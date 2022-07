1. Acid Fly: আতঙ্কের নাম 'অ্যাসিড ফ্লাই', আফ্রিকাজাত পতঙ্গের হানায় ত্রস্ত উত্তরবঙ্গ

আফ্রিকাজাত অ্যাসিড ফ্লাই'য়ের শরীর থেকে নির্গত একপ্রকার নির্যাস মানুষের শরীরের সংস্পর্শে আসলেই সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হচ্ছে ৷ স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতে (Acid Fly fear in South Bengal) ৷ যদিও আতঙ্কের কিছু নেই জানিয়ে আশ্বস্ত করছেন চিকিৎসকরা।

2. Mamata Banerjee: মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনার তদন্তে সিট গঠন লালবাজারের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনায় (CM Security Breach) এবার বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করল লালবাজার ।

3. Mamata Banerjee: নবান্ন ও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছিলেন হাফিজুল মোল্লা নামে এক ব্যক্তি ৷ তার পর নবান্ন ও কালীঘাটের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে মোবাইলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল (Mobile Use Ban at Nabanna and Mamata Banerjee House) ৷

4. Case Filed on Nirmal Maji: মা সারদার সঙ্গে মমতার তুলনা, নির্মল মাজিকে ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে জনস্বার্থ মামলা

ইতিহাস বিকৃত করার দায়ে মামলার ফাঁসে জড়াল তৃণমূল বিধায়ক ও চিকিৎসক নির্মল মাজির নাম । তিনি কয়েকদিন আগে মা সারদার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনা করে তথ্য বিকৃত করেছেন এই অভিযোগে পদক্ষেপ চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে হাইকোর্টে (Case filed in calcutta HC on issue of Comparing Mamata with Maa Sarada)।

5. Firhad Slams BJP: বিজেপির শ্যামাপ্রসাদ যাত্রাকে অর্থহীন বললেন ফিরহাদ হাকিম

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে (Syama Prasad Mukherjee Birth Anniversary) ৷ আগামিকাল রাজ্যজুড়ে শ্যামাপ্রসাদ যাত্রার আয়োজন করেছে বিজেপি (BJP) ৷ সেই কর্মসূচিকে অর্থহীন বললেন তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম (TMC Leader Firhad Hakim) ৷

6. IND vs ENG 5th Test: রুট-বেয়ারস্টোর ব্যাটে এজবাস্টনে ঐতিহাসিক জয় ইংল্যান্ডের, সিরিজ জিততে ব্যর্থ ভারত

প্রথম ইনিংসে যে ভারতীয় বোলারদের আগ্রাসন দেখা গিয়েছিল এজবাস্টনে, সেই ভারতীয় বোলারদের চতুর্থ ইনিংসে নখ-দাঁতহীন করে রাখলেন দুই ইংরেজ ব্যাটার জো রুট এবং জনি বেয়ারস্টো ৷ দুই ব্যাটারের শতরানে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বাধিক রান তাড়া করে জিতল ইংল্যান্ড (England chased down record 378 to script historic Test win at Edgbaston) ৷

7. Primary Recruitment Scam: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মামলাকারীদের অতিরিক্ত 1 নম্বর দেওয়া নিয়ে বিতর্ক

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মামলাকারীদের অতিরিক্ত 1 নম্বর দেওয়া হয়েছিল হাইকোর্টের নির্দেশে ৷ সবাইকে নম্বর দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতি দেননি বলে হাইকোর্টে উল্লেখ করলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী লক্ষ্মী গুপ্ত (Controversy over Giving Extra one Mark) ।

8. Association of Indian Universities: এআইইউ'র সভাপতি হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস

অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটির 101তম সভাপতি নির্বাচিত হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। 1925 সালে স্থাপিত এই সংস্থায় প্রায় 42 বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সংস্থার সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন (JU VC Suranjan Das )।

9. Nupur Sharma: 'নূপুর শর্মাকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক', খোলা চিঠি প্রাক্তন বিচারপতি ও আমলাদের

বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য গত সপ্তাহে বিজেপির সাসপেন্ডেড নেত্রী নূপুর শর্মার (Nupur Sharma) কড়া সমালোচনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ এবার শীর্ষ আদালতের মন্তব্যের বিরোধিতা করে খোলা চিঠি প্রাক্তন বিচারপতি, আমলা ও সেনা আধিকারিকদের ৷

10. Wriddhiman Saha: বাংলা ছেড়ে এবার পড়শি ত্রিপুরার হয়ে খেলবেন ঋদ্ধি, সামলাবেন মেন্টর পদও

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মরশুমে ত্রিপুরার হয়ে খেলতে দেখা যাবে ঋদ্ধিমান সাহাকে ৷ ক্রিকেটারের পাশাপাশি মেন্টর হয়ে ত্রিপুরায় যোগদান করতে চলেছেন বছর সাঁইত্রিশের বঙ্গ স্টাম্পার-ব্যাটার (Wriddhiman Saha to join Tripura cricket team as player cum mentor) ৷