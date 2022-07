1. Bus Accident in Kullu: কুলুতে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা ! স্কুল পড়ুয়া-সহ 16 জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

কুলুর সাইঞ্জ ভ্যালির জঙ্গলে রাস্তা থেকে খাদে পড়ে গেল বাস । দুর্ঘটনায় অন্তত 16 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে (Several died in bus accident in Kullu) ।

2. Lalu hospitalised: সিঁড়ি থেকে পড়ে ভাঙল কাঁধের হাড়, হাসপাতালে লালু

নিজের বাড়িতেই সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলেন আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব (Lalu hospitalised)৷ তাঁকে পটনার পরস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে (Lalu Prasad Yadav hospitalised in Patna)৷

3. Critical surgery in Katwa: পায়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ঢুকেছে রড, কাটোয়ায় জটিল অস্ত্রোপচারে বাঁচল কিশোর

দুর্ঘটনার ফলে পায়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ঢুকেছিল লোহার রড (Iron rod removed from leg)৷ কাটোয়ায় জটিল অস্ত্রোপচারে বাঁচল কিশোর (Critical surgery in Katwa)৷

4. Femina Miss India 2022 : সন্ধ্যা-লারাদের পর সিনি, ফের মিস ইন্ডিয়ার মুকুট জয় দক্ষিণী সুন্দরীর

রবিবার ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড 2022-এর খেতাব জিতে নিয়ে ভারতসুন্দরীর মুকুট মাথায় পড়লেন কর্নাটকের সিনি শেট্টি (Sini Shetty wins Miss India 2022)৷ শোয়ের প্রথম রানার আপ হয়েছেন রুবেল শেখাওয়াত এবং দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছেন শিনাতা চৌহান ৷

5. Dilip Ghosh on CM Security: পাগল ঢুকেছে, তার জন্য হৈ হৈ; মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ইস্যুতে মন্তব্য দিলীপের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ঢুকে পড়া নিয়ে তোলপাড় হয়ে গিয়েছে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলে ৷ কীভাবে নিরাপত্তার ফাঁক গলে ওই ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকলেন, তার তদন্তের দাবি করেছে বিরোধী দল ৷

6. Miss India 2022 Sini Shetty : জেনে নিন নতুন ভারত সুন্দরী সিনির জীবনের কিছু খুঁটিনাটি

ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ডের খেতাব জিতে নিয়ে রবিবার লারা দত্ত, সারা জেন ডায়াস, সন্ধ্যা চিব, নাফিসা জোসেফ, রেখা হান্ডে এবং লিমারাইনা ডি'সুজাদের পাশে জায়গা করে নিয়েছেন দক্ষিণী সুন্দরী সিনি সদানন্দ শেট্টি ৷

7. Sujan Chakraborty: পাঁচিল টপকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে রাতভর রইল যুবক ! উদ্বেগ প্রকাশ করে তদন্ত চাইলেন সুজন

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন এক ব্যক্তি ৷ তারই তদন্ত চাইলেন সুজন চক্রবর্তী ৷ তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় গাফিলতি কেন (Sujan Chakraborty demands probe) ?

8. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Sunday Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

9. West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শুরু থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বর্ষার দেখা না মিললেও সোমবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে (Weather in West Bengal) ৷

10. Woman died by Suicide: পাশের ঘরে আত্মঘাতী মা, টেরই পেলেন না মোবাইলে-মগ্ন মেয়ে

মোবাইলে-মগ্ন । পাশের ঘরে মা যে আত্মঘাতী হয়েছেন, তা টেরই পেলেন না মেয়ে (Woman died by Suicide)।