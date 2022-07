1.Amit Shah: বাংলাতেও সরকার গড়বে বিজেপি, আগামী 30-40 বছর দেশে 'পদ্ম' যুগ, দাবি অমিত শাহের

রবিবার বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সমিতির বৈঠকে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব অমিত শাহ পেশ করেছেন সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের পরিবারতন্ত্রকে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে (BJP attacks dynastic politics) ৷

2.Man enters CM house at Midnight: মাঝরাতে পাঁচিল টপকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকল লোক, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

মাঝরাতে পাঁচিল টপকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকে পড়ল এক ব্যক্তি (Man enters CM house at Midnight)৷ সারারাত সেখানেই ঘাপটি মেরে ছিল সে ৷ এই ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে (Man enters CM Mamata Banerjee house at midnight)৷

3.Durga Puja 2022: মেট্রোতে চড়া হল না সপরিবার দুর্গার

অনুমতি না থাকার কারণে মেট্রোতে চড়তে পারলেন না সপরিবার দেবী দুর্গা (Durga Puja 2022)৷ অবশেষে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মণ্ডপে পৌঁছল পূর্ব পুঁটিয়ারি প্রগতি সংঘের প্রতিমা ৷

4.Shyamnagar Shootout: পুলিশের 2 ঘণ্টার চেষ্টায় জগদ্দল খুনের মূল অভিযুক্ত-সহ গ্রেফতার 3

শনিবার রাত আড়াইটে নাগাদ মদের আসরে খুন হন রোহিত দাস ৷ মাত্র কয়েক ঘণ্টার চেষ্টাতেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল অভিযুক্ত 3 জন (Shyamnagar Shootout) ৷

5.Ravi Shastri: ভুল করে কোচ হয়েছিলাম, যোগ্য ব্যক্তি রাহুল: রবি শাস্ত্রী

ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে নিজের থেকে রাহুল দ্রাবিড়কে এগিয়ে রাখলেন রবি শাস্ত্রী ৷ জানালেন, তিনি ভুলবশত কোচ হয়ে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, রাহুল দ্রাবিড় যোগ্য ব্যক্তি হিসাবেই ভারতীয় দলের কোচ হয়েছেন বলে জানান শাস্ত্রী (Get Job of India Coach by Mistake But Rahul Dravid is Perfect Choice Says Ravi Shastri) ৷

6.Sourav Ganguly: 50-এ মহারাজ, সৌরভকে উৎসর্গ করে দুর্গাপুজোও ‘পঞ্চাশে-পঞ্চাশ’

বেহালার বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নারের দুর্গোৎসবের খুঁটি পুজো হয়ে গেল আজ ৷ যে পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ৷ সেই বড়িশা প্লেয়ার্স কর্নার এ বারের দুর্গা পুজো উৎসর্গ করল সৌরভের নামে (Khuti Puja of Barisha Players Corner Durgothsab in Name of Sourav Ganguly) ৷

7.Wages of Labours Increases: 11 বছর পর শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি, বিরোধীদের সমালোচনার জবাব বেচারামের'

11 বছর পর শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি অন্তত 10 শতাংশ বৃদ্ধি করা হল (Wages of Labours Increases)৷ এই নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্না ৷

8.Ananya Bhanja Chaudhuri: হাজির অন্য ভ্যালেন্টাইন, কী বলছেন নতুন পরিচালক অনন্যা ভঞ্জ চৌধুরী ?

পরিচালনা এবং অভিনয় দুই দিকই সমান ভাবে সামলে চলেছেন অনন্যা ভঞ্জ চৌধুরী (Ananya Bhanja Chaudhuri)। এ বার ওয়েবের জন্য শর্ট ফিল্ম বানিয়েছেন তিনি । ইতিমধ্যেই ক্লিক প্ল্যাটফর্মে হাজির 'অন্য ভ্যালেন্টাইন'। নিজের এই কাজ এবং আগামী কাজ নিয়ে কী বললেন টলিউডের এই নতুন পরিচালক (Ananya Bhanja Chaudhuri interview)।

9.Shootout at Narendrapur: ভাটপাড়া-শ্যামনগরের পর নরেন্দ্রপুরে চলল গুলি, মৃত 1

নরেন্দ্রপুরে চলল গুলি ৷ এ দিনের ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে (Shootout at Narendrapur One Person Dead) ৷ নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

10.Maha Speaker: 164 ভোট পেয়ে নির্বাচিত মহারাষ্ট্রের নতুন স্পিকার রাহুল নারভেকর

মহারাষ্ট্র বিধানসভার নতুন স্পিকার নির্বাচিত হলেন বিজেপি প্রার্থী রাহুল নারভেকর (Maha Speaker) ৷ আবেগী শিন্ডে জানালেন, শিবসেনা-বিজেপি সরকার গড়েছে ৷ দেবেন্দ্র স্পিকারকে সহযোগিতার বার্তা দিলেন (Maha Speaker) ৷