1. Shyamnagar Shootout: ভাটপাড়ার পর ফের শুটআউট শ্যামনগরে, গুলিতে খুন যুবক

জগদ্দল থানার শ্যামনগর 26 নম্বর রেলগেটের কাছে যুবক খুন (Youth murdered in Shootout) ৷

2. West Bengal Weather Update: সোমবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে ৷ বৃষ্টি বাড়বে দুই চব্বিশ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে । বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা (West Bengal Weather Update) ৷

3. Market Price in Kolkata: রবিবারের বাজারে মাছ-মাংস-সবজির দাম কত ? রইল কলকাতার বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Sunday Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

4. Mohammed Zubair News: জামিন নয় জুবেরের ! আদালতের নির্দেশের আগেই তথ্য ফাঁস দিল্লি পুলিশের

শনিবার অল্ট নিউজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা জুবেরের বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযোগ দায়ের করল দিল্লি পুলিশ ৷ এতে সন্ধে নাগাদ আদালত জুবেরকে 14 দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেয় ৷ তার আগে দুপুরেই মিডিয়ায় ফাঁস হল আদালতের নির্দেশ (Mohammed Zubair News) ? কী করে ?

5. Corona Update in India: করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমে 16 হাজারে, বাড়ছে দৈনিক সংক্রমণের হার

দেশে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও ফের ওঠানামা করছে করোনা গ্রাফ ৷ কখনও 17 হাজার, তো কখনও 18 ছুঁই ছুঁই ৷ তবে প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের তুলনায় এবার মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কম (Corona Update in India) ৷

6. TMC Draupadi Murmu Controversy: হুল দিবসে জঙ্গলমহলে দ্রৌপদী মুর্মুর ভূয়সী প্রশংসায় তৃণমূল নেতা !

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগে থেকে জানলে তিনি আদিবাসী রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকেই সমর্থন করার কথা ভাবতেন ৷ হুল দিবসে এনডিএ-র এই পদপ্রার্থীকে নিয়ে একপ্রকার বিজেপিকেই সমর্থন করলেন মেদিনীপুর পৌরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান সৌমেন খান (TMC Draupadi Murmu Controversy) ৷

7. Shovabazar-Sutanuti Metro: নর্থ-সাউথ করিডরের শোভাবাজার-সুতানুটী মেট্রো স্টেশনে বসল আন্তর্জাতিক মানের চলমান সিঁড়ি

নর্থ সাউথ করিডোরের শোভাবাজার-সুতানুটী মেট্রো স্টেশনেকে যাত্রী-বান্ধব করে তুলতে বসানো হল আন্তর্জাতিক মানের এস্কালেটর (Shovabazar-Sutanuti Metro Station) ৷

8. Primary Schools closed in Bengal: রাজ্যে বন্ধ প্রায় 7 হাজারের বেশি প্রাইমারি স্কুল, উদ্বিগ্ন শিক্ষামহল

রাজ্যের শিক্ষা দফতরের(West Bengal Education Department)তথ্য অনুযায়ী, 2012 সালে মার্চ মাসে রাজ্যে 74 হাজার 717টি প্রাথমিক স্কুল ছিল । 2022-র মার্চে এসে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় 67 হাজার 699টি । অতএব পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে বন্ধ হয়েছে প্রায় 7018টি স্কুল (Primary Schools closed in Bengal)।

9. Bumrah Creates World Record: এক ওভারে 35 রান! ব্রডকে ঠেঙিয়ে লারার বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন বুমরা

কাকতালীয়ভাবে 2007 যে ইংরেজ বোলারের এক ওভারে ছয় ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন যুবি, এজবাস্টনে এদিন বিধ্বংসী বুমরার সামনে ছিলেন সেই ক্রিস ব্রডই ৷ ইংরেজ পেসারের এক ওভারে 35 রান সংগ্রহ করলেন 'বুম বুম' (Bumrah smashes Broad for 35 runs in an over to break Brian Lara world record) ৷

10. Wimbledon 2022: তৃতীয় রাউন্ডে অপ্রতিরোধ্য রাফা, অঘটন ঘটিয়ে বিদায় শিয়নটেক-গফের

ছত্রিশের রাফার এবার লক্ষ্য তৃতীয় উইম্বলডন খেতাব (Rafael Nadal thrashes Lorenzo Sonego) । সেই লক্ষ্যে 22টি মেজরের মালিক তৃতীয় রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে হারালেন ইতালির লোরেঞ্জো সোনেগোকে । একইদিনে অঘটন ঘটিয়ে বিদায় নিলেন ইগা শিয়নটেক, কোকো গফ (Iga Swiatek and Coco Gauff eliminated at All England Club) ।