থেকে অশ্বিন বাদ পড়লে, কেন বিরাট কোহলি বাদ যাবেন না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক (Kapil Dev Raises Questions Over Selection of Virat Kohli in T20) ৷

9. Hrithik-Saba in Paris: অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস ! প্রেমের শহরে সাবাকে নিয়ে লং ড্রাইভে হৃতিক

প্রেমিকা সাবা আজাদকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমানে প্যারিসে রয়েছেন অভিনেতা হৃতিক রোশন ৷ প্রেমের শহরে আনন্দেই সময় কাটাচ্ছেন জুটিতে ৷ ক্যাব্রিওলেট গাড়িতে হৃতিকের সঙ্গে তাঁর লং ড্রাইভের কিছু ঝলকও শেয়ার করলেন সাবা (Hrithik Roshan Saba Azad in Paris) ৷

10. Manasi Sinha: অ্যাকশন বলার অভ্যাসটা তৈরি হয়নি এখনও: মানসী

অভিনেত্রী মানসী সিনহার অভিনয় দক্ষতা নিয়ে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না । তাঁকে দেখলেই দর্শক বুঝে যান আসতে চলেছে হাসির ফোয়ারা ৷ এবার তাঁর অভিষেক ঘটেছে পরিচালনায় ।