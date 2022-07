1.Mamata Banerjee: ভুল শুধরে নেওয়া যায়, মহুয়ার মন্তব্য বিতর্কের মাঝে বললেন মমতা

মা কালীকে নিয়ে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে (TMC MP Mahua Moitra Comment Row) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক থানায় এফআইআর করা হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) বলেন, ‘‘ভুল শুধরে নেওয়া যায় ৷’’

2.Boris Jhonson Likely to Resign: প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে আজই ইস্তফা বরিস জনসনের !

ব্রিটেনে রাজনৈতিক সংকট চরমে (Political Crisis in UK) ৷ এই পরিস্থিতিতে আজই পদত্যাগ করতে পারেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন (British Prime Minister Boris Jhonson Likely to Resign today) ৷

3.TMC Leaders Murder at Canning: ক্যানিংয়ে 3 তৃণমূল নেতা খুনে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা, দোষীরা শীঘ্রই ধরা পড়বে আশ্বাস পুলিশ সুপারের

তিন তৃণমূল নেতা খুনে আতঙ্কে ক্যানিংয়ের গোপালপুর গ্রাম (TMC Leaders Murder at Canning)৷ এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ৷ পুলিশ সুপারের আশ্বাস দ্রুতই ধরা পড়বে দোষীরা ৷

4.Mamata on Student credit card: স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড পেতে বাবা-মায়ের আয়ের শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই: মমতা

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড (Student credit card) পেতে বাবা-মায়ের আয়ের শংসাপত্র দাখিল করার প্রয়োজন নেই ৷ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Student credit card)৷

5.Mamata Banerjee Security: এসপিজি-র আদলে এবার মমতার নিরাপত্তা ব্যবস্থা

এ বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা হতে চলেছে স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের আদলে (Mamata Banerjee Security)৷ তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে বিবেক সহায়কে সরিয়ে আনা হয়েছে এডিজি পদমর্যাদার আইপিএস পীযূষ পান্ডেকে (SPG like Security arrangements for Mamata Banerjee)।

6.Firhad Hakim on Mahua Moitra : কালী নিয়ে বিতর্কিত ইস্যুতে মহুয়া মৈত্রের সমালোচনায় ফিরহাদ হাকিম

"ধর্ম নিয়ে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করা বিজেপির চাল । তাদের সেই চালে ভুল করে কেউ কেউ পা দিয়ে বোকামি করছে । নূপুর শর্মারা এটাই চাইছে । নূপুর শর্মাদের চালে পা দিয়ে কালী নিয়ে মন্তব্য করা রাজনৈতিকভাবে ভুল হচ্ছে ।" কলকাতা ফেরার আগে মালদা প্রেস কর্নারে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনই মন্তব্য করলেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim criticized Mahua Moitra on controversial issue) ৷

7.TMC at Raj Bhavan: মমতার প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য দিলীপের ! রাজভবনে তৃণমূল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ, এই অভিযোগে আজ রাজভবনের পথে তৃণমূল প্রতিনিধি দল (TMC at Raj Bhavan)৷

8.Primary Recruitment Scam: প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে মানিক-রত্নার বাড়িতে সিবিআই, তল্লাশি পর্ষদ অফিসেও

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগেও দুর্নীতির (Primary Recruitment Scam) অভিযোগ উঠেছে ৷ কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) নির্দেশে তদন্ত করছে সিবিআই ৷ বৃহস্পতিবার পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য, রত্না চক্রবর্তী বাগচীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই (CBI) ৷ একই সঙ্গে তল্লাশি চলেছে পর্ষদের অফিসেও ৷

9.Anit Thapa: মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে পৌঁছনোর পরদিনই শপথ অনিতের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) দার্জিলিং পৌঁছনোর পরদিনই জিটিএ (Gorkhaland Territorial Administration) চেয়ারম্য়ানের পদে শপথ নেবেন অনিত থাপা (Anit Thapa) ৷ বৃহস্পতিবার অনিত নিজেই জানালেন সে কথা ৷ অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী অনিতের শপথগ্রহণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷

10.Kangana on Karan: 'ঘর মে ঘুসকে মারা থা'... 'কফি উইথ করণ'-এ তাঁর পর্বকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সঙ্গে তুলনা কঙ্গনার

'কফি উইথ করণ'-এর পঞ্চম সিজনে করণের সঙ্গে সইফ আলি খানকে নিয়ে কফি খেতে এসেছিলেন কঙ্গনা রানাওয়াত ৷ মরশুমের সম্ভবত সবথেকে বিতর্কিত পর্ব ছিল এটি ৷