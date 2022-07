1. Mahua Moitra: মহুয়ার বিরুদ্ধে ভোপালে অভিযোগ দায়ের, গ্রেফতারের দাবিতে এককাট্টা সুকান্ত-শুভেন্দু

কালী নিয়ে (Kaali row) মন্তব্যের জন্য মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ভোপালের থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল ৷ তৃণমূল সাংসদকে গ্রেফতারের দাবিতে একযোগে সরব হয়েছেন সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar on Mahua Moitra) ও শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari on Mahua Moitra)৷

2. India ODI Squad for West Indies: ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তন গব্বরের

ভারতীয় দলে কামব্যাক করলেন শিখর ধাওয়ান (Shikhar Dhawan Back in ODI Squad for West Indies Series as Captain) ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে তাঁকে অধিনায়ক করা হয়েছে ৷ তবে, এই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে, রোহিত, বিরাট, বুমরা এবং হার্দিক-সহ একাধিক সিনিয়র ক্রিকেটারকে ৷

3. Mamata Banerjee Security: মমতার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন মন্ত্রীরা, সরছেন বিবেক সহায়

মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিককে বদলি ৷ বিবেক সহায়কে (Vivek Sahay) সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে (Manoj Kumar Verma) ৷

4. ICC Test Rankings: 6 বছর পর টেস্ট ব়্যাঙ্কিংয়ে 'বিরাট' পতন, কেরিয়ারের সেরা 5 নম্বরে পন্থ

বুধাবার আইসিসি ক্রিকেটারদের টেস্ট ব়্যাঙ্কিং (ICC Test Rankings) প্রকাশ করেছে ৷ যেখানে টেস্ট ক্রিকেটে বহু বছর পর 10 এর নিচে নেমে গেলেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli Drops Out of Top Ten in Test After Six Years) ৷ অন্যদিকে, টেস্ট কেরিয়ারের সেরা ব্যাটিং ব়্যাঙ্কিংয়ে উঠে এসেছেন ঋষভ পন্থ ৷

5. Dhankhar Slams Mamata Govt: বাংলায় তোলাবাজির রাজনীতি চলছে, ফের ধনকড়ের নিশানায় মমতা

বুধবার ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 122তম জন্মদিন (Syama Prasad Mookerjee Birthday) ৷ সেই উপলক্ষ্যে রেড রোডে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ তিনি সেখান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকারের (Mamata Banerjee Government) বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন ৷

6. Swara Backs Mahua: 'আরও জোরালো হোক ওর কণ্ঠ', 'কালী' বিতর্কে মহুয়াকে সমর্থন স্বরার

'কালী' বিতর্কে বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর নামে দায়ের হওয়া এফআইআরে তিনি যে ভয় পাচ্ছেন না, এই মর্মে পালটা টুইটও করেছেন মহুয়া মৈত্র ৷ কঠিন সময় অভিনেত্রী স্বরা ভাস্করকে পাশে পেলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ (Swara Bhaskar Backs Mahua Over Her Comments On Kaali Poster Controversy) ৷

7. A Ship Sank in Arabian Sea: আরব সাগরে ডুবল জাহাজ, কোস্ট গার্ডের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল ক্রু-মেম্বারদের

পোরবন্দর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী-গামী পণ্যবাহী জাহাজ ডুবল আরব সাগরে ৷ উপকূলরক্ষী বাহিনীর তৎপরতায় জাহাজের 22 জন ক্রু-মেম্বারকে বাঁচানো সম্ভব হলেও উদ্ধারকাজ চলছে (A ship going from Porbandar to UAE sank in Arabian Sea) ৷

8. Sukanta Majumdar: চব্বিশের ভোটের আগেই বাংলায় কার্যকর সিএএ ! দাবি সুকান্তর

2024 সালের লোকসভা ভোটের (General Election 2024) আগেই পশ্চিমবঙ্গে (West Bengal) সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Amendment Act, 2019) বা সিএএ (CAA) কার্যকর হয়ে যাবে ৷ আশাবাদী বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷

9. Mahua Moitra slams BJP: ভয় পাচ্ছি না, জয় মা কালী; বিজেপিকে পাল্টা মহুয়ার

ভয় পাচ্ছি না ৷ দেবী কালী (Kaali Row) নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে সরব বিজেপিকে পাল্টা জবাব দিয়ে এ কথা লিখলেন মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra slams BJP)৷

10. Sukanta Majumdar: পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামিক স্টেট বানাতে দেব না, লস্কর জঙ্গি প্রসঙ্গে সুকান্ত

হুগলিতে বাইক র‍্যালি করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar)৷ হুগলি মোড় থেকে শুরু করে বাইক র‍্যালি জিরাটে শ্যামাপ্রসাদের জন্মভিটে অবধি যায় । সুকান্ত মজুমদার ও লকেট চট্টোপাধ্যায়(Locket Chatterjee) দু'জনেই বাইক চালিয়ে এই র‍্যালিতে অংশ দেন ।