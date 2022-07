1. Corona Update in India: দৈনিক করোনা সংক্রমণ কমে 13 হাজারে, ঊর্ধ্বমুখী সক্রিয় রোগী

করোনা সংক্রমণের ওঠা-নামা চলছেই ৷ গতকালের রিপোর্টে সংখ্যাটা 16 হাজারের সামান্য বেশি ছিল ৷ মঙ্গলবারের রিপোর্ট কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে (Corona Update in India) ৷

2. Transgenders Save Woman: বেঙ্গালুরুতে তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা, ছুটে এসে বাঁচালেন রূপান্তরকামীরা

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি ৷ দরজায় আওয়াজ শুনে ঘুম ভাঙে তরুণীর ৷ তিনি দরজা খুলতেই এক ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ৷ নির্যাতিতা চেঁচামেচি শুরু করেন ৷ তারপর (Transgenders Save Woman) ?

3. CM security breach: মমতার বাড়ি নাকি লালবাজার ! ধৃত হাফিজুলের বয়ান শুনে মনস্তত্ত্ববিদদের শরণে গোয়েন্দারা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি নাকি লালবাজার (CM security breach)৷ তিনি সেটাই ভেবেছিলেন বলে জেরায় জানালেন ধৃত হাফিজুল মোল্লা (Mamata Banerjee security)। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য মনস্তত্ত্ববিদদের সাহায্য নিচ্ছেন গোয়েন্দারা (Lal Bazar to take help of Psychologist)৷

4. England vs India 5th Test: বোলিং ব্যর্থতায় বার্মিংহাম টেস্টে ব্যাকফুটে ভারত, চতুর্থ দিনের শেষে ইংল্যান্ড 259/3

ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার এবং মিডল অর্ডারে জো রুট ও জনি বেয়ারস্টোর দাপটে বার্মিংহামে ব্যাকফুটে ভারতীয় দল (India is in Back Foot on End of Day 4) ৷ ম্যাচ জিততে হলে পঞ্চম তথা শেষদিনে ইংল্যান্ডকে আর 119 রান করতে হবে (England vs India 5th Test) ৷ হাতে রয়েছে 7 উইকেট ৷

5. Chanchal College: পরীক্ষা বাদ দিয়ে শহিদ দিবসের মিছিলে, টিএমসিপির চাপে পরীক্ষার্থীদের খাতা জমা নিতে বাধ্য হল কলেজ

চাঁচল কলেজে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা বাদ দিয়ে শহিদ দিবসের মিছিলে অংশ নেন (Chanchal College) ৷ ফলে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর ওই পরীক্ষার্থীদের খাতা জমা নিতে রাজি হয়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ । শেষ পর্যন্ত টিএমসিপির চাপে পরীক্ষার্থীদের খাতা জমা নিতে বাধ্য হল কলেজ ।

6. Uddhav Camp Whip Notice: শিন্ডেকে ভোট নয় ? উদ্ধব-শিবিরের বিরুদ্ধে হুইপ জারি, বাদ আদিত্য

বিদ্রোহী শিবসেনা নেতা শিন্ডেকে সমর্থন জানায়নি উদ্ধব-শিবিরের 14 জন বিধায়ক ৷ আস্থাভোটে জয়ী হয়ে প্রতিশোধ নিলেন শিন্ডের অনুগামী নতুন চিফ হুইপ গোগাওয়ালে ৷ তবে সে তালিকায় নেই আদিত্য ঠাকরে ৷ কেন জানেন (Uddhav Camp Whip Notice) ?

7. Urvashi Rautela: দুধসাদা স্যুটে ঠিক যেন অফিস বস, যৌবনাসিক্ত শরীরে উষ্ণ আবেদন উর্বশীর

উর্বশী রাউতেলা ৷ ভক্তরা বলেন, তিনি স্বপ্নসুন্দরী ৷ গায়ে দুধসাদা পোশাক ৷ পেলব ত্বকের জৌলুস হার মানাচ্ছে হাজার ওয়াটের হ্যালোজেনকেও ৷

8. Mamata on Nupur Sharma: কেন তাঁকে গ্রেফতার করা হবে না ? নাম না-করে নূপুর শর্মাকে তোপ মমতার

কেন তাঁকে গ্রেফতার করা হবে না (Mamata Banerjee on Nupur Sharma)? নূপুর শর্মাকে (Nupur Sharma should be arrested) নিয়ে প্রশ্নের জবাবে এই প্রশ্নই তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Nupur Sharma)৷

9. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

10. Bollywood Divas in Silver Outfits: রুপোলি ছটায় চোখ ফেরানো দায়, এই বলি সুন্দরীদের দেখলে হৃদস্পন্দন বাড়বে আপনারও

ঠিক যেন রূপোলি মৎস্যকন্যা ! দেখে নিন সেই বলিউড ডিভাদের রূপোলি ছটায় যাঁরা কেড়ে নিয়েছেন নেটপাড়ার মন...