1. Uddhav Camp Whip Notice: শিন্ডেকে ভোট নয় ? উদ্ধব-শিবিরের বিরুদ্ধে হুইপ জারি, বাদ আদিত্য

বিদ্রোহী শিবসেনা নেতা শিন্ডেকে সমর্থন জানায়নি উদ্ধব-শিবিরের 14 জন বিধায়ক ৷ আস্থাভোটে জয়ী হয়ে প্রতিশোধ নিলেন শিন্ডের অনুগামী নতুন চিফ হুইপ গোগাওয়ালে ৷ তবে সে তালিকায় নেই আদিত্য ঠাকরে ৷ কেন জানেন (Uddhav Camp Whip Notice) ?

2. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

3. West Bengal Weather Update: উত্তর-দক্ষিণে বৃষ্টির দেখা নেই, তিলোত্তমায় অস্বস্তিকর গরম বহাল

বর্ষাকাল হলেও তেমন ভাবে বৃষ্টি হয়নি দক্ষিণে ৷ উত্তরে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পর এখন কিছুটা কমেছে ৷ তবে কলকাতা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে আপাতত তেমন বৃষ্টি হবে না (West Bengal Weather Update) ৷

4. Malda Liquor Smuggling: আমের পেটিতে লুকিয়ে বিহারে মদ পাচারের চেষ্টা, মালদা টাউন স্টেশনে গ্রেফতার দুই

অভিনব কায়দায় মদ পাচারের চেষ্টা চলছিল ৷ আমের নিচে লুকিয়ে ছিল মদের পেটি ৷ রেলপুলিশের কাছে খবর ছিল ৷ তাই ধরা পড়ল বিশাল টাকার মদ (Malda Liquor Smuggling) ৷

5. Bagda MLA on Mamata Banerjee: নির্মল বলেছিলেন মা সারদা আর বিশ্বজিৎ মমতার মধ্যে খুঁজে পেলেন রানি রাসমণিকে

বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস (Bagda MLA Biswajit Das) বলেন, "আমরা সৌভাগ্যবান যে এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছি । যিনি সাধারণ মানুষের জন্য ও গরিব মানুষের জন্য যে কাজ করেছেন তাতে, আগামী একশো বছর সকলের মনের মণিকোঠায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন ৷ রানি রাসমণি যেভাবে রয়েছেন ।"

6. Security Breach at CM House: মানসিকভাবে অসুস্থ হাফিজুলের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হোক, আর্জি পরিবারের

মানসিক অসুস্থতার জেরেই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকেল পড়েছিল হাফিজুল ৷ ছেলের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে সোমবার হাসনাবাদের বাড়িতে সাংবাদিকদের এমনই জানালেন ধৃতের বাবা মইদুল মোল্লা (Hafijul Mollah family urges to the administration)।

7. Gay Marriage: সমকামী বিবাহের সাক্ষী রইল কলকাতা, গাঁটছড়া বাঁধলেন অভিষেক-চৈতন্য

সমকামী বিবাহের সাক্ষী থাকল কলকাতা(Gay Marriage)৷ বহুদিনের সঙ্গী চৈতন্য শর্মার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন প্রখ্যাত কস্টিউম ডিজাইনার (Costume Designer) অভিষেক রায় ।

8. Brendan Hamill: ফুটবলার না হলে ওপেনিং ব্যাটার হতেন ব্রেন্ডন হামিল

সবুজ-মেরুন জার্সিতে মেরিনার্সদের সামনে খেলতে মুখিয়ে রয়েছেন । ডিফেন্ডার ব্রেন্ডন হামিল জানালেন, নেইমার-কুটিনহো এমনকী ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন কোচ রবি ফাওলারের বিরুদ্ধেও খেলেছেন তিনি (Brendan Hamill is all set to join Mohun Bagan) ।

9. Tarun Majumdar Demise: মৃণাল-ঋত্বিকের মতোই চিরস্মরণীয় থেকে যাবেন তরুণ, শোকবার্তায় জানাল গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ

একাধিক জাতীয় পুরস্কার জয়ী পরিচালক তরুণ মজুমদার মৃণাল-ঋত্বিকদের মতোই স্মরণীয় থেকে যাবেন সিনে অনুরাগীদের মণিকোঠায় ৷ বর্ষীয়ান পরিচালকের মৃত্যুতে শোকবার্তায় এমনটাই জানানল গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ (WBDWAA mourns death of Tarun Majumdar) ৷

10. Tarun Majumdar Demise: তালাবন্ধ ঘর, এনটি ওয়ান স্টুডিয়োতে পৌঁছল তরুণ মজুমদারের নিথর দেহ, কী বলছে শিল্পীমহল?

তরুণ মজুমদার আর নেই ৷ সকাল 11টার একটু পরেই শিল্পীমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল দুঃসংবাদটা ৷ কিন্তু তিনি তো কেবল পরিচালক নন, কারও কাছে তনু দা তো কারও আবার তনু জ্যেঠু ৷ মৃত্যুর পর ফুল-মালা উপচে পড়ুক তাঁর মরদেহে, একেবারেই চাননি কট্টর বামমনস্ক এই পরিচালক ৷ করে গিয়েছেন দেহদানও ৷