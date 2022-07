1. Shootout at Narendrapur: ভাটপাড়ার পর নরেন্দ্রপুরে চলল গুলি, মৃত এক

নরেন্দ্রপুরে চলল গুলি ৷ এ দিনের ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে (Shootout at Narendrapur One Person Dead) ৷ নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

2. Maha Speaker: 164 ভোট পেয়ে নির্বাচিত মহারাষ্ট্রের নতুন স্পিকার রাহুল নারভেকর

মহারাষ্ট্র বিধানসভার নতুন স্পিকার নির্বাচিত হলেন বিজেপি প্রার্থী রাহুল নারভেকর (Maha Speaker) ৷

3. Maha-Speaker Poll: মহারাষ্ট্রের 'সেনা' কে ? ঠিক করবেন স্পিকার রাহুল নারভেকর

মহারাষ্ট্রে 4 দিন হল শিবসেনা-বিজেপি সরকার গড়েছে ৷ স্পিকারের লড়াইয়ে ছিলেন শিন্ডে-ফড়নবীস মনোনীত বিজেপির রাহুল নারভেকর বনাম ঠাকরের রজন সালভি ৷ 164 ভোট পেয়ে মহারাষ্ট্রের স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন রাহুল নারভেকর (Maharashtra Speaker Polls) ।

4. Shyamnagar Shootout: ভাটপাড়ার পর ফের শুটআউট শ্যামনগরে, গুলিতে খুন বছর আঠেরোর তরুণ

জগদ্দল থানার শ্যামনগর 26 নম্বর রেলগেটের কাছে খুন রোহিত দাস নামে বছর আঠেরোর তরুণ (Youth murdered in Shootout)

5. Corona Update in India: করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমে 16 হাজারে, বাড়ছে দৈনিক সংক্রমণের হার

দেশে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও ফের ওঠানামা করছে করোনা গ্রাফ ৷ কখনও 17 হাজার, তো কখনও 18 ছুঁই ছুঁই ৷ তবে প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের তুলনায় এবার মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কম (Corona Update in India) ৷

6. BJP on Explosives Recovered: জঙ্গিদের সেফ প্যাসেজ পশ্চিমবঙ্গ: শমীক ভট্টাচার্য

বীরভূমে গত কয়েকদিনে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বিজেপি (BJP Samik Bhattacharya Raises Questions on Law and Order in Explosives Recovery Case) ৷

7. Train Cancelled in Sealdah: শিয়ালদা উত্তর শাখায় বাতিল একাধিক ট্রেন, নাজেহাল যাত্রীরা

রেলসেতু রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য শিয়ালদা উত্তর শাখায় সকাল থেকে একাধিক লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল থাকল (Train Cancelled in Sealdah)৷ ফলে রবিবার সকাল থেকে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হতে হল যাত্রীদের (Passengers Suffers Due Cancelation of Trains in Sealdah North Section) ৷

8. Lok Sabha Polls 2024: লোকসভায় বাংলা থেকে বিজেপির 25 আসন জয়ের দাবি, পালটা শূন্য করার হুঙ্কার ফিরহাদের

2024 সালে লোকসভা নির্বাচন (Lok Sabha Elections 2024) ৷ ওই নির্বাচনে বাংলা থেকে বিজেপি 25টি আসনে জিতবে বলে দাবি করেছেন সুকান্ত মজুমদার (Bengal BJP Chief Sukanta Majumdar) ৷ বঙ্গ বিজেপির সভাপতির দাবি উড়িয়ে তৃণমূলের ফিরহাদ হাকিম (TMC Leader Firhad Hakim) গেরুয়া শিবিরকে শূন্যে নামিয়ে দেওয়ার পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷

9. Lokkhi Chele: জানা গেল 'লক্ষ্মী ছেলে'র আগমনের তারিখ

জানা গেল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি 'লক্ষ্মী ছেলে'র আগমনের তারিখ (Lokkhi Chele)৷ এই ছবিতে অভিনয় করছেন কৌশিকপুত্র উজান (Kaushik Ganguly film Lokkhi Chele)৷

10. TMC Draupadi Murmu Controversy: হুল দিবসে জঙ্গলমহলে দ্রৌপদী মুর্মুর ভূয়সী প্রশংসায় তৃণমূল নেতা !

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগে থেকে জানলে তিনি আদিবাসী রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকেই সমর্থন করার কথা ভাবতেন ৷ হুল দিবসে এনডিএ-র এই পদপ্রার্থীকে নিয়ে একপ্রকার বিজেপিকেই সমর্থন করলেন মেদিনীপুর পৌরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান সৌমেন খান (TMC Draupadi Murmu Controversy) ৷