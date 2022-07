আবারও অশান্ত শ্রীলঙ্কা (Sri Lanka) ৷ রাজধানী কলম্বোর রাস্তায় বিক্ষোভ ৷ চাপের মুখে সরকারি বাসভবন ছেড়ে পালালেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষ (President Gotabaya Rajapaksa) ৷

2. Mamata Prays for Amartya: কোভিডে আক্রান্ত অমর্ত্য সেন, আরোগ্য কামনায় টুইট মুখ্যমন্ত্রীর

দু'বছর পর ভারতে শান্তিনিকেতনে নিজের বাড়ি প্রতীচীতে এসেছিলেন অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ৷ সেখানেই কোভিডে আক্রান্ত হন নোবেলজয়ী । তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করে টুইট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Amartya Sen Covid Positive) ৷

3. Mystery of Abe Shooter: আবেকে খুন করতে চায়নি তেতসুয়া, চাঞ্চল্যকর দাবি আততায়ীর

জাপানের একটি ধর্মীয় সংগঠনে অনুদান দিয়ে কপর্দকশূন্য হয়ে যান তেতসুয়া ইয়ামাগামীর মা ৷ আর সেই সংগঠনের সঙ্গেই নাকি যুক্ত ছিলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো ৷ কিন্তু প্রথমে তাঁকে খুন করতে চায়নি প্রাক্তন নৌসেনা ৷ তাহলে (Mystery of Abe Shooter) ?

4. Sealdah Metro: 11 জুলাই উদ্বোধন হতে পারে শিয়ালদা মেট্রোর, থাকতে পারেন স্মৃতি ইরানি

জল্পনার অবসান ৷ আগামী সোমবার অর্থাৎ 11 জুলাই উদ্বোধন হতে পারে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডোরের পরের স্টেশন শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনের (Sealdah Metro Station to be inaugurated on 11 July) । কবে থেকে যাত্রী পরিষেবা পাওয়া যাবে তা জেনে নিন ৷

5. Shinzo Abe Passes Away: শিনজো আবের মৃত্যুতে মর্মাহত মুখ্যমন্ত্রী, পাঠালেন শোকবার্তা

শোকবার্তায় শিনজো আবের মৃত্যুকে ট্র্যাজিক বলে উল্লেখ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ জানিয়েছেন, এই খবরে তিনি স্তম্ভিত ও বেদনাহত ৷ ভারত ও বাংলার সঙ্গে জাপানের ভালো সম্পর্কের পিছনে আবের ভূমিকার কথা স্মরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ((WB CM Mamata Banerjee mourns demise of former Japanese PM Shinzo Abe) ৷

6. Nairobi Fly: শরীরে বসা পোকা থেকে চামড়া পুড়ল ইউটিউবারের, অশোকনগরে কি নাইরোবি ফ্লাইয়ের হানা !

উত্তর 24 পরগনার অশোকনগরের নীহার বাগচী ৷ তিনি নাইরোবি ফ্লাইয়ে (Nairobi Fly) আক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে ৷

7. Monkeypox: মাঙ্কিপক্স নয়, চিকেনপক্সে আক্রান্ত ইউরোপ ফেরত পড়ুয়া; রিপোর্ট পুনের ভাইরোলজি ইনস্টিটিউটের

কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ইউরোপ-ফেরত পড়ুয়া মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত নন ৷ তিনি চিকেনপক্সে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি (Europe Return Student Infected with Chickenpox) ৷

8. Jadavpur University: 'বিনা অনুমতিতে' ক্যাম্পাসে ! বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ক্ষমা চাইল পুলিশ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্য়াম্পাসে (Jadavpur University) 'বিনা অনুমতিতে' ঢুকল পুলিশ ৷ কাঠগড়ায় যাদবপুর থানা (Jadavpur Police Station) ৷ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, ঘটনার জন্য তাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে পুলিশ ৷

9. Ranbir-Vaani Latest Photoshoot: আলিয়া নন, বাণীর বাহুলগ্না হয়ে কেমিস্ট্রির নতুন পাঠ পড়াচ্ছেন রণবীর

এমাসের শেষেই রিলিজ করবে তাঁদের নতুন ছবি 'শামশেরা' ৷ তার আগে সাম্প্রতিক ফটোশুটে রীতিমতো রোম্যান্টিক মেজাজে দেখা গেল রণবীর কাপুর এবং বাণী কাপুরকে ৷

10. Amarnath Cloud Burst: অমরনাথে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত বেড়ে 16, উদ্ধারে বায়ুসেনা

শুক্রবার বিকেলে আচমকা মেঘ ভেঙে বৃষ্টি ৷ তার জেরে অমরনাথে পবিত্র গুহার কাছে জলের স্রোতে অনেকে ভেসে যান, নিখোঁজ হন ৷ তড়িঘড়ি উদ্ধারকার্য শুরু হয় ৷ এখনও পর্যন্ত 16 জন মারা গিয়েছেন (Amarnath Cloud Burst) ৷