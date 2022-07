1. RSS On Udaipur Incident : উদয়পুর-কাণ্ডে মুসলিম সম্প্রদায়েরও উচিৎ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে সামিল হওয়া: আরএসএস

রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে অখিল ভারতীয় প্রান্ত প্রচারকদের তিন দিনের বৈঠকের গতকাল শেষ দিন ছিল ৷ সম্প্রতি নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যকে সমর্থন করায় খুন হন দর্জি কানহাইয়া লাল ৷ এর বিরুদ্ধে মুসলিমদের এগিয়ে আসার বার্তা দিলেন আরএসএস মুখপাত্র (RSS On Udaipur Incident) ৷

2. Corona Update in India: কমেও 18 হাজারে দৈনিক সংক্রমণ, বাড়ল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা

দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ৷ বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবারের রিপোর্টে আক্রান্তের সংখ্যা 19 হাজারের কাছাকাছি ছিল ৷ আজকের রিপোর্টে কিছুটা কমেছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা ৷ যদিও মৃত্যুর সংখ্যা তেমন একটা উল্লেখযোগ্য নয় (Corona Update in India) ৷

3. Kapil Dev on Virat Kohli: 'অশ্বিন বাদ পড়লে বিরাট নয় কেন', প্রশ্ন তুললেন কপিল

ফর্ম না-থাকা সত্ত্বেও লাগাতার ভারতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছেন বিরাট কোহলি ৷ বিশেষ করে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ৷ যেখানে ব্যাটে রান করেও বাইরে বসে দীপক হুডা এবং শ্রেয়স আইয়ার ৷ সেই সঙ্গে টেস্ট দল থেকে অশ্বিন বাদ পড়লে, কেন বিরাট কোহলি বাদ যাবেন না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক (Kapil Dev Raises Questions Over Selection of Virat Kohli in T20) ৷

4. Sri Lanka Crisis: বুধে পদত্যাগ করবেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া, ইস্তফা দুই মন্ত্রীর

বিপুল জনরোষের কাছে হার মানলেন প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষে গোতাবায়া, প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিংহে ৷ অর্থনৈতিক সংকট দিনে দিনে বেড়েই চলেছে ৷ গতকাল সকালে পুলিশকে টপকে রাষ্ট্রপতির বাড়িতে ঢোকে সাধারণ মানুষ ৷ জ্বালিয়ে দেয় প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি (Sri Lanka Crisis) ৷

5. West Bengal Weather Update: বৃষ্টি কাঁটা নয়, ঈদে হালকা ভিজবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ

জুনে উত্তর বৃষ্টি পেলেও, দক্ষিণে আকাশ মেঘলাই থেকেছে ৷ জুলাইয়ের শুরুতেও দক্ষিণবঙ্গে তেমন একটা বৃষ্টি হয়নি ৷ তবে আগামী পাঁচদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে, জানিয়েছে, আলিপুর (West Bengal Weather Update) ৷

6. Wimbledon 2022: পিছিয়ে পড়েও স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন, শতবর্ষে উইম্বলডনের নতুন তারা রিবাকিনা

এগিয়ে গিয়েও পারলেন না জাবেউর । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেটে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে উইম্বলডনের নতুন রানি এলেনা রিবাকিনা । রাশিয়াজাত কাজাখস্তানের তরুণীর এটাই প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম (Elena Rybakina beats Ons Jabeur to clinch her first grand slam at Wimbledon)।

7. Ukraine Envoy to India: ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে ছাঁটাই করলেন জেলেনস্কি, চাকরি খোয়ালেন আরও আট

দক্ষিণ এশিয়া এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ থেকে রাষ্ট্রদূতদের চাকরি থেকে বসিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ৷ হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন (Ukraine Envoy to India) ?

8. Kolkata Market Price: ছুটির দিনে কি সহজলভ্য হবে বাজার ? বেরোনোর আগে দেখে নিন আজকের দর

কেমন থাকছে আজ ঈদের বাজার ? কীসের দাম বাড়ল ? কমল কি ডিমের দাম ? যাওয়ার আগে দেখে নিন আজকের বাজারদর(Kolkata Market Price)৷

9. Tridhara Sammilani: শৈল্পিক দিক থেকে ত্রিধারার পুজো কলকাতার শ্রেষ্ঠ, দেবাশিস কুমারকে পাশে নিয়ে মন্তব্য ফিরহাদের

পুজোর আর বেশিদিন বাকি নেই ৷ ইতিমধ্যেই কলকাতার একের পর এক বড় পুজোগুলোর খুঁটিপুজো শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ শনিবার দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম বড়পুজো ত্রিধারা সম্মিলনীর খুঁটিপুজো আয়োজিত হল(Tridhara Sammilani)৷ মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের এই পুজোয় উপস্থিত ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল সাংসদ মালা রায় ৷

10. Sri Lanka Crisis: শ্রীলঙ্কায় গণবিক্ষোভে এবার পুড়ল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন

শনিবার রাতে ক্ষুব্ধ জনতা আগুন ধরিয়ে দেয় শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে (protestors set ablaze the private residence of Sri Lankan PM Ranil Wickremesinghe) ৷ এদিনই সে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রনিল বিক্রমসিংহে ৷ এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনেরও দখল নিয়েছে বিক্ষোভকারীরা ৷