1.Bidhan Chandra Roy house: বেহাল দশা বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির, দায় ঠেলাঠেলি রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে

ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির বেহাল দশা (Bidhan Chandra Roy house)৷ রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি করছে হেরিটেজ কমিশন ও বিধান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট (Bidhan Chandra Roy birthday)৷

2.Suvendu Adhikari: কনভয়ে ট্রাকের ধাক্কা, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন শুভেন্দু অধিকারী

শুক্রবার শুভেন্দু অধিকারী তাঁর কাঁথির বাড়ি শান্তিকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে একটি রথ যাত্রার অনুষ্ঠানে তমলুকের ইসকন মন্দিরে যাচ্ছিলেন ৷ ঠিক সেই সময় শুভেন্দু অধিকারীর দেহরক্ষীর গাড়িতে হঠাৎই কোথা থেকে একটি লরি এসে ধাক্কা মারে (Truck hits Suvendu Adhikari convoy on his way to Tamluk Iskcon) ৷

3.Mir Afsar Ali: প্রায় তিন দশকের সম্পর্কে ইতি, মীর-হীন রেডিয়ো মিরচি !

রেডিয়ো মিরচি 98.3 এফএমের সঙ্গে নিজের যাত্রা শেষ করতে চলেছেন সকালম্যান মীর (Mir Afsar Ali is Leaving Radio Mirchi )৷ জনপ্রিয় এই সঞ্চালক আজ নিজেই সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন একথা ৷

4.Maharashtra Politics: সপ্তাহ শুরুতেই আস্থা ভোট, জয় নিয়ে নিশ্চিত শিন্ডে শিবির

আগামী সোমবার আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হবে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় (Maharashtra Assembly) ৷ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে (Eknath Shinde) ৷

5.Rhea Chakraborty 30th Birthday: তিরিশে পা দিলেন রিয়া, জেনে নিন অভিনয়ের আগে কেমন ছিল তাঁর জীবন ?

বলিউড অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তী 1 জুলাই পা-দিলেন তিরিশে ৷ আসুন জেনে নেওয়া যাক বলিউডে পা রাখার আগে কেমন ছিল তাঁর জার্নি...

6.Bombay HC to BCCI: বিসিসিআই লাভজনক ‘দোকান’! ইএসআই আদালতের রায়ই বহাল রাখল বম্বে হাইকোর্ট

বিসিসিআই নিয়ে মুম্বইয়ের ইএসআই আদালতের রায় বহাল রাখল বম্বে হাইকোর্ট ৷ একটি সংগঠিত লাভজনক সংস্থা হিসাবে বিসিসিআই এর বেতনভুক কর্মচারীদের কেন্দ্রের ইএসআই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার নির্দেশ দিল আদালত (BCCI is Under ESIC Act Says Bombay High Court) ৷

7.IND vs ENG 5th Test : ইতিহাসে বুমরা, এজবাস্টনে টস হেরে ব্যাট করছে ভারত

পঁয়ত্রিশ বছর পর কোনও ফাস্ট বোলার হিসেবে লাল বলের ক্রিকেটে জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিতে নামলেন বুমরা ৷ তবে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকে টসভাগ্য সঙ্গ দিল না ফাস্ট বোলারকে ৷ এজবাস্টনে টস হেরে ব্যাট করছে ভারত (England win the toss and elect to bowl first at Edgbaston test) ৷

8.Tejasswi Prakash: 95 হাজারি শাড়িতে ফের মন কাড়লেন 'নাগিন গার্ল' তেজস্বী

ছোট পর্দার নাগিন গার্ল তেজস্বী প্রকাশ তাঁর নতুন নতুন লুক দিয়ে প্রায়শই দর্শকদের চমকে দিয়ে থাকেন ৷ ফের একবার ট্র্যাডিশনাল শাড়িতে নেটিজনদের মন জয় করলেন তিনি ৷

9.Rajeev-Charu Head for Divorce: বিবাহ বিচ্ছেদের পথে চারু ও সুস্মিতা সেনের ভাই রাজীব

অভিনেত্রী চারু আসপা এবং অভিনেত্রী সুস্মিতা সেনের ভাই রাজীব সেন এবার হাঁটতে চলেছেন বিবাহ বিচ্ছেদ পথে ৷ প্রসঙ্গত তিন বছরের এই দাম্পত্য জীবন নিয়ে বারবার নানা প্রশ্ন উঠেছে ৷ এবার ফের শুরু হল ব্লেম গেম ...

10.Blast at Civil Court: পটনার আদালতে বিস্ফোরণ, আহত 1 পুলিশ অফিসার

বিহারের রাজধানী পটনার সিভিল কোর্টে বিস্ফোরণ(Blast at Civil Court)৷ ঘটনায় আহত এক পুলিশ অফিসার ৷ বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে তদন্ত ৷