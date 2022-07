প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগেও দুর্নীতির (Primary Recruitment Scam) অভিযোগ উঠেছে ৷ কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) নির্দেশে তদন্ত করছে সিবিআই ৷

2. Mid-Day Meal Kitchen Inauguration: 1 লক্ষ স্কুল-পড়ুয়ার রান্না, আজ বারাণসীতে মিড-ডে মিল কিচেন উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

উত্তরপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে বারাণসীতে উত্তর ভারতের সবচেয়ে বড় আয়তনের রান্নাঘর 'অক্ষয় পাত্র মিড ডে মিল কিচেন'-এর উদ্বোধন করবেন তিনি ৷

3. Mahua Moitra: আমি যে ভুল সেটা প্রমাণ করুন, কালী-মন্তব্য নিয়ে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ মহুয়ার

আমি যে ভুল সেটা প্রমাণ করুন (Mahua Moitra on Kaali remarks)৷ কালী-মন্তব্য নিয়ে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে এ কথাই বললেন মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra)৷

4. Sri Lanka-Russia Fuel Credit: শ্রীলঙ্কা-রাশিয়ার সম্পর্ক 65 বছরে, চরম দুর্দিনে পুতিনের কাছে জ্বালানির আর্জি রাজাপক্ষের

শ্রীলঙ্কার আর্থিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ ৷ দেশে নেই জ্বালানি, প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাবারদাবার ৷ ভারতও প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্রটিকে কয়েকশো কোটি অর্থমূল্যের সাহায্য করেছে ৷

5. Boris Jhonson Likely to Resign: প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে আজই ইস্তফা বরিস জনসনের !

ব্রিটেনে রাজনৈতিক সংকট চরমে (Political Crisis in UK) ৷ এই পরিস্থিতিতে আজই পদত্যাগ করতে পারেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন (British Prime Minister Boris Jhonson Likely to Resign today) ৷

6. TMC leader killed: তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য-সহ 3 জনকে গুলি করে কুপিয়ে খুন ক্যানিং-এ

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য-সহ 3 জনকে গুলি করে কুপিয়ে খুন করা হল ক্যানিং-এ (TMC leader killed)৷ এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে (Canning murder)৷

7. Arjun Singh: নিরাপত্তা প্রত্যাহারে ক্ষুব্ধ অর্জুন, সাংসদের মামলা শুনলই না হাইকোর্ট

সাংসদ অর্জুন সিংয়ের (Arjun Singh) জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা (Zed Plus Category Security) প্রত্যাহার ৷ কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা রুজু ব্যারাকপুরের সাংসদের ৷ মামলা শুনলেন না বিচারপতি শম্পা সরকার (Justice Shampa Sarkar) ৷

8. Ghatal School Controversy: শিক্ষিকার দুর্ব্যবহারে শিকেয় পঠনপাঠন ! পালটা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের খড়ার সাঁতরাপাড়া প্রাথমিক বিদ্য়ালয়ে (Ghatal School Controversy) তালা পড়ার জোগাড় ৷ কাঠগড়ায় প্রধান শিক্ষিকা ৷ পালটা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ৷

9. Ukraine Return Students: ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ইউক্রেন ফেরত বঙ্গের ডাক্তারি পড়ুয়ারা

ইউক্রেন ফেরত মেডিক্যাল পড়ুয়াদের (Ukraine Return Students) প্র্যাকটিক্যালের সুযোগ দিয়েছিল রাজ্য ৷ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিলের ছাড়পত্র না মেলায় ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ইউক্রেন ফেরত ডাক্তারি পড়ুয়ারা ৷

10. Tapan Dutta Murder Case: সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন তপন দত্ত খুনের মামলার শুনানি পিছল হাইকোর্টে

তপন দত্ত খুনের মামলায় (Tapan Dutta Murder Case) সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন তৃণমূল নেতা ষষ্ঠী গায়েন ৷ যার ফলে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court)পিছল শুনানি ৷