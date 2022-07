শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কিংবদন্তি পরিচালক তরুণ মজুমদার । সোমবার সকাল 11টা 20 মিনিটের মাথায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কিংবদন্তি পরিচালক (Tarun Majumdar Passes Away) ।

2. Tarun Majumdar : দাদার কীর্তির পরিচালকের প্রয়াণে শোকবার্তা মমতা-শুভেন্দু-সেলিমের

প্রয়াত বর্ষীয়ান পরিচালক তরুণ মজুমদার (Tarun Majumdar Passes Away) ৷ দীর্ঘদিন তিনি কলকাতার এসএসকেএম (SSKM Hospital) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন ৷ সোমবার সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷

3. Tarun Majumdar: তনু 'দাদার কীর্তি'-ই মনে করিয়ে দেবে গল্পবলিয়ে তরুণকে...

বেশ কয়েকদিনের রোগভোগ আর লড়াই ৷ অবশেষে চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন কিংবদন্তি পরিচালক তরুণ মজুমদার ৷ সত্যজিৎ, ঋত্ত্বিক, মৃণালদের পাশে দাঁড়িয়েও যিনি এক অন্যস্বাদের গল্প তুলে দিতে পেরেছিলেন বাঙালির হাতে... তাঁর এই বিদায় বেলায় আসুন ফিরে দেখি তাঁর এমন কিছু ছবি যা দর্শকদের মনে থেকে যাবে আজীবন ৷

4. Ratna Ghosal remembers Tarun Majumdar: আমায় নিজে হাতে মেকআপ করে দিয়েছিলেন তনুদা

প্রয়াত হয়েছেন কিংবদন্তি পরিচালক তরুণ মজুমদার (Ratna Ghosal remembers Tarun Majumdar)৷ তাঁর পরিচালিত সংসার সীমান্তের অভিনেত্রী রত্না ঘোষাল (Tarun Majumdar passes away) তরুণ মজুমদারের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন ৷

5. Tarun Majumdar: স্তব্ধ ভালোবাসার বাড়ি ! পলাতক জীবনপুরের পথিক

দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আজ সব শান্ত । সোমবার সকাল 11টা 20 মিনিটের মাথায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কিংবদন্তি পরিচালক তরুণ মজুমদার । শেষ হল দীর্ঘ একটা অধ্যায় ৷ বাংলা সংস্কৃতি জগৎ হারাল আরও এক কিংবদন্তিকে ৷ তবে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে তিনি বরাবর থাকবেন চিরতরুণ ৷ মানুষের 'ভালোবাসার বাড়ি'তে জ্বলজ্বল করবে 'দাদার (পড়ুন তরুণ মজুমদার) কীর্তি'...

6. Tarun Majumdar passes away: 'চাওয়া-পাওয়া' শেষে 'সংসার সীমান্তে' তরুণ মজুমদার

প্রয়াত কিংবদন্তি পরিচালক তরুণ মজুমদার (Tarun Majumdar passes away)৷ তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সিনেমার ইতিহাসে একটি যুগের অবসান ঘটল ৷

7. Netai Mass Killing: নেতাই গণহত্যার মূল অভিযুক্ত রথীন দণ্ডপাটের জামিন খারিজ

সিপিআইএম নেতা রথীন দণ্ডপাটের জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC Dismiss Bail Appeal of Netai Mass Killing Accused Rathin Dandapat) ৷

8. SC Judge on Media Trial: মিডিয়া ট্রায়ালে লাগাম দিতে আইন চান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

যে কোনও সংবেদনশীল এবং বিচারাধীন বিষয়ে সোশ্যাল ও ডিজিটাল মিডিয়ায় কাটাছেঁড়া বন্ধ হওয়া উচিত বলে জানালেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ৷ (SC Judge Asks for Regulatory Law to Stop Social and Digital Media Trail on Sub Judice Matter) ৷

9. Maharashtra Floor Test: 164 বিধায়কের সমর্থনে মহারাষ্ট্রের আস্থা ভোটে জয় মুখ্যমন্ত্রী একনাথের

মহারাষ্ট্র আস্থা ভোটে (Maharashtra Floor Test) সংখ্যারগরিষ্ঠতা প্রমাণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ৷ এ দিন বিধানসভায় হেড কাউন্টের মাধ্যমে ভোটাভুটি হয় ৷

10. Mithun to Meet BJP Leaders: শহরে এলেন মিঠুন, বিকেলে বৈঠক বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে

সোমবার বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের (Sukanta Majumdar) সঙ্গে দেখা করবেন মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty)৷ বিকেলে মুরলীধর সেন স্ট্রিটে বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে যাবেন তিনি ৷