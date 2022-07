1. Mahua Moitra Kali Controversy: কালী-বিতর্কে টুইটারে তৃণমূলকে আনফলো মহুয়ার, তালিকায় রইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

'কালী' তথ্যচিত্রের পোস্টার নিয়ে বিতর্ক চলছে ৷ মহুয়া খোলাখুলি জানিয়েছিলেন, মা কালী তাঁর কাছে মাংস ও সুরা পান করেন, এমন একজন দেবী ৷ তাঁর এই মত সমর্থন করে না তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এবার পালটা জবাব দিলেন সাংসদ-নেত্রী (Mahua Moitra Kali Controversy) ৷

2. Agnipath Recruitment Scheme: বিদ্রোহে জ্বলেছে ট্রেন! অগ্নিপথে জমা পড়ল সাড়ে সাত লক্ষ আবেদনপত্র

ভারতীয় বায়ুসেনা পরিচালিত অগ্নিপথ প্রকল্পের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ অতীতে 6 লক্ষ 31 হাজার 528 জন আবেদন করেছিলেন ৷ সেই সংখ্যা ছাপিয়ে এবার 7 লক্ষ 49 হাজার 899 জনের আবেদনপত্র গৃহীত হয়েছে (Over 7 lakh applications have been received in Agnipath Recruitment Scheme by IAF) ৷

3. LPG Price Hike: আরও দামি রান্নার গ্যাস, 2 মাসে বাড়ল 103 টাকা; দাম কোথায় কত ?

আরও দামি হল গৃহস্থের রান্নার গ্যাস (LPG Price Hike) ৷ সিলিন্ডারপিছু 50 টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷ গত 2 মাসে সিলিন্ডারপিছু দাম বাড়ল 103 টাকা (Domestic Cooking gas cylinders costlier) ৷

4. Bangladesh Blogger Murder Case: বাংলাদেশের ব্লগার খুনে অভিযুক্তকে বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ

বাংলাদেশের ব্লগার খুনে অভিযুক্তকে বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ (Bangladesh Blogger Murder Case) ৷ তাকে তুলে দেওয়া হবে বাংলাদেশ পুলিশের হাতে (Kolkata police arrests Bangladesh blogger murder accused) ৷

5. Corona Update in India: করোনা সংক্রমণ ফের 16 হাজারের বেশি, ঊর্ধ্বমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও

করোনা সংক্রমণ বাড়ছে, কমছে ৷ তবে এবার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ঢেউয়ের চেয়ে পরিস্থিতিটা অন্যরকম ৷ হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা অথবা মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে (Corona Update in India) ৷

6. TMC: জোর করে কৃষকদের জমি দখল ! সিঙ্গুরের পথ থেকে কি সরে যাচ্ছে শাসকদল ?

সিঙ্গুরের জমি রক্ষায় ধর্না, আন্দোলন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর আজ তাঁর সরকারের বিরুদ্ধেই ভাঙড়, দেউচা-পাচামির পর এবার ফরাক্কায় পুঁজিপতিদের স্বার্থে কৃষিজমি দখলের অভিযোগ । যদিও এই অভিযোগের পালটা দিয়েছেন অনেক তৃণমূল নেতা (TMC is allegedly occupying Farmers Land) ৷

7. Covid Damages Brain: মস্তিষ্কে করোনাভাইরাসের হামলা থেকে স্নায়ু সমস্যা, বলছে গবেষণা

করোনা সংক্রমণকে জয় করলেও থেকে যাচ্ছে নানা রকম সমস্যা ৷ গবেষণা বলছে, সার্স-কোভ-2 আক্রমণে বিগড়ে যেতে পারে স্নায়ুর কাজকর্ম (Covid Damages Brain) ৷

8. Prajapoti Shooting Starts: পর্দায় ফের একসঙ্গে দেব-মিঠুন, কলকাতায় শুটিং শুরু 'প্রজাপতি'-র

রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে তাঁরা অভিনেতা ৷ ছবিই ধ্যানজ্ঞান তাঁদের ৷ বাংলা ছবির উন্নতির জন্য দু'জনেই অন্তপ্রাণ ৷ কথা হচ্ছে দেব এবং মিঠুন চক্রবর্তীর ৷ সোমবার কলকাতায় তাঁদের আসন্ন ছবি 'প্রজাপতি'-র শুটিং শুরু করলেন দুই অভিনেতা (Dev-Mithun started shooting at Saltlake for their new bengali film Prajapoti) ৷

9. Wimbledon 2022: নোভাকের সেমিফাইনাল যাত্রাতেও উজ্জ্বল সিনার, রজার-রাফা-জোকার পরবর্তী জমানায় রাজা কি তিনিই ?

কোয়ার্টার ফাইনালে এদিন সেন্টার কোর্টে ইতালির জ্যানিক সিনারের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন জোকার । প্রথম সেটেই শুরু হয় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই । শেষ হাসি হাসেন ইতালিয়ান । দ্বিতীয় সেটে জোকারকে কার্যত মাটি ধরান তিনি । যখন তারকা-পতনের মঞ্চ প্রায় তৈরি করে ফেলেছেন নবাগত, তখনই তৃতীয় সেট থেকে ঘুরে দাঁড়ান জোকার (Novak Djokovic beats Jannik Sinner to reach Semifinal of Wimbledon) ।

10. Madhumita Sarcar: 'কুলের আচার' ছাড়া আরও কী কী বানাতে পারেন মধুমিতা ?

আসন্ন ছবি 'কুলের আচার'-এ নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন মধুমিতা (Madhumita Sarcar Shares Her Thoughts With ETV Bharat )৷ মূলত তাঁকে নিয়েই তৈরি হয়েছে গল্পের প্রধান সমস্যা ৷ তাঁর পদবি বদল না-করার জেদ থেকেই সংঘাতের সূত্রপাত ৷ এই মধুমিতা এবার আড্ডা দিলেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে ৷