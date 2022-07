1. West Bengal Weather Update : সোমবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে ৷ বৃষ্টি বাড়বে দুই চব্বিশ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে । বাকি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা (West Bengal Weather Update) ৷

2. Lok Sabha Polls 2024: লোকসভায় বাংলা থেকে বিজেপির 25 আসন জয়ের দাবি, পালটা শূন্য করার হুঙ্কার ফিরহাদের

2024 সালে লোকসভা নির্বাচন (Lok Sabha Elections 2024) ৷ ওই নির্বাচনে বাংলা থেকে বিজেপি 25টি আসনে জিতবে বলে দাবি করেছেন সুকান্ত মজুমদার (Bengal BJP Chief Sukanta Majumdar) ৷ বঙ্গ বিজেপির সভাপতির দাবি উড়িয়ে তৃণমূলের ফিরহাদ হাকিম (TMC Leader Firhad Hakim) গেরুয়া শিবিরকে শূন্যে নামিয়ে দেওয়ার পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷

3. TMC Draupadi Murmu Controversy : হুল দিবসে জঙ্গলমহলে দ্রৌপদী মুর্মুর ভূয়সী প্রশংসায় তৃণমূল নেতা !

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগে থেকে জানলে তিনি আদিবাসী রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুকেই সমর্থন করার কথা ভাবতেন ৷ হুল দিবসে এনডিএ-র এই পদপ্রার্থীকে নিয়ে একপ্রকার বিজেপিকেই সমর্থন করলেন মেদিনীপুর পৌরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান সৌমেন খান (TMC Draupadi Murmu Controversy) ৷

4. Shovabazar-Sutanuti Metro: নর্থ-সাউথ করিডরের শোভাবাজার-সুতানুটী মেট্রো স্টেশনে বসল আন্তর্জাতিক মানের চলমান সিঁড়ি

নর্থ সাউথ করিডোরের শোভাবাজার-সুতানুটী মেট্রো স্টেশনেকে যাত্রী-বান্ধব করে তুলতে বসানো হল আন্তর্জাতিক মানের এস্কালেটর (Shovabazar-Sutanuti Metro Station) ৷

5. Primary Schools closed in Bengal: রাজ্যে বন্ধ প্রায় 7 হাজারের বেশি প্রাইমারি স্কুল, উদ্বিগ্ন শিক্ষামহল

রাজ্যের শিক্ষা দফতরের(West Bengal Education Department)তথ্য অনুযায়ী, 2012 সালে মার্চ মাসে রাজ্যে 74 হাজার 717টি প্রাথমিক স্কুল ছিল । 2022-র মার্চে এসে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় 67 হাজার 699টি । অতএব পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে বন্ধ হয়েছে প্রায় 7018টি স্কুল (Primary Schools closed in Bengal)।

6. Ritabrata Banerjee : সভা-সমাবেশের নামে চাঁদা তুললেই কড়া ব্যবস্থা, হুঁশিয়ারি ঋতব্রতর

দলীয় কুপন ছাপিয়ে চাঁদা তোলা নিয়ে এর আগে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Leader Abhishek Banerjee) ৷ শনিবার সেই কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন আইএনটিটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (INTTUC Leader Ritabrata Banerjee) ৷

7. Market Price in Kolkata: রবিবারের বাজারে মাছ-মাংস-সবজির দাম কত ? রইল কলকাতার বাজারদর

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Sunday Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

8. Student Gets Job: একসঙ্গে 17টি চাকরি পেয়ে তাক লাগালেন চুঁচুড়ার কলেজ ছাত্র

লকডাউনে চাকরি হারিয়েছেন বহু যুবক। বন্ধ হয়েছে হাজারও কোম্পানি। তার জেরে এখনও বেকার বহু যুবক। এরই মধ্যে আশার আলো দেখাল হুগলির একটি বেসরকারি কলেজের ছাত্র। একসঙ্গে 17টি চাকরি পেয়ে চমকে দিলেন অরিজিৎ রায় (A College Student Gets at a Time 17 Jobs)।

9. Wimbledon 2022: তৃতীয় রাউন্ডে অপ্রতিরোদ্ধ রাফা, অঘটন ঘটিয়ে বিদায় শিয়নটেক-গফের

ছত্রিশের রাফার এবার লক্ষ্য তৃতীয় উইম্বলডন খেতাব (Rafael Nadal thrashes Lorenzo Sonego) । সেই লক্ষ্যে 22টি মেজরের মালিক তৃতীয় রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে হারালেন ইতালির লোরেঞ্জো সোনেগোকে । একইদিনে অঘটন ঘটিয়ে বিদায় নিলেন ইগা শিয়নটেক, কোকো গফ (Iga Swiatek and Coco Gauff eliminated at All England Club) ।

10. Liger New Poster : একগুচ্ছ গোলাপে গোপনাঙ্গ ঢাকলেন দেবেরাকোন্ডা! 'লাইগার'-এর পোস্টার ঘিরে হইচই নেটপাড়ায়

দক্ষিণী সুপারস্টার নতুন ছবি 'লাইগার'-এর পোস্টারে বিজয় দেবেরাকোন্ডাকে দেখা গেল একেবারে নগ্নভাবে ৷ গোপনাঙ্গ ঢাকার জন্য কেবল হাতে রয়েছে একগুচ্ছ গোলাপ ৷ তাঁর এই সাহসী লুক দেখে যে ভয়ানক চমকেছে নেটপাড়া তা বলাই বাহুল্য (Vijay Deverakonda nude poster) ৷