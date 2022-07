1. BJP National Executive Meet: হায়দরাবাদে বিজেপির জাতীয় বৈঠক শুরু আজ, একইদিনে তেলেঙ্গানায় যশবন্ত

2023-এ তেলাঙ্গানা নির্বাচন ৷ 24-এ লোকসভা ৷ 22-এর জুলাইয়ে প্রথমে হায়দরাবাদে জাতীয় কার্যকরী সমিতির বৈঠকের উদ্বোধন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ৷ আসছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তবে এবারও তাঁকে এড়িয়ে গেলেন কে সি আর (BJP National Executive Meet) ৷

2. Bhatpara Shootout : ভাটপাড়ায় শুটআউট, এলোপাথাড়ি গুলিতে মৃত যুবক

ভাটপাড়া পৌরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের বাকর মোল্লা এলাকায় শুটআউট (Bhatpara Shootout) ৷

3. Uddhav Sacks Shinde: শিবসেনা নেতা নয় 'মুখ্যমন্ত্রী' একনাথ, ঘোষণা উদ্ধবের

তাঁর বিদ্রোহে একের পর এক বিধায়কেরা উদ্ধব শিবির থেকে শিন্ডের ভাড়া নেওয়া হোটেলে উঠেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছেন উদ্ধব ঠাকরে ৷ শিবসেনা শিবির কি দু'ভাগ ? নেতা কে ? ঠাকরে নাকি শিন্ডে (Shinde No More Shiv Sena Leader) ?

4. SpiceJet Aircraft Smoke: বিমানের কেবিনে ধোঁয়া, 5 হাজার ফুট থেকে নামল স্পাইসজেট এয়ারক্রাফ্ট

বিমানের মধ্যে ধোঁয়া ভর্তি ৷ বিমানটি তখন প্রায় 5 হাজার ফুট উচ্চতায় ৷ অবস্থা বুঝে তড়িঘড়ি এয়ারক্রাফ্ট নামিয়ে আনলেন বিমানচালক (SpiceJet Aircraft Smoke) ৷

5. Ravi Shastri on Rescheduled Test: ভারতের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল, ইংল্যান্ড সিরিজ শেষ না করা প্রসঙ্গে জানালেন শাস্ত্রী

2021 সালে ইংল্যান্ডে সফরকারী ভারতীয় দলের শেষ ম্যাচ না খেলাকে সমর্থন করলেন রবি শাস্ত্রী (Ravi Shastri Backs Indian Team Decision to Skip the Last Test in 2021) ৷ তৎকালীন কোচ জানালেন, সেই সময় পরিস্থিতি যা ছিল, তাতে ভারতীয় দলের সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত ছিল ৷

6. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একজনরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

7. Python on the Balcony: সাংবাদিকের বাড়িতে ঢুকে গেল বিশালাকার পাইথন, দেখুন ভিডিয়ো

রাজ্যে শুরু হয়েছে ভারী বর্ষা, উপচে পড়ছে জলাশয়গুলি । তারমধ্যেই সাংবাদিকের বাড়িতে ঢুকে এল বিশালাকার অজগর । একতলা নয়, সটান বাড়ির দোতলায় পৌঁছে যায় সেটি । সঙ্গে সঙ্গে বন দফতরে খবর দেন দীপক নওটিয়াল নামে ওই সাংবাদিক । বন দফতরের কর্মীরা এসে অজগরটিকে উদ্ধার করেন (Python was hidden in the balcony of the Journalist house)।

8. Kubbra Sait New Book : এক রাতের সঙ্গমের জেরে গর্ভপাত করাতে বাধ্য হয়েছিলাম, বিস্ফোরক 'সেক্রেড গেমস' খ্যাত কুবরা

'সেক্রেড গেমস' সিরিজে ট্রান্স মহিলা কুকু-র চরিত্রে অভিনয় করা কুবরা সাইত তাঁর বই "ওপেন বুক: নট এ কোয়াইট মেমোয়ার"-এ একটি বিস্ফোরক স্বীকারক্তি সামনে এনেছেন ৷ তিনি সামনে এনেছেন জীবনের সেই পর্বের কথা যখন তাঁকে এক রাতের সঙ্গমের জেরে গর্ভপাতের আশ্রয় নিতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে ৷ কারণ সেসময় তিনি মা হওয়ার জন্য় প্রস্তুত ছিলেন না ৷

9. Earthquake in North Bengal: ভূমিকম্পে কাঁপল উত্তরবঙ্গ, কম্পনের মাত্রা 4.3; উৎসস্থল ভুটান

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভূমিকম্প অনুভূত হল (Earthquake Feel in North Bengal Epicenter is in Thimphu of Bhutan) ৷ গতকাল রাত 12টা নাগাদ মৃদু এই কম্পন অনুভূত হয় জলপাইগুড়ি, কোচবিহার-সহ কয়েকটি জেলায় ৷ প্রতিবেশী রাজ্য অসমেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে খবর ৷ এর উৎসস্থল ছিল ভুটানের থিম্পু ৷

10. East Bengal-Emami Contract Row: ফুটবল স্বত্বের 2টি শর্ত নিয়ে জটিলতা ইস্টবেঙ্গল-ইমামির মধ্যে

ইমামি গ্রুপের পাঠানো ফুটবল স্বস্ত সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের দু’টি শর্ত নিয়ে এখনও আপত্তি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষের (East Bengal Not Agree with Two Conditions of Football Rights by Emami Group) ৷ মূলত, ফুটবল স্বত্বের শেয়ার এবং বোর্ডে লগ্নিকারী সংস্থা এবং ক্লাবের সদস্যদের সংখ্যা নিয়ে আপত্তি রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ৷