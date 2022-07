1. Mamata on Agniveers: অগ্নিপথ প্রকল্প স্থগিতের দাবিতে দিল্লিতে সরব হবে তৃণমূল: মমতা

অগ্নিপথ প্রকল্প স্থগিতের দাবিতে এ বার দিল্লিতে সরব হবে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এ কথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Agniveers)৷

2. Chanchal College: পরীক্ষা বাদ দিয়ে শহিদ দিবসের মিছিলে, টিএমসিপির চাপে পরীক্ষার্থীদের খাতা জমা নিতে বাধ্য হল কলেজ

চাঁচল কলেজে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা বাদ দিয়ে শহিদ দিবসের মিছিলে অংশ নেন (Chanchal College) ৷ ফলে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর ওই পরীক্ষার্থীদের খাতা জমা নিতে রাজি হয়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ । শেষ পর্যন্ত টিএমসিপির চাপে পরীক্ষার্থীদের খাতা জমা নিতে বাধ্য হল কলেজ ।

3. Bhangar Power Grid: পাওয়ার গ্রিডের গেটে তালা, ফের অশান্ত ভাঙড়

ফের উত্তপ্ত ভাঙড় । মঙ্গলবার সকালে পাওয়ার গ্রিডের গেটে তালা লাগিয়ে নতুন করে আন্দোলন শুরু করে জমি কমিটি ৷ সরকারি চুক্তি অনুযায়ী তাঁদের সমস্ত দাবি পূরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ তোলে বিক্ষোভকারীরা (Power Grid In Bhangar) ।

4. Chicago Shootout : আমেরিকায় স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডে গুলি, মৃত 6, গ্রেফতার ইউটিউবার

আমেরিকায় একের পর এক গুলির ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ শপিং মল, স্কুল, চার্চ কোনও জায়গায়ই এখন নাগরিকদের জন্য নিরাপদ নয় ৷ সোমবার স্বাধীনতা দিবসে গুলি চালনার ঘটনা তাই প্রমাণ করল (Chicago Shootout) ৷

5. Racism at Edgbaston: এজবাস্টনে বর্ণবৈষম্যের শিকার ভারতীয় সমর্থকরা! বরদাস্ত করা হবে না, জানিয়ে দিল ইসিবি

এজবাস্টনে ভারত বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট চলাকালীন ভারতীয় সমর্থকদের কটূক্তি করা হয় বলে অভিযোগ । ইসিবি জানিয়ে দিয়েছে, ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে (England and Wales Cricket Board investigate reports of racist abuse in crowd) ।

6. Transgenders Save Woman: বেঙ্গালুরুতে তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা, ছুটে এসে বাঁচালেন রূপান্তরকামীরা

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি ৷ দরজায় আওয়াজ শুনে ঘুম ভাঙে তরুণীর ৷ তিনি দরজা খুলতেই এক ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ৷ নির্যাতিতা চেঁচামেচি শুরু করেন ৷ তারপর (Transgenders Save Woman) ?

7. Gold Recover: ব্যান্ডেজ খুলতেই বেরিয়ে এল সোনার বাঁট, শিলিগুড়িতে গ্রেফতার 2 পাচারকারী

সোনা পাচারের অভিনব কায়দা । কোমরে নকল ক্ষতের ব্যান্ডেজের আড়ালে সোনা পাচারের ছক (Gold Recover) । শিলিগুড়ি থেকে সোনা ও নগদ-সহ গ্রফতার দুই ।

8. Tarun Majumdar Last Wish: বেনজির বাম, শেষ ইচ্ছে রাখতে তরুণ মজুমদারের দেহ ঢাকল লাল পতাকায়

তরুণ মজুমদারের মরদেহে (Tarun Majumdar Last Wish) লাল পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে নজির গড়ল সিপিআইএম ৷ দেহদানের মতোই এটাও ছিল কিংবদন্তি পরিচালকের শেষ ইচ্ছে (Tarun Majumdar dies)৷

9. Darlings Teaser: টিজারেই শোরগোল ফেলে দিল আলিয়ার 'ডার্লিংস', কবে আসছে পর্দায় ?

অবশেষে সামনে এল আলিয়ার আসন্ন ডার্ক কমেডি 'ডার্লিংস'-এর টিজার (Alia Bhatt Shares Darlings Teaser) ৷ 5 অগস্ট ওটিটিতে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷

10. Urvashi Rautela: দুধসাদা স্যুটে ঠিক যেন অফিস বস, যৌবনাসিক্ত শরীরে উষ্ণ আবেদন উর্বশীর

উর্বশী রাউতেলা ৷ ভক্তরা বলেন, তিনি স্বপ্নসুন্দরী ৷ গায়ে দুধসাদা পোশাক ৷