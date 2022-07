1.Sun Halo: ভরদুপুরে সূর্যকে ঘিরে গোলাকার রামধনু, বিরল ছবি মালদায়

আষাঢ়ের ভরদুপুর । আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই । তার মধ্যেও শুক্রবার মালদাবাসী প্রত্যক্ষ করলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য । সূর্যকে ঘিরে রয়েছে গোলাকার রামধনু । সম্পূর্ণ গোল । যদিও গোলাকার এই রামধনু দেখে অনেকেই প্রথমে ভাবেন, হয়ত আজ সূর্যগ্রহণ রয়েছে । কিন্তু ভালো করে দেখতেই বোঝা যায় এটি সূর্যগ্রহণ নয় ৷ পদার্থবিদ্যার পরিভাষায় এই ঘটনাকে 'সান হলো'(Sun Halo) বলা হয়(sun halo seen at malda)৷

2.Calcutta High Court: সাতদিনের মধ্যে ঠিকা কর্মীকে পুনর্বহালের নির্দেশ, আদালতে মুখ পুড়ল বিশ্বভারতীর

দুর্নীতি ও চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে শ্রাবণী গঙ্গোপাধ্য়ায় নামে এক ঠিকা কর্মীকে বরখাস্ত করেছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (Visva Bharati University) কর্তৃপক্ষ ৷ কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) সেই কর্মীকে পুনর্বহালের নির্দেশ দিল ৷

3.Shinzo Abe Death: পদ্মভূষণ থেকে গঙ্গা আরতিতে জড়িয়ে আবে, 'বন্ধু'র প্রয়াণে জাতীয় শোক ঘোষণা মোদির

শুক্রবার সকালে গুলিবিদ্ধ হন জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে (Former Japanese Shinzo Abe) ৷ পরে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷

4.Shinzo Abe Passes Away: শেষরক্ষা হল না, মারা গেলেন জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে

শুক্রবারই পশ্চিম জাপানের নারা শহরে বক্তৃতা চলাকালীন গুলিবিদ্ধ হন জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ৷ পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর (EX Japanese Prime Minister Shinzo Abe Passes Away) ৷

5.Bangladesh Blogger Murder: অসমে জঙ্গি মডিউল শক্ত করার কাজে নিয়োজিত ছিল ফয়জল

বাংলাদেশের ব্লগার হত্যাকাণ্ডে যুক্ত সন্দেহে ধৃত ফয়জল আহমেদ অসমে জঙ্গি মডিউল শক্ত করার কাজে নিয়োজিত ছিল (Bangladesh Blogger Murder)৷ তাকে জেরা করে এমনই তথ্য হাতে এসেছে গোয়েন্দাদের ৷

6.ISKCON Chief at Durgapur: কৃষ্ণপ্রেমে বিশ্ব শান্তির বার্তা আন্তর্জাতিক ইসকন প্রধানের

কৃষ্ণপ্রেমের বার্তা আন্তর্জাতিক ইসকন মঠের প্রধান মহারাজ স্বামী জয়পতাকা প্রভুর (Message of Krishna Prem by ISKCON Chief Swami Joypataka Maharaj in Durgapur) ৷ রথযাত্রা উপলক্ষে দুর্গাপুর ইসকনে 3 দিনের সফরে সেই বার্তাই দিলেন তিনি (ISKCON Chief at Durgapur)৷

7.TMC Agitation: মাটির উনুনে জল দিয়ে রান্না ! মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে তৃণমূল

গ্য়াসের দাম বাড়ছে ৷ মহার্ঘ্য ভোজ্য তেলও ৷ তাই আর গ্য়াস ওভেনে রান্না করা সম্ভব নয় ৷ শিখতে হবে মাটির উনুনে কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করার পদ্ধতি ! ঝাল, ঝোল, চচ্চড়ি ভুলে রাঁধতে হবে সিদ্ধ তরকারি ! এমনটাই মনে করছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ রান্নার গ্যাস এবং ভোজ্য তেলের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে তাই পথে নেমে রাঁধলেন দলের মহিলা সদস্যরা (TMC Agitation) ৷ শুক্রবার শিলিগুড়ির (Siliguri) হাসমি চকে অভিনব প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস ৷ রাস্তাতেই মাটির উনুন জ্বালিয়ে শুধুমাত্র জল দিয়ে রান্না করলেন দলের সদস্যরা ৷ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থ ও স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Chandrima Bhattacharya) ৷

8.Arjun Singh Security: অর্জুনের জেড ক্যাটেগরি নিরাপত্তা কেন প্রত্যাহার ? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংহের (Arjun Singh Security) জেড ক্যাটেগরি নিরাপত্তা কেন প্রত্যাহার করা হল তা জানতে চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC asks report from MHA)৷

9.HBD Sourav Ganguly: বাইশ গজ থেকে বিসিসিআই হোক কিংবা টিভি শো...পঞ্চাশেও নট আউট দাদার দাদাগিরি

নব্বই দশকের যে কোনও বাঙালি তরুণের কাছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কেবল একটা নাম নয়, বরং তার থেকে অনেক বেশি একটা এমন আত্মবিশ্বাস যে বাঙালি পারে ৷ পারে বিশ্বের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিতে ৷ বাঙালির কাছে গর্বের পাশাপাশি আবেগের আরেক নাম দাদা ৷ আজ পঞ্চাশে পা-দিলেন মহারাজ । অবশ্য়ই তাঁর এই নট আউট ইনিংস এগিয়ে চলবে আরও অনেকখানি দূর... কে বলতে পারে, লর্ডসে প্রথম শতরানের পর দু'হাত আকাশে তুলে হাসি মুখের সেই দৌড় হয়তো দেখে ফেলা যাবে বাস্তবেও... তবে আজ ক্রিকেটের সঙ্গে আসুন ফিরে দেখি তাঁর টেলিভিশন জীবনও...

10.Covid Resurgence : করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি নিয়ে আজ নবান্নে বৈঠক

করোনার সংক্রমণ বাড়ছে ফের (Covid Resurgence) ৷ আবার মশাবাহিত রোগও বাড়ছে ৷ এই নিয়ে বৈঠক হবে নবান্নে ৷