1. Shinzo Abe Shot : বক্তৃতার মাঝেই গুলিবিদ্ধ, রীতিমতো সংকটজনক শিনজো আবে

হঠাতই গুলির শব্দ । জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে রক্তাক্ত অবস্থায় (Japan Former PM Shinzo Abe Shot) ৷ তাঁর হৃদস্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে না ৷

2. Sourav Birthday Celebration: এলিজাবেথের দেশে 'লন্ডন ঠুমাগদা'-য় ভাইরাল বার্থডে-বয় সৌরভ

ছোটবাবু অর্থাৎ সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে পানীয়ের গ্লাস হাতে বৃহস্পতিবার তাঁর একটি ছবি ভাইরাল হয়েছিল নেটপাড়ায় । অনুরাগীদের জানতে বাকি ছিল না এবারের জন্মদিনটা তিনি লন্ডনে অর্থাৎ, মেয়ে সানার সঙ্গেই কাটাচ্ছেন । শুক্রবার জীবনের বাইশ গজে হাফসেঞ্চুরিতে পদার্পণের দিন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আরও একটি ভিডিয়ো ভাইরাল আন্তর্জালে ।

3. Uddhav moves to SC: মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ উদ্ধব

মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে (Uddhav moves to SC)৷ একনাথ শিন্ডেকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাজ্যপালের (Maharashtra governor) বিরুদ্ধে মামলা করেছেন শিব সেনা নেতা (Uddhav Thackeray moves to Supreme Court)৷

4. MEA to Germany: জুবেরের বিষয়ে না-জেনেই মন্তব্য জার্মান মুখপাত্রের, জবাব অরিন্দম বাগচির

ফ্যাক্টচেকার মহম্মদ জুবেরকে গ্রেফতার করা নিয়ে ভারতের সমালোচনা করেছেন জার্মানির বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ৷ অল্ট-নিউজের সহ-প্রতিষ্ঠাতার বিষয়টি ভারতের নিজস্ব এবং তা বিচারাধীন ৷ তাই কেউ কোনও মন্তব্য করতে পারে না, সাফ জবাব ভারতের অরিন্দম বাগচির (MEA to Germany) ৷

5. Corona Update in India : সামান্য কমলেও দৈনিক সংক্রমণ 19 হাজারের কাছেই, বাড়ল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা

করোনা গ্রাফ ফের দুশ্চিন্তায় ফেলেছে দেশবাসীকে ৷ যদিও এবার মৃত্যুর সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় (Corona Update in India) ৷

6. Raj Babbar Jail : 26 বছরের পুরনো মামলায় কারাদণ্ড অভিনেতা রাজ বব্বরের

লখনউয়ের একটি ভোটকেন্দ্রে ঢুকে পোলিং অফিসারকে কাজ করতে দেননি নেতা রাজ ব্বর ৷ ঘটনাটি 1996-এর ৷ গতকাল তাঁর এই কর্মকাণ্ডের জন্য সাজা ঘোষণা করেছে লখনউয়ের একটি আদালত (Raj Babbar Jail) ৷ তখন তিনি এসপি নেতা ছিলেন ৷

7. Doctors Suggestion on Covid Resurge: ভারতে ওমিক্রনের নয়া ভ্যারিয়েন্ট! টেস্টে জোর চিকিৎসকদের

ফের বাড়ছে করোনার সংক্রমণ (Covid Infection Increases) ৷ এই নিয়ে আতঙ্কও ছড়াচ্ছে ৷ তবে এখনই এই নিয়ে আশঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলে চিকিৎসকদের মত ৷ কিন্তু কোন ভ্যারিয়্যান্টে রোগীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, তা জানতে টেস্টে জোর দিতে বলছেন চিকিৎসকরা ৷

8. East Bengal-Emami Contract Row: চুক্তি নিয়ে জটিলতা নেই, দাবি ইস্টবেঙ্গল কর্তার

ইস্টবেঙ্গল ও ইমামির মধ্য চুক্তি নিয়ে কোনও জট নেই বলে জানালেন দেবব্রত সরকার (No complications with Emami regarding football rights contract says East Bengal club) ৷ বৃহস্পতিবার দু’পক্ষের মধ্যে আলোচনায় সব সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে জানান তিনি ৷ তবে, চুক্তির খসড়ার যে দু’টি শর্ত নিয়ে লাল-হলুদ কর্তাদের আপত্তি ছিল, তা নিয়ে কিছু বলতে চাননি ইস্টবেঙ্গল কর্তা ৷

9. Kuch Kuch Film Jaisi: কিং খানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে টোকিও নিবাসী পরিচালকের ওয়েব সিরিজ 'কুছ কুছ ফিল্ম য্যায়সি'

শাহরুখ খানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে টোকিও নিবাসী চলচ্চিত্র নির্মাতা অনিন্দগীতা দাশগুপ্তর পরিচালনায় আসছে 14 পর্বের ওয়েব সিরিজ 'কুছ কুছ ফিল্ম য্যায়সি' (New Web Series Kuch Kuch Film Jaisi)। মানব মনস্তত্ত্বের নানান স্তর নিয়ে কথা বলবে এই সিরিজে ।

10. James Caan Passes Away: 82-তে প্রয়াত 'দ্য গডফাদার' খ্য়াত জেমন ক্যান

82 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন 'দ্য গডফাদার' ছবিতে সনি কার্লিওন চরিত্রে অভিনয় করা মার্কিন অভিনেতা জেমন ক্যান ( James Caan passes away at 82 )৷ বৃহস্পতিবার জিমির পরিবারের তরফেই সোশাল মিডিয়ায় এই খবরটি জানানো হয়েছে ৷