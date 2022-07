1.Mahua Moitra slams BJP: ভয় পাচ্ছি না, জয় মা কালী; বিজেপিকে পাল্টা মহুয়ার

ভয় পাচ্ছি না ৷ দেবী কালী (Kaali Row) নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে সরব বিজেপিকে পাল্টা জবাব দিয়ে এ কথা লিখলেন মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra slams BJP)৷

2.Sukanta Majumdar: চব্বিশের ভোটের আগেই বাংলায় কার্যকর সিএএ ! দাবি সুকান্তর

2024 সালের লোকসভা ভোটের (General Election 2024) আগেই পশ্চিমবঙ্গে (West Bengal) সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (Citizenship Amendment Act, 2019) বা সিএএ (CAA) কার্যকর হয়ে যাবে ৷ আশাবাদী বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷

3.Kaali row: মহুয়ার বিরুদ্ধে 56 অভিযোগ, কলকাতা-সহ বিভিন্ন থানার দ্বারস্থ বিজেপি

কালী নিয়ে মন্তব্যের (Kaali row) জন্য মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে 56টি অভিযোগ দায়ের করল বিজেপির মহিলা মোর্চা (BJP files allegation against Mahua Moitra)৷ কলকাতা-সহ বিভিন্ন থানায় অভিযোগ দায়ের করছে বিজেপি (Mahua Moitra latest news)৷

4.Punjab CM Bhagwant Mann: দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান

বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড়ের বাসভবনে এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে চার হাত এক হবে ভগবন্ত মান এবং ড: গুরপ্রীত করের (Bhagwant Mann will get married in a close private ceremony in Chandigarh tomorrow) ৷

5.Metro Runs with Open Door: নেতাজি-সরোবর, দরজা খোলা অবস্থায় ছুটল মেট্রো

দরজা বন্ধ হয়নি ৷ তা সত্ত্বেও ছুটল মেট্রোর রেক ৷ আজ সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নেতাজি ও রবীন্দ্র সরোবর মেট্রোর মধ্যে (Metro Runs With Open Door Between Netaji to Rabindra Sarobar Station) ৷ এর জেরে ফের একবার যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷

6.Saayoni Ghosh: শুভেন্দুর নাম শুনেই মেজাজ হারালেন সায়নী

কালী তথ্যচিত্রের পোস্টার বিতর্কের (Kaali Movie Poster Controversy) মধ্যেই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর (Mahua Moitra) মন্তব্য়ের প্রতিবাদে সরব বিজেপি ৷ তাঁকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ এই বিষয়ে প্রশ্ন শুনে মেজাজ হারালেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেত্রী সায়নী ঘোষ (Saayoni Ghosh) ৷

7.Locket on Kaali Controversy: নূপুর শর্মাকে গ্রেফতারের দাবি উঠলে, মহুয়া নয় কেন? ‘কালী’ বিতর্কে প্রশ্ন লকেটের

তৃণমূল কেন মহুয়া মৈত্রকে গ্রেফতারের কথা বলছে না ? কালী বিতর্কে প্রশ্ন তুললেন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (Why Not Mahua Moitra will Get Arrested Locket Chatterjee Question Over Kaali Controversy) ৷ আর এ প্রসঙ্গে তিনি নূপুর শর্মাকে নিয়ে তৃণমূলের অবস্থানের বিষয়টিও তুলে ধরলেন ৷

8.Syama Prasad Mookerjee: বিধানসভায় শ্যামাপ্রসাদ-স্মরণে অনুপস্থিত বিজেপি, শুভেন্দুদের কটাক্ষ বিমানের

আজ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন (Syama Prasad Mookerjee Birthday) ৷ তাই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শ্যামাপ্রসাদ-স্মরণের অনুষ্ঠান হয় ৷ সেখানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal Assembly Speaker Biman Banerjee) ৷ তবে অনুপস্থিত ছিল বিরোধী বিজেপি ৷ যা নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীদের (Bengal Assembly Suvendu Adhikari) কটাক্ষ করেছেন বিমান ৷

9.Lalu Prasad Yadav: শারীরিক অবস্থা ভালো নয়, এয়ারলিফ্ট করে দিল্লি এইমসে আনা হচ্ছে লালুপ্রসাদকে

রবিবার পটনায় নিজের বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন বর্ষীয়ান নেতা লালুপ্রসাদ যাদব ৷ তাতে কাঁধের হাড়ে চোট পেয়েছেন ৷ এখন হাসপাতালে ভর্তি ৷ তবে শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয় (Lalu Prasad Yadav) ৷

10.Mahua Moitra Kaali Controversy: কালী-বিতর্কে টুইটারে তৃণমূলকে আনফলো মহুয়ার, তালিকায় রইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

'কালী' তথ্যচিত্রের পোস্টার নিয়ে বিতর্ক চলছে ৷ মহুয়া খোলাখুলি জানিয়েছিলেন, মা কালী তাঁর কাছে মাংস ও সুরা পান করেন, এমন একজন দেবী ৷ তাঁর এই মত সমর্থন করে না তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এবার পালটা জবাব দিলেন সাংসদ-নেত্রী (Mahua Moitra Kaali Controversy) ৷