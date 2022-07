1. Amit Shah: বাংলাতেও সরকার গড়বে বিজেপি, আগামী 30-40 বছর দেশে 'পদ্ম' যুগ, দাবি অমিত শাহের

রবিবার বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সমিতির বৈঠকে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব অমিত শাহ পেশ করেছেন সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের পরিবারতন্ত্রকে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে (BJP attacks dynastic politics) ৷

2. TMC 21st July Campaign: 21 জুলাইয়ের প্রচারে একমাত্র মুখ মমতা, ব্যানার-ফ্লেক্সে নজরদারি শীর্ষনেতৃত্বের

21 জুলাইয়ের প্রচারে কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ (Mamata Banerjee is the only face in banners of 21st July) ৷ তৃণমূলের অন্যকোনও নেতার ছবি ফ্লেক্স ও ব্যানারে রাখা যাবে না বলে নির্দেশ দিল শীর্ষ নেতৃত্ব ৷

3. Man enters CM house at Midnight: মাঝরাতে পাঁচিল টপকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকল লোক, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

মাঝরাতে পাঁচিল টপকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকে পড়ল এক ব্যক্তি (Man enters CM house at Midnight)৷ সারারাত সেখানেই ঘাপটি মেরে ছিল সে ৷ এই ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে (Man enters CM Mamata Banerjee house at midnight)৷

4. Breast Reconstruction in SSKM: ইতিহাসে এসএসকেএম, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে স্তন পুনর্গঠন কলকাতায়

ক্যানসারে আক্রান্তের দু’টি স্তন বাদ দেওয়ার পর, এই ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে কৃত্রিম স্তন তৈরি করা হয় ৷ যে চিকিৎসা পদ্ধতি এতদিন ভারতে অনুমোদিত ছিল না ৷ সম্প্রতি ড্রাগ কন্ট্রলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ, ডিসিজিআই ভারতে স্তন ক্যানসার আক্রান্ত মহিলাদের নতুন জীবন দিতে ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে চিকিৎসায় ছাড়পত্র দিয়েছে (First in South Asia SSKM successfully operated breast reconstruction by matrix process) ৷

5. Durga Puja 2022: মেট্রোতে চড়া হল না সপরিবার দুর্গার

অনুমতি না থাকার কারণে মেট্রোতে চড়তে পারলেন না সপরিবার দেবী দুর্গা (Durga Puja 2022)৷ অবশেষে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মণ্ডপে পৌঁছল পূর্ব পুঁটিয়ারি প্রগতি সংঘের প্রতিমা ৷

6. Shyamnagar Shootout: পুলিশের 2 ঘণ্টার চেষ্টায় জগদ্দল খুনের মূল অভিযুক্ত-সহ গ্রেফতার 3

শনিবার রাত আড়াইটে নাগাদ মদের আসরে খুন হন রোহিত দাস ৷ মাত্র কয়েক ঘণ্টার চেষ্টাতেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল অভিযুক্ত 3 জন (Shyamnagar Shootout) ৷

7. Ravi Shastri: ভুল করে কোচ হয়েছিলাম, যোগ্য ব্যক্তি রাহুল: রবি শাস্ত্রী

ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে নিজের থেকে রাহুল দ্রাবিড়কে এগিয়ে রাখলেন রবি শাস্ত্রী ৷ জানালেন, তিনি ভুলবশত কোচ হয়ে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, রাহুল দ্রাবিড় যোগ্য ব্যক্তি হিসাবেই ভারতীয় দলের কোচ হয়েছেন বলে জানান শাস্ত্রী (Get Job of India Coach by Mistake But Rahul Dravid is Perfect Choice Says Ravi Shastri) ৷

8. Sourav Ganguly: 50-এ মহারাজ, সৌরভকে উৎসর্গ করে দুর্গাপুজোও ‘পঞ্চাশে-পঞ্চাশ’

বেহালার বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের দুর্গোৎসবের খুঁটি পুজো হয়ে গেল আজ ৷ যে পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ৷ সেই বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নার এ বারের দুর্গা পুজো উৎসর্গ করল সৌরভের নামে (Khuti Puja of Barisha Players Corner Durgothsab in Name of Sourav Ganguly) ৷ কারণ হিসাবে ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী 8 জুলাই বাঙালির প্রিয় মহারাজের জন্মদিন ৷

9. Wages of Labours Increases: 11 বছর পর শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি, বিরোধীদের সমালোচনার জবাব বেচারামের

11 বছর পর শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি অন্তত 10 শতাংশ বৃদ্ধি করা হল (Wages of Labours Increases)৷ এই নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্না ৷

10. Bhatpara Shootout: ভাটপাড়ায় গুলি করে হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার 2, পলাতক 6

ভাটপাড়ায় গুলি করে খুনের ঘটনায় (Bhatpara Shootout) গ্রেফতার হল 2 জন ৷ এখনও অধরা 6 জন ৷