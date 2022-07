শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি (Teachers Recruitment Scam) নিয়ে গত কয়েকমাস ধরেই বিতর্ক চলছে বাংলায় ৷ এই নিয়ে একাধিক মামলায় সিবিআই (CBI) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ সেই তালিকায় প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতিও (Primary Recruitment Scam) রয়েছে ৷

2. Indian Flight Land in Pakistan: করাচিতে জরুরি অবতরণ দুবাইগামী ভারতীয় বিমানের

প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে পাকিস্তানের মাটিতে জরুরি অবতরণ করল দিল্লি থেকে উড়ান নেওয়া বিমান (Delhi to Dubai Flight Makes an Emergency Landing in Karachi Pakistan) ৷ স্পাইসজেটের ওই বিমানটি দুবাই যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷

3. Death in Tangra: হরিদেবপুর-রাজাবাজারের পর ট্যাংরা, এবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত যুবক

আবারও কলকাতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন একজন ৷ তাঁর নাম বান্টি হালদার ৷ বয়স 35 (Death in Tangra) ৷

4. SSC Group-D Recruitment Case: এসএসসি গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতির প্রথম মামলাকারীকে তলব করল সিবিআই

এসএসসি গ্রুপ-ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বয়ানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে প্রথম মামলাকারীর বয়ান ৷ এই সপ্তাহেই লক্ষ্মী টুঙ্গাকে ডেকে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (SSC Group-D Recruitment Case CBI Summons First Petitioner in Nizam Palace) ৷

5. Waste Management Rule: আবাসন বা প্রতিষ্ঠানে কম্প্যাক্টর ও কম্পোস্ট মেশিন বসানো বাধ্যতামূলক, জানিয়ে দিল কেএমসি

কলকাতা পৌরনিগমের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়ম বাধ্য়তামূলকভাবে মানতে হবে আবাসন, হোটেল, রেস্তোরাঁ, হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে (Follow The Waste Management Rule of KMC Compulsory for Residential Building and Companies) ৷

6. Police Rescue Cancer Patient: ক্যানিংয়ে পুলিশের মানবিক মুখ, রাস্তা থেকে ক্যানসার আক্রান্তকে চিত্তরঞ্জনে স্থানান্তর

এখানে পুলিশের অন্যরকম ভূমিকা ৷ বাড়ির লোকজন দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে থাকা ক্যানসার আক্রান্ত রোগীকে ক্যানিং বাজারে ফেলে রেখে চলে যায় ৷ পুলিশ জানতে পেরে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে (Police Rescue Cancer Patient) ৷

7. Mamata on Agniveers: অগ্নিপথ প্রকল্প স্থগিতের দাবিতে দিল্লিতে সরব হবে তৃণমূল: মমতা

অগ্নিপথ প্রকল্প স্থগিতের দাবিতে এ বার দিল্লিতে সরব হবে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এ কথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Agniveers)৷

8. Gas Cylinder Blast: ওড়িশার পাথর ক্রাশারে নাইট্রোজেন গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, গুরুতর আহত বাংলার 3 শ্রমিক

নাইট্রোজেন গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বালাঙ্গিরের একটি পাথর ক্রাশার ইউনিটে গুরুতর আহত তিন শ্রমিক । তাঁরা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলেই জানা গিয়েছে (Nitrogen Gas Cylinder blast leaves 3 Workers Critical) ৷

9. Dev-Mithun New Film: রাজনীতির রং আলাদা হলেও পর্দায় আসছেন বাবা-ছেলের ভূমিকায়, শ্যুটিং শুরু দেব-মিঠুনের 'প্রজাপতি'র

শুরু হল দেব-মিঠুন জুটির নতুন ছবি 'প্রজাপতি'র শ্যুটিং (Dev Mithun New Film Prajapoti) ৷ 'হিরোগিরি' সিনেমার প্রায় আট বছর পর একসঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করেছেন পর্দার দুই সুপারস্টার ৷

10. Chanchal College: পরীক্ষা বাদ দিয়ে শহিদ দিবসের মিছিলে, টিএমসিপির চাপে পরীক্ষার্থীদের খাতা জমা নিতে বাধ্য হল কলেজ

চাঁচল কলেজে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা বাদ দিয়ে শহিদ দিবসের মিছিলে অংশ নেন (Chanchal College) ৷ ফলে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর ওই পরীক্ষার্থীদের খাতা জমা নিতে রাজি হয়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ । শেষ পর্যন্ত টিএমসিপির চাপে পরীক্ষার্থীদের খাতা জমা নিতে বাধ্য হল কলেজ ।