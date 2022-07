1.বাংলাতেও সরকার গড়বে বিজেপি, আগামী 30-40 বছর দেশে 'পদ্ম' যুগ, দাবি অমিত শাহের

রবিবার বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সমিতির বৈঠকে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব অমিত শাহ পেশ করেছেন সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের পরিবারতন্ত্রকে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে (BJP attacks dynastic politics) ৷

2.TMC 21st July Campaign: 21 জুলাইয়ের প্রচারে একমাত্র মুখ মমতা, ব্যানার-ফ্লেক্সে নজরদারি শীর্ষনেতৃত্বের

21 জুলাইয়ের প্রচারে কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ (Mamata Banerjee is the only face in banners of 21st July) ৷ তৃণমূলের অন্যকোনও নেতার ছবি ফ্লেক্স ও ব্যানারে রাখা যাবে না বলে নির্দেশ দিল শীর্ষ নেতৃত্ব ৷

3.Goods Train Derailed: হাওড়া দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় লাইনচ্যুত পণ্য়বাহী ট্রেন, ব্যাহত পরিষেবা

লাইনচ্যুত পণ্যবাহী ট্রেন। রবিবার বিকালে হাওড়ার দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় সাঁকরাইল ও আবাদা স্টেশনের মাঝে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পণ্যবাহী ট্রেনটির কামরা বিচ্ছিন্ন হয়ে লাইনচ্যুত হয়ে যায় । ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন রেলের আধিকারিকরা ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে জরুরি ভিত্তিতে লাইনচ্যুত ট্রেনটি অন্য লাইনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রেল কর্তৃপক্ষের তরফে ৷ যদিও ঘটনায় এখনও কোনও ট্রেন বাতিলের খবর পাওয়া যায়নি (Goods Train Derailed at Howrah south-east branch) ৷ তবে রেল পরিষেবা ব্যহত হওয়ায় সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা ৷ হাওড়া-তিরুচিরাপল্লী এক্সপ্রেস, হাওড়া-আদ্রা শিরোমণি এক্সপ্রেস, হাওড়া-টাটা স্টিল এক্সপ্রেসের পরিষেবা বিঘ্নিত হয় ৷

4.Corona Update in Bengal: রাজ্যে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 1800 পার, মৃত আরও 3

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 225 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 34 হাজার 485 জন ৷ গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনামুক্ত হয়েছেন 526 জন ৷

5.Tarun Majumdar Health Update: ফের শারীরিক অবস্থার অবনতি তরুণ মজুমদারের, ভেন্টিলেশনে পরিচালক

ফের সংকটে তরুণ মজুমদার ৷ প্রায় 15 দিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ কখনও সুস্থ হয়েছেন তো আবার কখনও অসুস্থতা বেড়েছে তাঁর ৷ তবে 27 জুন থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল ৷ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন তিনি ৷ তবে আজ ফের সকাল থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থা বেগতিক (Tarun Majumdar Health Update)৷ দেওয়া হয় ভেন্টিলেশন সাপোর্ট। ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 3।

6.Notto Company House: জুটেছে ঐতিহ্যশালী তকমা, তবু সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ কলকাতার নট্ট কোম্পানির বাড়ি

সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ কলকাতার বিখ্যাত নট্ট কোম্পানির বাড়ি (Kolkata Notto company house in bad condition due to lack of renovation) ৷ এটিকে ঐতিহ্যশালী বাড়ির তকমা দিয়েছে কলকাতা পৌরনিগমের হেরিটেজ বিভাগ ৷ তবে 150 বছরের পুরনো বাড়ি রক্ষায় এগিয়ে আসেনি হেরিটেজ কমিশন বা কলকাতা পৌরনিগমের হেরিটেজ বিভাগ ।

7.Man enters CM house at Midnight: মাঝরাতে পাঁচিল টপকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকল লোক, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

মাঝরাতে পাঁচিল টপকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকে পড়ল এক ব্যক্তি (Man enters CM house at Midnight)৷ সারারাত সেখানেই ঘাপটি মেরে ছিল সে ৷ এই ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে (Man enters CM Mamata Banerjee house at midnight)৷

8.Died by Dengue in Howrah: হাওড়ায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু এক কিশোরের

হাওড়ায় মৃত্যু হল ডেঙ্গি আক্রান্ত এক কিশোরের (Teenage Died by Dengue in Howrah)। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ভোট না পাওয়াতে পঞ্চায়েত দায়িত্ব পালন হয় না ওই এলাকায় ৷ পঞ্চায়েতের তরফে করা হয় না কোনও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ৷ তাই এই ঘটনা ঘটেছে ৷

9.Breast Reconstruction in SSKM: ইতিহাসে এসএসকেএম, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে স্তন পুনর্গঠন কলকাতায়

ক্যানসারে আক্রান্তের দু’টি স্তন বাদ দেওয়ার পর, এই ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে কৃত্রিম স্তন তৈরি করা হয় ৷ যে চিকিৎসা পদ্ধতি এতদিন ভারতে অনুমোদিত ছিল না ৷ সম্প্রতি ড্রাগ কন্ট্রলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ, ডিসিজিআই ভারতে স্তন ক্যানসার আক্রান্ত মহিলাদের নতুন জীবন দিতে ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে চিকিৎসায় ছাড়পত্র দিয়েছে (First in South Asia SSKM successfully operated breast reconstruction by matrix process) ৷

10.Moloy Ghatak: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই তড়িঘড়ি বৈঠকে মন্ত্রী মলয় ঘটক

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশিকা প্রশাসনিক বৈঠকে, আর এই নির্দেশকে পালন করতেই তড়িঘড়ি বৈঠক মন্ত্রী মলয় ঘটকের (Moloy Ghatak Held an Urgent Meeting After CM Mamata Banerjee Order) ৷ এদিন দুর্গাপুরে তাঁর উপস্থিতিতে কল-কারখানাগুলির সঙ্গে জরুরি বৈঠক করা হল ৷