1. Tarun Majumdar: সিনে দুনিয়ায় ফের নক্ষত্রপতন, প্রয়াত তরুণ মজুমদার

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কিংবদন্তি পরিচালক তরুণ মজুমদার । সোমবার সকাল 11টা 20 মিনিটের মাথায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কিংবদন্তি পরিচালক (Tarun Majumdar Passes Away) ।

2. Tarun Majumdar passes away: তারুণ্যের আরেক নাম তরুণ মজুমদার

প্রয়াত কিংবদন্তি পরিচালক তরুণ মজুমদার (Tarun Majumdar passes away)৷ তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সিনেমার ইতিহাসে একটি যুগের অবসান ঘটল ৷

3. Maharashtra Floor Test: 164 বিধায়কের সমর্থনে মহারাষ্ট্রের আস্থা ভোটে জয় মুখ্যমন্ত্রী একনাথের

মহারাষ্ট্র আস্থা ভোটে (Maharashtra Floor Test) সংখ্যারগরিষ্ঠতা প্রমাণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ৷ এ দিন বিধানসভায় হেড কাউন্টের মাধ্যমে ভোটাভুটি হয় ৷ সেখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারের শক্তি প্রমাণ করলেন তিনি (CM Eknath Shinde Bags 164 votes as Uddhav Thackeray Lose) ৷

4. Bus Accident in Kullu: কুলুতে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা ! স্কুল পড়ুয়া-সহ 16 জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

কুলুর সাইঞ্জ ভ্যালির জঙ্গলে রাস্তা থেকে খাদে পড়ে গেল বাস । দুর্ঘটনায় অন্তত 16 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে (Several died in bus accident in Kullu) ।

5. Lalu hospitalised: সিঁড়ি থেকে পড়ে ভাঙল কাঁধের হাড়, হাসপাতালে লালু

নিজের বাড়িতেই সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলেন আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব (Lalu hospitalised)৷ তাঁকে পটনার পরস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে (Lalu Prasad Yadav hospitalised in Patna)৷

6. Critical surgery in Katwa: পায়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ঢুকেছে রড, কাটোয়ায় জটিল অস্ত্রোপচারে বাঁচল কিশোর

দুর্ঘটনার ফলে পায়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ঢুকেছিল লোহার রড (Iron rod removed from leg)৷ কাটোয়ায় জটিল অস্ত্রোপচারে বাঁচল কিশোর (Critical surgery in Katwa)৷

7. Femina Miss India 2022 : সন্ধ্যা-লারাদের পর সিনি, ফের মিস ইন্ডিয়ার মুকুট জয় দক্ষিণী সুন্দরীর

রবিবার ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড 2022-এর খেতাব জিতে নিয়ে ভারতসুন্দরীর মুকুট মাথায় পড়লেন কর্নাটকের সিনি শেট্টি (Sini Shetty wins Miss India 2022)৷ শোয়ের প্রথম রানার আপ হয়েছেন রুবেল শেখাওয়াত এবং দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছেন শিনাতা চৌহান ৷

8. KMC making house for homeless people: রতনবাবুর ঘাটে ফাটলে ঘরছাড়াদের জন্য চিহ্নিত জমি, পাবেন পাকা ফ্ল্যাট

রতনবাবুর ঘাটে বাড়িতে ফাটলের কারণে ঘরছাড়াদের জন্য জমি চিহ্নিত করল কলকাতা পৌরনিগম (KMC making house for homeless people)৷ তাঁরা সবাই পাবেন পাকা ফ্ল্যাট ৷

9. Dilip Ghosh on CM Security: পাগল ঢুকেছে, তার জন্য হৈ হৈ; মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ইস্যুতে মন্তব্য দিলীপের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ঢুকে পড়া নিয়ে তোলপাড় হয়ে গিয়েছে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলে ৷ কীভাবে নিরাপত্তার ফাঁক গলে ওই ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকলেন, তার তদন্তের দাবি করেছে বিরোধী দল ৷ তবে, উল্টো পথে হেঁটে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Controversial Remarks Over Incident of Security Breach in CM House) ৷

10. Miss India 2022 Sini Shetty : জেনে নিন নতুন ভারত সুন্দরী সিনির জীবনের কিছু খুঁটিনাটি

ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ডের খেতাব জিতে নিয়ে রবিবার লারা দত্ত, সারা জেন ডায়াস, সন্ধ্যা চিব, নাফিসা জোসেফ, রেখা হান্ডে এবং লিমারাইনা ডি'সুজাদের পাশে জায়গা করে নিয়েছেন দক্ষিণী সুন্দরী সিনি সদানন্দ শেট্টি ৷ আসুন জেনে নেওয়া যাক এই বিউটি কুইনকে নিয়ে কিছু খুঁটিনাটি খবরাখবর ৷