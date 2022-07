1. Mahua Moitra: আমি যে ভুল সেটা প্রমাণ করুন, কালী-মন্তব্য নিয়ে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ মহুয়ার

আমি যে ভুল সেটা প্রমাণ করুন (Mahua Moitra on Kaali remarks)৷ কালী-মন্তব্য নিয়ে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে এ কথাই বললেন মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra)৷

2. TMC leader killed: তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য-সহ 3 জনকে গুলি করে কুপিয়ে খুন ক্যানিং-এ

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য-সহ 3 জনকে গুলি করে কুপিয়ে খুন করা হল ক্যানিং-এ (TMC leader killed)৷ এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে (Canning murder)৷

3. Arjun Singh: নিরাপত্তা প্রত্যাহারে ক্ষুব্ধ অর্জুন, সাংসদের মামলা শুনলই না হাইকোর্ট

সাংসদ অর্জুন সিংয়ের (Arjun Singh) জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা (Zed Plus Category Security) প্রত্যাহার ৷ কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা রুজু ব্যারাকপুরের সাংসদের ৷ মামলা শুনলেন না বিচারপতি শম্পা সরকার (Justice Shampa Sarkar) ৷

4. Mohammed Zubair: মিলছে প্রাণনাশের হুমকি ! জামিনের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ফ্যাক্ট-চেকার জুবেইর

ফ্যাক্ট-চেকার মহম্মদ জুবেইরকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে (Mohammed Zubair)৷ এই অভিযোগ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে তাঁর জামিনের আবেদন করলেন জুবেইরের আইনজীবী (Fact-Checker Mohammed Zubair Goes To Supreme Court For Bail)৷

5. Vivo India Directors Flee: মঙ্গলে ইডির তল্লাশি অভিযান, বুধে ভারত ছাড়লেন ভিভো-ইন্ডিয়ার দুই ডিরেক্টর ?

শোনা যাচ্ছে, ভারত থেকে পালিয়েছেন ভিভো-ইন্ডিয়ার দুই চিনে ডিরেক্টর ৷ চিনের এই মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধে জোরদার তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি ৷ ভারতে চিনের দূতাবাস তা নিয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করেছে ৷ এই ঘটনা কি চিন-ভারত সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে (Vivo India Directors Flee) ?

6. Leena Manimekalai Tweets: 'পোস্টার নিয়ে ভারতীয় পরিচালককে মৃত্যুর হুমকি', লীনাকে নিয়ে খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের

দেশজুড়ে বিতর্কে ভারতীয় টুইটার লীনা মণিমেকালাইয়ের 'কালী' তথ্যচিত্রের পোস্টার সরিয়ে নিয়েছে ৷ দু'লক্ষেরও বেশি সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন বর্তমানে কানাডাবাসী চলচ্চিত্র পরিচালক ৷ এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক একটি সংবাদমাধ্যম ভারতে লীনার অবস্থা নিয়ে একটি খবর প্রকাশ করেছে ৷ কী লেখা হয়েছে সেখানে (Leena Manimekalai Tweets) ?

7. Train Bogies Separated: খুলে গেল চলন্ত ট্রেনের বগি, হাওড়া-খড়্গপুর লাইনে ব্যাহত পরিষেবা

ফের ট্রেন পরিষেবায় বিঘ্ন ৷ খুলে গেল উলুবেড়িয়া-হাওড়া লোকালের বগি । সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা (Uluberia-Howrah Local train bogies separated) ৷

8. Corona Update in India: করোনা-আক্রান্ত প্রায় 19 হাজার, ভারতে বিএ.2.75 ওমিক্রনের হানা

দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ৷ যদিও খুব বেশি মানুষের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি এখনও (Corona Update in India) ৷ দেশে মিলেছে BA.2.75 ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্ট, জানিয়েছে হু ৷

9. Michael Jackson: নিজের গানে গলা দেননি জ্যাকসন ? বন্ধ তিনটি গানের স্ট্রিমিং

2014 সালে অভিযোগ উঠেছিল 'ব্রেকিং নিউজ', 'মনস্টার' এবং 'কিপ ইওর হেড আপ' নামক এই তিনটি গানে আদৌ গলা দেননি জ্যাকসন (Michael Jackson Songs Controversy) ৷ এবার এই শোরগোলের মধ্যে গানগুলির স্ট্রিমিং বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল জ্যাকসন এস্টেস্ট এবং সোনি মিউজিক ৷

10. ICMR-VCRC Special Mosquitoes: মশার মিলনে হারবে ডেঙ্গি-চিকুনগুনিয়া, বিশেষ প্রযুক্তি আইসিএমআর-ভিসিআরসির

মশার বিরুদ্ধে মশা ৷ হ্যাঁ, ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়ার মতো দ্রুত ভাইরাল হওয়া রোগগুলি ঠেকাতে এবার বিশেষ ধরনের মশা উৎপাদন করেছে পুদুচেরির আইসিএমআর-ভিসিআরসি ৷ কীভাবে (ICMR-VCRC Special Mosquitoes) ?