1. Conjoined Twins Operated in NRS: এক যকৃৎ দুই প্রাণ, এনআরএসে বিরল অস্ত্রোপচারে আলাদা হল যমজ শিশু

বিরল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দুই শিশুর লিভার আলাদা করে নজির গড়ল এনআরএসে ৷ দুই শিশুই সমলিঙ্গের ৷ সফল অস্ত্রোপচারের পর আপাতত চিকিৎসকদের তত্বাবধানে আছে দুই শিশু (NRS Hospital doctors separate conjoined twins in a rare operation in Kolkata) ৷

2. West Bengal Weather Update: বৃষ্টিহীন দক্ষিণ, জুলাইয়ে ভরা বর্ষায় আকাশ শুধুই মেঘলা

জুনে উত্তরে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণে তেমন একটা বৃষ্টি হয়নি ৷ জুলাইয়ের প্রথম হপ্তাতেও একই অবস্থা ৷ হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী 4-5 দিন এমনটাই থাকবে ৷ ছোট ছোট সময়ে বৃষ্টি হবে দুই বঙ্গে (West Bengal Weather Update) ৷

3. Amarnath Cloudbursts: অমরনাথে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত কমপক্ষে 15, স্থগিত অমরনাথ যাত্রা

মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে বড় বিপত্তি অমরনাথে (Amarnath Cloudbursts incident) ৷ প্রবল বর্ষণ ও জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে বেশকয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ নিখোঁজ বহু ৷

4. Lafayette College Scholarship: দিনমজুরের ছেলে পেল মার্কিন মুলুকে পড়ার সুযোগ, 2.5 কোটি টাকার বৃত্তি

পাটনার দিনমজুরের 17 বছর বয়সি ছেলে প্রেম কুমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেয়েছে । তিনি আমেরিকার শীর্ষ লাফায়েটে কলেজ থেকে 2.5 কোটি টাকার বৃত্তি পেয়েছেন (Prem kumar Got Scholarship from America)।

5. Sourav Ganguly: 50 বসন্ত পার মহারাজের, জন্মদিনে ফিরে দেখা 'দাদার কীর্তি'

প্রায় দু'দশকের দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারে একাধিক রেকর্ড, সম্মানের অধিকারী হয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly) ৷ সৌরভ পরিচিত তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের জন্য ৷

6. Corona Update in Bengal: রাজ্যে একদিনে করোনা আক্রান্ত 2 হাজার 950, মৃত 3

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 236 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 45 হাজার 781 জন ৷ গত চব্বিশ ঘণ্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে 18 হাজার 320 জনের ৷

7. Monkeypox: রাজ্যে মাঙ্কিপক্স সন্দেহে এক, নমুনা পরীক্ষা পুনেতে

দিন কয়েক আগেই ইউরোপ থেকে ফিরেছেন এক ছাত্র ৷ গায়ে ব়্যাশ বেরোনো এবং অন্যান্য উপসর্গ নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের বছর তিরিশের ওই যুবককে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় । চিকিৎসকদের অনুমান তিনি মাঙ্কিপক্স-এ আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন (First Monkeypox Case Suspect in West Bengal) ৷

8. Tribute to Abe: পুরীর সৈকতে আবেকে শ্রদ্ধা বালুশিল্পী সুদর্শনের

জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শিনজো আবের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পদ্মশ্রী বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েকের(Tribute to former Japanese Prime Minister Shinzo Abe in sand painting by Sudarshan Patnaik) ৷ শুক্রবার সকালে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় আচমকাই গুলিবিদ্ধ হন ৷

9. Wimbledon 2022: অষ্টমবার উইম্বলডন ফাইনালে পৌঁছে ফেডেরারকে টপকালেন জকোভিচ

রবিবাসরীয় অল ইংল্যান্ড ক্লাবের সেন্টার কোর্টে অজি তারকা নিক কিরিয়সের বিরুদ্ধে সপ্তমবার উইম্বলডন খেতাব জয়ের লক্ষ্যে নামবেন সার্বিয়ান মায়েস্ত্রো (Novak Djokovic will play against Nick Kyrgios in Wimbledon final on Sunday) । আর খেতাব জিতলে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নিরিখে রজার ফেডেরারকে টপকে রাফায়েল নাদালের সঙ্গে ব্যবধান কমাবেন জকোভিচ ।

10. Debashree-Ayan on Dadar Kirti: 'দাদার কীর্তি' ছবির স্মৃতিতে ভাসলেন অয়ন-দেবশ্রী

কেটে গেছে অনেকগুলি বছর। 1980 সালে মহুয়া রায়চৌধুরী, তাপস পাল এবং অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবশ্রী রায়ের জুটিকে নিয়ে তরুণ মজুমদার বানিয়েছিলেন 'দাদার কীর্তি' । সেই ছবির 'তোমার ডাকে সাড়া দিতে বয়েই গেছে' গানে লিপ দিয়েছিলেন অয়ন এবং দেবশ্রী । তরুণ মজুমদারের পারলৌকিক ক্রিয়া সেরে ওঠার পর দুজনেই ভাসলেন সেই ছবির স্মৃতিতে । কী বললেন তাঁরা (Debashree Roy And Ayan Bandyopadhyay Open up on Dadar Kirti) ?