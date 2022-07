1.Lookout Notice against Nupur Sharma : নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি কলকাতা পুলিশের

বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে নূপুর শর্মার (Nupur Sharma Comment Row) বিরুদ্ধে কলকাতার একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ৷ তাঁকে একাধিকবার সমনও দিয়েছে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police) ৷ এবার তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করল লালবাজার (Kolkata Police Issue Lookout Notice against Nupur Sharma) ৷

2.Malda School Bus Accident: 71 জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে উলটে গেল স্কুলবাস, আহত 15 পড়ুয়া

বাড়ি ফেরার পথে উলটে গেল স্কুলবাস । ঘটনায় আহত হয়েছে 15 জন পড়ুয়া ৷ শনিবার দুপুরের ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজারের সুলতানপুর এলাকায় ।

3.IND vs ENG 5th Test: পন্থের পর শতরান জাদেজার, এজবাস্টনে চারশো পেরিয়ে প্রথম ইনিংস থামল ভারতের

83 রানে অপরাজিত অলরাউন্ড ব্যাটার দ্বিতীয়দিন প্রথম আধঘণ্টাতেই শতরান পূর্ণ করে ফেললেন দ্বিতীয়দিন (After Rishabh Pant Ravindra Jadeja hits hundred at Edgbaston) ৷ ম্যাথু পটসকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে এদিন শতরান পূর্ণ করেন 'জাড্ডু' ৷ পন্থ-জাড্ডু জোড়া ফলায় এজবাস্টন টেস্টে এখন পালটা চাপে স্টোকস-রুটরা ৷

4.Manipur Landslide: মণিপুরে ধসে মৃত জওয়ানদের 'গার্ড অফ অনার' দিল সেনা

টুপুল রেলওয়ে ইয়ার্ডে ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু সেনা জওয়ানদের গার্ড অফঅনার দেওয়া হল ব্যাঙডুবি সেনা ছাউনিতে (Guard of Honor to Soldiers of Bengal who Died in Landslide of Manipur) ৷ এ দিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে বায়ুসেনার ঘাঁটিতে জওয়ানদের দেহ আসে ৷

5.BJP National Executive Meet: হায়দরাবাদে বিজেপির কার্যকরী সমিতির বৈঠক শুরু আজ, একইদিনে তেলেঙ্গানায় যশবন্ত

2023-এ তেলাঙ্গানা নির্বাচন ৷ 24-এ লোকসভা ৷ 22-এর জুলাইয়ে প্রথমে হায়দরাবাদে জাতীয় কার্যকরী সমিতির বৈঠকের উদ্বোধন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ৷ আসছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তবে এবারও তাঁকে এড়িয়ে গেলেন কে সি আর (BJP National Executive Meet) ৷

6.Bhatpara Shootout : ভাটপাড়ায় শুটআউট, এলোপাথাড়ি গুলিতে মৃত যুবক

ভাটপাড়া পৌরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের বাকর মোল্লা এলাকায় শুটআউট (Bhatpara Shootout) ৷

7.Wriddhiman Saha: ঋদ্ধি আর বাংলার নন, ভিনরাজ্যের হয়ে খেলার ছাড়পত্র পেলেন পাপালি

শনিবার সকালে সিএবি-তে এসে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলেন 'পাপালি' ৷ ফলত বাংলার সঙ্গে দীর্ঘ মধুচন্দ্রিমা শেষ হল উইকেটরক্ষক ব্যাটারের ৷ ভিনরাজ্যের হয়ে খেলতে আর কোনও বাধা রইল না ঋদ্ধির (Wriddhiman Saha got NOC from CAB to play for another state) ৷

8.Amravati Chemist Murder Case : নূপুরকে সমর্থন করায় খুন অমরাবতীর ওষুধ ব্যবসায়ী, সন্দেহ মহারাষ্ট্র পুলিশের

গত 21 জুন মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে ছুরি মেরে খুন করা হয় স্থানীয় ওষুধ ব্যবসায়ী উমেশ প্রহ্লাদ কোলহেকে (Amravati Chemist Murder Case) ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ এখনও অধরা মূল অভিযুক্ত ইরফান খান ৷ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷

9.COVID Patient Died: খাদ্যনালীর সংক্রমণে মৃত্যু বুস্টার ডোজ নেওয়া করোনা আক্রান্ত রোগীর

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (North Bengal Medical College and hospital) কর্তৃপক্ষের দাবি, করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা প্রস্তুত ৷ রয়েছে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোও ৷

10.Chadrakona Extra Marital Affair: পরকীয়ার শাস্তি ! যুবক ও গৃহবধূকে গণধোলাই গ্রামবাসীদের

অভিযোগ, এক যুবকের সঙ্গে গৃহবধূর অপ্রীতিকর সম্পর্ক ৷ তাদের দু'জনকে অপ্রীতিকর অবস্থায় দেখা গিয়েছে ৷ তাতে চটে গ্রামবাসীরা গণধোলাই দিলেন দু'জনকে (Chadrakona Extra Marital Affair) ?