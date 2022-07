লকডাউনে 20 শতাংশ ভারতীয় খাদ্য সংকটে ভুগেছেন (20 Per Cent Indian are Suffer from Food Crisis in Lockdown Mention in Pratichi Trust Report) ৷

2. Lookout Notice against Nupur Sharma : নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি কলকাতা পুলিশের

বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে নূপুর শর্মার (Nupur Sharma Comment Row) বিরুদ্ধে কলকাতার একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ৷ তাঁকে একাধিকবার সমনও দিয়েছে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police) ৷

3. TMC Leader Joins CPIM : দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সিপিএমে যোগ তৃণমূলের বুথ সভাপতির

উলট পুরাণ ! তৃণমূল ছেড়ে সিপিএমে যোগদান করলেন শোভান আলি নামে ঘাসফুল শিবিরের এক নেতা (TMC Leader from Daspur Joins CPIM) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর-2 ব্লকের বিষ্ণুপুরে ৷

4. College Admission: স্নাতক স্তরে ভর্তির আবেদন শুরু 18 জুলাই থেকে

10 জুন প্রকাশিত হয়েছে চলতি বছরের উচ্চমাধ‍্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। এবার স্নাতক স্তরে ভর্তির পালা। উচ্চ শিক্ষা দফতরের তরফে জানানো হয়েছে আগামী 18 জুলাই থেকে প্রতিটি কলেজে অনলাইনে ভর্তির আবেদন করা যাবে (State Govt Announced Rules and Schedule for Admission in College)।

5. Women Trafficking: সোশ্যাল মিডিয়ার আড়ালে নারীপাচার চক্র, নাগরিকদের সতর্ক হতে অনুরোধ গোয়েন্দাদের

সোশ্যাল মিডিয়ার আড়ালে নারীপাচার চক্র (Traffickers Use Social Media as Trap for Women) ৷ শহরে এমন একাধিক ঘটনা সামনে আসতেই তৎপরতা লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় অপরিচিতদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার আগে প্রোফাইল যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ গোয়েন্দাদের ৷

6. Malda School Bus Accident: 71 জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে উলটে গেল স্কুলবাস, আহত 15 পড়ুয়া

বাড়ি ফেরার পথে উলটে গেল স্কুলবাস । ঘটনায় আহত হয়েছে 15 জন পড়ুয়া (several school students injured in a bus accident in malda English Bazar) ৷ জানা গিয়েছে বাসটিতে মোট 71 জন পড়ুয়া ছিল ৷ শনিবার দুপুরের ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজারের সুলতানপুর এলাকায় ।

7. IND vs ENG 5th Test: পন্থের পর শতরান জাদেজার, এজবাস্টনে চারশো পেরিয়ে প্রথম ইনিংস থামল ভারতের

83 রানে অপরাজিত অলরাউন্ড ব্যাটার দ্বিতীয়দিন প্রথম আধঘণ্টাতেই শতরান পূর্ণ করে ফেললেন দ্বিতীয়দিন (After Rishabh Pant Ravindra Jadeja hits hundred at Edgbaston) ৷

8. Manipur Landslide: মণিপুরে ধসে মৃত জওয়ানদের 'গার্ড অফ অনার' দিল সেনা

টুপুল রেলওয়ে ইয়ার্ডে ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু সেনা জওয়ানদের গার্ড অফঅনার দেওয়া হল ব্যাঙডুবি সেনা ছাউনিতে (Guard of Honor to Soldiers of Bengal who Died in Landslide of Manipur) ৷ এ দিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে বায়ুসেনার ঘাঁটিতে জওয়ানদের দেহ আসে ৷

9. Exclusive Interview: রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দ্রৌপদী মুর্মুকে সমর্থন করুন, আবেদন অর্জুন মুন্ডার

হায়দরাবাদের ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সমিতির (BJP National Executive Meet) বৈঠকের ফাঁকে শনিবার ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হন কেন্দ্রীয় আদাবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা ৷

10. BJP National Executive Meet: হায়দরাবাদে বিজেপির কার্যকরী সমিতির বৈঠক শুরু আজ, একইদিনে তেলেঙ্গানায় যশবন্ত

2023-এ তেলাঙ্গানা নির্বাচন ৷ 24-এ লোকসভা ৷ 22-এর জুলাইয়ে প্রথমে হায়দরাবাদে জাতীয় কার্যকরী সমিতির বৈঠকের উদ্বোধন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ৷ আসছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তবে এবারও তাঁকে এড়িয়ে গেলেন কে সি আর (BJP National Executive Meet) ৷