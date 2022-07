1.West Bengal Weather Update: বৃষ্টি কাঁটা নয়, ঈদে হালকা ভিজবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ

জুনে উত্তর বৃষ্টি পেলেও, দক্ষিণে আকাশ মেঘলাই থেকেছে ৷ জুলাইয়ের শুরুতেও দক্ষিণবঙ্গে তেমন একটা বৃষ্টি হয়নি ৷ তবে আগামী পাঁচদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে, জানিয়েছে, আলিপুর (West Bengal Weather Update) ৷

2.Wimbledon 2022: পিছিয়ে পড়েও স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন, শতবর্ষে উইম্বলডনের নতুন তারা রিবাকিনা

এগিয়ে গিয়েও পারলেন না জাবেউর । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেটে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে উইম্বলডনের নতুন রানি এলেনা রিবাকিনা । রাশিয়াজাত কাজাখস্তানের তরুণীর এটাই প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম (Elena Rybakina beats Ons Jabeur to clinch her first grand slam at Wimbledon)।

3.Ukraine Envoy to India: ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে ছাঁটাই করলেন জেলেনস্কি, চাকরি খোয়ালেন আরও আট

দক্ষিণ এশিয়া এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ থেকে রাষ্ট্রদূতদের চাকরি থেকে বসিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ৷ হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন (Ukraine Envoy to India) ?

4.Kolkata Market Price: ছুটির দিনে কি সহজলভ্য হবে বাজার ? বেরোনোর আগে দেখে নিন আজকের দর

কেমন থাকছে আজ ঈদের বাজার ? কীসের দাম বাড়ল ? কমল কি ডিমের দাম ? যাওয়ার আগে দেখে নিন আজকের বাজারদর(Kolkata Market Price)৷

6.Sri Lanka Crisis: শ্রীলঙ্কায় গণবিক্ষোভে এবার পুড়ল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন

শনিবার রাতে ক্ষুব্ধ জনতা আগুন ধরিয়ে দেয় শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে (protestors set ablaze the private residence of Sri Lankan PM Ranil Wickremesinghe) ৷ এদিনই সে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রনিল বিক্রমসিংহে ৷ এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনেরও দখল নিয়েছে বিক্ষোভকারীরা ৷

7.IND vs ENG 2nd T20I: এজবাস্টনে 'ভিনটেজ ভুবি' শো, একপেশে ম্যাচে সিরিজে পকেটে পুরল 'মেন ইন ব্লু'

বাইশ গজে দাপালেন ভুবনেশ্বর কুমার । যোগ্য সঙ্গত করলেন যুজবেন্দ্র চহাল, যশপ্রীত বুমরা । দ্বিতীয় টি-20তে সহজ জয়ে সিরিজ পকেটে পুরল ভারত (India beat England in 2nd T20I)। এজবাস্টন টেস্টে অপ্রত্যাশিত হারের জ্বালা জুড়িয়ে তাদের ঘরের মাঠে 'ইংরেজ বধ' করল টিম ইন্ডিয়া ।

8.Authentic Masala Chai: নিত্যদিনের স্বাদ বদলাতে এবার বাড়িতেই বানিয়ে নিন মশলা চা

এই বর্ষায় গলা খুসখুস ও গলা ব্যথায় উপশম দেয় মশলা চা(Authentic Masala Chai Recipe) ৷ এছাড়াও রোজকার একঘেয়েমি চায়ের স্বাদ বদলাতে যে কোনও সময় বানিয়ে ফেলতে পারেন মশলা চা ৷ সব ঋতুতেই কার্যকরী এই মশলা চা(Authentic Masala Chai) ৷ বানানোও খুব সহজ ৷ ভিডিয়োতে রইল সেই পদ্ধতি ৷

9.NEWS TODAY: আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

10.Covid Vaccination for Children: শীঘ্রই 5-12 বছর বয়সিদের দেওয়া হবে করোনার টিকা

শীঘ্রই 5-12 বছর বয়সিদের জন্য করোনার টিকাকরণ (Covid Vaccination for Children) শুরু হবে ৷ ভারতের সংশ্লিষ্ট নিয়ামক সংস্থা INTAGI (India’s National Technical Advisory Group on Immunisation)-এর অনুমোদন সাপেক্ষেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷