1.Mahua Moitra slams BJP: ভয় পাচ্ছি না, কালী-বিতর্কে বিজেপিকে পাল্টা মহুয়ার

ভয় পাচ্ছি না ৷ দেবী কালী (Kaali Row) নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে সরব বিজেপিকে পাল্টা জবাব দিয়ে এ কথা লিখলেন মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra slams BJP)৷

2.Lalu Prasad Yadav: শারীরিক অবস্থা ভালো নয়, এয়ারলিফ্ট করে দিল্লি এইমসে আনা হচ্ছে লালুপ্রসাদকে

রবিবার পটনায় নিজের বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন বর্ষীয়ান নেতা লালুপ্রসাদ যাদব ৷ তাতে কাঁধের হাড়ে চোট পেয়েছেন ৷ এখন হাসপাতালে ভর্তি ৷ তবে শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয় (Lalu Prasad Yadav) ৷

3.Locket on Kaali Controversy: নূপুর শর্মাকে গ্রেফতারের দাবি উঠলে, মহুয়া নয় কেন? ‘কালী’ বিতর্কে প্রশ্ন লকেটের

তৃণমূল কেন মহুয়া মৈত্রকে গ্রেফতারের কথা বলছে না ? কালী বিতর্কে প্রশ্ন তুললেন হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (Why Not Mahua Moitra will Get Arrested Locket Chatterjee Question Over Kaali Controversy) ৷ আর এ প্রসঙ্গে তিনি নূপুর শর্মাকে নিয়ে তৃণমূলের অবস্থানের বিষয়টিও তুলে ধরলেন ৷

4.Mahua Moitra Kaali Controversy: কালী-বিতর্কে টুইটারে তৃণমূলকে আনফলো মহুয়ার, তালিকায় রইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

'কালী' তথ্যচিত্রের পোস্টার নিয়ে বিতর্ক চলছে ৷ মহুয়া খোলাখুলি জানিয়েছিলেন, মা কালী তাঁর কাছে মাংস ও সুরা পান করেন, এমন একজন দেবী ৷ তাঁর এই মত সমর্থন করে না তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এবার পালটা জবাব দিলেন সাংসদ-নেত্রী (Mahua Moitra Kaali Controversy) ৷

5.Salman Chishti Arrested: নূপুর শর্মাকে নিয়ে বিতর্কিত ভিডিয়ো, আজমের থেকে গ্রেফতার সলমন চিস্তি

প্রাক্তন বিজেপি মুখপাত্র নূপুর শর্মাকে ঘিরে বিতর্ক কিছুতেই থামছে না ৷ একের পর এক খুন, প্রাণনাশের হুমকি ৷ সব মিলিয়ে তোলপাড় দেশ, এমনকী বিদেশও ৷ এবার তাঁর মাথা কাটার কথা জানিয়ে ভিডিয়ো করেছিল আজমেরের এক বাসিন্দা (Salman Chishti Arrested) ৷

6.LPG Price Hike: আরও দামি রান্নার গ্যাস, 2 মাসে বাড়ল 103 টাকা; কটাক্ষ মহুয়ার

আরও দামি হল গৃহস্থের রান্নার গ্যাস (LPG Price Hike)৷ সিলিন্ডারপিছু 50 টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷ গত 2 মাসে সিলিন্ডারপিছু দাম বাড়ল 103 টাকা (Domestic Cooking gas cylinders costlier)৷

7.Coronavirus: সাধারণ ওয়ার্ডেই ভর্তি করোনা আক্রান্ত ! প্রতিবাদে সরব বাকি রোগীরা

সাধারণ মহিলা বিভাগে কোভিড আক্রান্ত (Covid Positive) বৃদ্ধাকে ভর্তি রেখে চিকিৎসার অভিযোগ ৷ কাঠগড়ায় উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল (Panihati State General Hospital) ৷

8.Nupur Sharma: ফের নূপুর শর্মাকে নোটিশ পাঠাল কলকাতা পুলিশ

বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত নেত্রী নূপুর শর্মার (Nupur Sharma Comment Row) বিরুদ্ধে কলকাতার একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ তার পর তাঁকে হাজিরা দিতে একাধিক নোটিশ দিয়েছে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police) ৷ কিন্তু তিনি এখনও পর্যন্ত হাজির হননি ৷

9.Ranveer Singh Birthday : সাঁইত্রিশ বসন্ত পেরলেন খলজি, দেখে নিন রণবীরের সেরা আটটি চরিত্র

কেরিয়ারের শুরুর দিকে রণবীর সিংকে বলা হয়েছিল, তিনি নাকি তথাকথিত সুপুরুষ নন । আর এই ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকাটা তাঁর পক্ষে খুব একটা সহজ হবে না । যদিও সেই সব কথায় কোনও কান দেননি অভিনেতা । মন দিয়ে নিজের কাজ করে গিয়েছেন তিনি । প্রমাণও করেছেন নিজেকে । আর সেই কারণেই শুধুমাত্র নিজের অভিনয়ের জোরে আজ বলিউডের অন্যতম সেরা অভিনেতা তিনি । একঝলকে দেখে নিন তাঁর অভিনীত সেরা আটটি চরিত্র...

10.Biman Bose: বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান পদে বহাল বিমান বসু ! বিকেলেই ঘোষণা সেলিমের

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান (Left Front Chairman) পদে বহাল বিমান বসুই (Biman Bose) ৷ দাবি সূত্রের ৷ বুধবার বিকেলেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মহম্মদ সেলিমের ৷