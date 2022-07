1.Dhankhar Slams Mamata: বাংলায় সাংবিধানিক নৈরাজ্য চলছে, ফের মমতাকে নিশানা ধনকড়ের

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) মঙ্গলবার একটি বেসরকারি সংবাদ সংস্থার অনুষ্ঠানে হাজির হন ৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে সাংবিধানিক নৈরাজ্য চলছে ৷’’

2.Sujan Slams Mamata: মুখ্যমন্ত্রী নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করেন না, কটাক্ষ সুজনের

নবান্ন ও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (CPIM Leader Sujan Chakraborty) ৷ তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করেন না (CPIMs Sujan Chakraborty Slams Mamata Banerjee on Security Breach Issue) ৷

3.Acid Fly: আতঙ্কের নাম 'অ্যাসিড ফ্লাই', আফ্রিকাজাত পতঙ্গের হানায় ত্রস্ত উত্তরবঙ্গ

আফ্রিকাজাত অ্যাসিড ফ্লাই'য়ের শরীর থেকে নির্গত একপ্রকার নির্যাস মানুষের শরীরের সংস্পর্শে আসলেই সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হচ্ছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতে (Acid Fly fear in South Bengal) ৷ যদিও আতঙ্কের কিছু নেই জানিয়ে আশ্বস্ত করছেন চিকিৎসকরা।

4.SpiceJet Plane Emergency Landing: একদিনে দু'বার, করাচির পর মুম্বইয়েও জরুরি অবতরণ স্পাইসজেট বিমানের

করাচির পর মুম্বই ৷ ফের জরুরি অবতরণ করল স্পাইসজেটের বিমান (SpiceJet Plane Emergency Landing)৷ উইন্ডশিল্ডে ফাটলের জেরেই এই জরুরি অবতরণ বলে জানা গিয়েছে ৷

5.Corona Update in Bengal: রাজ্যে একদিনে করোনা আক্রান্ত প্রায় 2 হাজার, মৃত আরও 3

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 228 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 37 হাজার 590 জন ৷

6.Mamata Banerjee: মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনার তদন্তে সিট গঠন লালবাজারের

গত শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে ঢুকে পড়ে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের বাসিন্দা হাফিজুল মোল্লা । পরে তাকে দেখতে পেয়ে আটক করে কালীঘাট থানার হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষীরা (CM Security Breach)।

7.Prajapoti Shooting Starts: পর্দায় ফের একসঙ্গে দেব-মিঠুন, কলকাতায় শুটিং শুরু 'প্রজাপতি'-র

রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও সবকিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে তাঁরা অভিনেতা ৷ ছবিই ধ্যানজ্ঞান তাঁদের ৷ বাংলা ছবির উন্নতির জন্য দু'জনেই অন্তপ্রাণ ৷ কথা হচ্ছে দেব এবং মিঠুন চক্রবর্তীর ৷ সোমবার কলকাতায় তাঁদের আসন্ন ছবি 'প্রজাপতি'-র শুটিং শুরু করলেন দুই অভিনেতা (Dev-Mithun started shooting at Saltlake for their new bengali film Prajapoti) ৷

8.Mumbai Waterlogging: রাতভর বৃষ্টিতে ডুবল মুম্বই, একাধিক এলাকায় জারি সতর্কতা

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন মুম্বইয়ের একাধিক এলাকা (Mumbai Waterlogging)৷ সোমবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টির জেরে জলে ডুবেছে মুম্বইয়ের হিন্দমাতা, কিং সার্কেল, সিয়ন ও গান্ধি মার্কেট এলাকা ৷ এখানকার পৌর কর্মীরা রাস্তার জমা জল নিষ্কাশনের চেষ্টা করছেন ৷ যান চলাচল স্বাভাবিক করতে নেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ৷

9.Case Filed on Nirmal Maji: মা সারদার সঙ্গে মমতার তুলনা, নির্মল মাজিকে ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে জনস্বার্থ মামলা

ইতিহাস বিকৃত করার দায়ে মামলার ফাঁসে জড়াল তৃণমূল বিধায়ক ও চিকিৎসক নির্মল মাজির নাম । তিনি কয়েকদিন আগে মা সারদার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনা করে তথ্য বিকৃত করেছেন এই অভিযোগে পদক্ষেপ চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে হাইকোর্টে (Case filed in calcutta HC on issue of Comparing Mamata with Maa Sarada)।

10.Mamata Banerjee: নবান্ন ও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছিলেন হাফিজুল মোল্লা নামে এক ব্যক্তি ৷ তার পর নবান্ন ও কালীঘাটের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে মোবাইলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল (Mobile Use Ban at Nabanna and Mamata Banerjee House) ৷