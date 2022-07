1.Firhad Slams BJP: বিজেপির শ্যামাপ্রসাদ যাত্রাকে অর্থহীন বললেন ফিরহাদ হাকিম

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে (Syama Prasad Mukherjee Birth Anniversary) ৷ আগামিকাল রাজ্যজুড়ে শ্যামাপ্রসাদ যাত্রার আয়োজন করেছে বিজেপি (BJP) ৷ সেই কর্মসূচিকে অর্থহীন বললেন তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম (TMC Leader Firhad Hakim) ৷

2.Primary Recruitment Scam: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মামলাকারীদের অতিরিক্ত 1 নম্বর দেওয়া নিয়ে বিতর্ক

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মামলাকারীদের অতিরিক্ত 1 নম্বর দেওয়া হয়েছিল হাইকোর্টের নির্দেশে ৷ সবাইকে নম্বর দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতি দেননি বলে হাইকোর্টে উল্লেখ করলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী লক্ষ্মী গুপ্ত (Controversy over Giving Extra one Mark) ।

3.Nupur Sharma: 'নূপুর শর্মাকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক', খোলা চিঠি প্রাক্তন বিচারপতি ও আমলাদের

বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য গত সপ্তাহে বিজেপির সাসপেন্ডেড নেত্রী নূপুর শর্মার (Nupur Sharma) কড়া সমালোচনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ এবার শীর্ষ আদালতের মন্তব্যের বিরোধিতা করে খোলা চিঠি প্রাক্তন বিচারপতি, আমলা ও সেনা আধিকারিকদের ৷

4.Wriddhiman Saha: বাংলা ছেড়ে এবার পড়শি ত্রিপুরার হয়ে খেলবেন ঋদ্ধি, সামলাবেন মেন্টর পদও

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মরশুমে ত্রিপুরার হয়ে খেলতে দেখা যাবে ঋদ্ধিমান সাহাকে ৷ ক্রিকেটারের পাশাপাশি মেন্টর হয়ে ত্রিপুরায় যোগদান করতে চলেছেন বছর সাঁইত্রিশের বঙ্গ স্টাম্পার-ব্যাটার (Wriddhiman Saha to join Tripura cricket team as player cum mentor) ৷

5.Development work at Panchayat level: পঞ্চায়েত স্তরে উন্নয়নের কাজে গতি আনতে নির্দেশ নবান্নের

পঞ্চায়েত স্তরে উন্নয়নের কাজে গতি আনতে তৎপর নবান্ন (Nabanna instructs to speed up development work)৷ পঞ্চায়েত এলাকায় দ্রুত উন্নয়নের কাজ শেষ করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (Development work at Panchayat level)৷

6.Death in Tangra: হরিদেবপুর-রাজাবাজারের পর ট্যাংরা, এবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত যুবক

আবারও কলকাতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন একজন ৷ তাঁর নাম বান্টি হালদার ৷ বয়স 35 (Death in Tangra) ৷

7.Malaika Arora Gets Trolled: কিম কার্দেশিয়ানের লুক 'নকল' করতে গিয়ে ট্রোলড হলেন মালাইকা

মার্কিন তারকা কিম কার্দেশিয়ানের লুক 'নকল' করতে গিয়ে ট্রোলড হলেন বলি সুন্দরী মালাইকা আরোরা ৷ মালাইকা এই বিতর্কিত লুকে ক্যামেরার সামনে আসেন মুম্বইয়ের ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া 2022-এর ইভেন্টে ৷

8.SSC Group-D Recruitment Case: এসএসসি গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতির প্রথম মামলাকারীকে তলব করল সিবিআই

এসএসসি গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বয়ানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে প্রথম মামলাকারীর বয়ান ৷ এই সপ্তাহেই লক্ষ্মী টুঙ্গাকে ডেকে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (SSC Group-D Recruitment Case CBI Summons First Petitioner in Nizam Palace) ৷

9.Mamata on Agniveers: অগ্নিপথ প্রকল্প স্থগিতের দাবিতে দিল্লিতে সরব হবে তৃণমূল: মমতা

অগ্নিপথ প্রকল্প স্থগিতের দাবিতে এ বার দিল্লিতে সরব হবে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এ কথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Agniveers)৷

10.Waste Management Rule: আবাসন বা প্রতিষ্ঠানে কম্প্যাক্টর ও কম্পোস্ট মেশিন বসানো বাধ্যতামূলক, জানিয়ে দিল কেএমসি

কলকাতা পৌরনিগমের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়ম বাধ্য়তামূলকভাবে মানতে হবে আবাসন, হোটেল, রেস্তোরাঁ, হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে (Follow The Waste Management Rule of KMC Compulsory for Residential Building and Companies) ৷ যেখানে সংশ্লিষ্ট আবাসন ও সংস্থার বাউন্ডারিতেই বসাতে হবে কম্প্যাক্টর মেশিন এবং কম্পোস্ট মেশিন ৷