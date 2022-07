1. Shinzo Abe Security Breach: হ্যান্ডশেকিং দূরত্ব থেকে দু'বার গুলি! শিনজোর নিরাপত্তা বলয়ে তেতসুয়ার প্রবেশ নিয়ে চর্চা চলছেই

দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলের নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছেন ৷ আর সেসময়ই তাঁর খুব কাছে এগিয়ে এসে ঠান্ডা মাথায় গুলি করেছে তেতসুয়া ইয়ামাগামি ৷ অথচ গুলির শব্দ বলে মনেই হয়নি ! শুধু ঘাড়ে গুলি লেগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন শিনজো আবে ৷ আর জাগেননি ! বিশ্বের অন্য়তম নিরাপদ দেশে এই ঘটনা কী ভাবে (Shinzo Abe Security Breach) ?

2. Musk Terminates Twitter Deal: তথ্য গোপন করেছে সংস্থা, টুইটার কিনছেন না মাস্ক !

টুইটার কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন টেলসা টিমের প্রধান ৷ 44 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইক্রোব্লগিং সাইট কেনার চুক্তি বাতিল করেছেন ইলন মাস্ক ৷ শর্ত অনুযায়ী তাঁকে ঠিকঠাক তথ্য পাঠায়নি সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাটি, অভিযোগ মাস্কের (Elon Terminates Twitter) ৷

3. Corona Update in India : সামান্য বেড়ে করোনা সংক্রমণ 19 হাজারের দোরগোড়ায়, ঊর্ধ্বমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যা

দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ৷ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের রিপোর্টে আক্রান্তের সংখ্যা 19 হাজারের কাছাকাছি ছিল ৷ আজকের রিপোর্টেও তার কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ যদিও মৃত্যুর সংখ্যা তেমন একটা উল্লেখযোগ্য নয় (Corona Update in India) ৷

4. Conjoined Twins Operated in NRS: এক যকৃৎ দুই প্রাণ, এনআরএসে বিরল অস্ত্রোপচারে আলাদা হল যমজ শিশু

বিরল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দুই শিশুর লিভার আলাদা করে নজির গড়ল এনআরএসে ৷ দুই শিশুই সমলিঙ্গের ৷ সফল অস্ত্রোপচারের পর আপাতত চিকিৎসকদের তত্বাবধানে আছে দুই শিশু (NRS Hospital doctors separate conjoined twins in a rare operation in Kolkata) ৷

5. COVID Resurge in WB: করোনা সংক্রমণ বাড়লেও এখনই বন্ধ হচ্ছে না স্কুল-কলেজ, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

করোনা সংক্রমণের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী হলেও, এখনই স্কুল-কলেজ সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হচ্ছে না বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Although Corona Infection has Increased But Schools and Colleges will Remain Open) ৷ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে ৷

6. Wimbledon 2022: অষ্টমবার উইম্বলডন ফাইনালে পৌঁছে ফেডেরারকে টপকালেন জকোভিচ

রবিবাসরীয় অল ইংল্যান্ড ক্লাবের সেন্টার কোর্টে অজি তারকা নিক কিরিয়সের বিরুদ্ধে সপ্তমবার উইম্বলডন খেতাব জয়ের লক্ষ্যে নামবেন সার্বিয়ান মায়েস্ত্রো (Novak Djokovic will play against Nick Kyrgios in Wimbledon final on Sunday) । আর খেতাব জিতলে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নিরিখে রজার ফেডেরারকে টপকে রাফায়েল নাদালের সঙ্গে ব্যবধান কমাবেন জকোভিচ ।

7. Edgbaston Test: এজবাস্টনে ভারতীয় অনুরাগীদের উদ্দেশে বর্ণবাদ মন্তব্য, গ্রেফতার এক ইংরেজ সমর্থক

বেন স্টোকসদের বিরুদ্ধে বুমরাহদের পঞ্চম টেস্ট চলাকালীন এজবাস্টনের গ্যালারিতে বার্মি আর্মির বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগে সরব হয়েছিলেন ভারতীয় সমর্থকেরা । পুলিশে দায়ের হয়েছিল অভিযোগও । সেই অভিযোগেরই পরিপ্রেক্ষিতে বার্মিংহ্যাম পুলিশ গ্রেফতার করল এক ইংরেজ সমর্থককে (Birmingham police arrest a fan after racism allegations at Edgbaston test) ।

8. Amarnath Cloudbursts: অমরনাথে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত কমপক্ষে 15, স্থগিত অমরনাথ যাত্রা

মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে বড় বিপত্তি অমরনাথে (Amarnath Cloudbursts incident) ৷ প্রবল বর্ষণ ও জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে বেশকয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ নিখোঁজ বহু ৷

9. West Bengal Weather Update: বৃষ্টিহীন দক্ষিণ, জুলাইয়ে ভরা বর্ষায় আকাশ শুধুই মেঘলা

জুনে উত্তরে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণে তেমন একটা বৃষ্টি হয়নি ৷ জুলাইয়ের প্রথম হপ্তাতেও একই অবস্থা ৷ হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী 4-5 দিন এমনটাই থাকবে ৷ ছোট ছোট সময়ে বৃষ্টি হবে দুই বঙ্গে (West Bengal Weather Update) ৷

10. Sambaran Become Mentor of EB: নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের মেন্টর সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রিকেটের নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের মেন্টর হিসেবে নিযুক্ত করা হল ক্লাবের তথা বাংলার রঞ্জি জয়ী দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Sambaran Banerjee Becomes Mentor of East Bengal Cricket Team) ৷ সেই সঙ্গে যুগ্ম কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাকেশ কৃষ্ণান এবং সুশীল শিকারিয়াকে ৷